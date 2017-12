Trang Hoàng Nhà Ở Khôn Ngoan, An Toàn, Quyết Định Cẩn Trọng, Kiểm Tra Kỹ Để Tránh Tai Nạn Về Điện Và Hỏa Hoạn Khi Trưng Bày, Giữ Lại Cây Thông Giáng Sinh, Đồ Trang Trí Và Đèn

Trang hoàng Giáng Sinh.Paul NetterMột nhân vật đã từng ví von rằng, "Điều quan trọng không nằm ở dưới cây thông Giáng Sinh, mà là những người ngồi xung quanh cây thông đó.”Charlie Brown đã nói rõ như vậy, nhưng khi nói đến chuyện các gia đình trang trí nhà cửa một cách an toàn trong những ngày lễ này, những gì ở xung quanh cây thông và trên cây thông đó còn quan trọng hơn nhiều.Có thể đó là sự khác nhau giữa kỳ nghĩ lễ không có tai nạn và một tai nạn về điện hoặc hỏa hoạn.Con số trung bình khoảng 200 vụ hỏa hoạn tại nhà hàng năm liên quan đến cây thông Giáng Sinh ở Hoa Kỳ là bằng chứng của mối nguy hại, và những gì ở xung quanh cây thông này là một trong những vấn đề lớn nhất. Một phần tư (26 phần trăm) các vụ hỏa hoạn do cây thông Giáng Sinh bị bắt lửa với các nguồn nhiệt như máy sưởi phòng, đèn cầy và lò sưởi để quá gần cây thông.Chập điện hoặc sai sót về điện — các sợi dây đèn bị chầy xước hoặc, trong một vụ hỏa hoạn thương tâm năm 2015 khiến sáu người tử vong, một ổ cắm lỏng lẻo — cũng gây ra một phần tư số vụ hỏa hoạn do cây thông Giáng Sinh.Thậm chí còn tệ hại hơn, các vụ hỏa hoạn do cây thông Giáng Sinh có tỷ lệ tử vong lớn gấp năm lần so với các vụ hỏa hoạn nói chung ở nhà.Cách tránh tốt nhất là gì?Ông Andrew S. Martinez, phó chủ tịch về An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison cho rằng: “Đầu tiên, phải để cây thông cách các nguồn nhiệt ít nhất là ba feet và không để đèn cầy trên hoặc gần các cây thông này. Và vì các cây thông khô có nguy cơ bị cháy, cần tưới cây sống mỗi ngày và các cây thông giả phải được làm bằng chất không cháy. Không bao giờ trang trí cây thông bằng những sợi dây đèn đã mòn hoặc bóng điện đã hỏng, có thể gây giật điện hoặc bắt lửa.”Cũng có thể tránh được những vụ hỏa hoạn liên quan đến cây thông gây ra trung bình sáu ca tử vong,16 ca thương tích và 14.8 triệu Mỹ Kim thiệt hại tài sản bằng cách làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về số dây đèn được kết nối và chỉ sử dụng đèn và ổ cắm được chứng nhận của các tổ chức an toàn như Underwriters Laboratories (UL).Thêm một điều nữa, cũng nên cân nhắc dùng đèn LED vì những bóng đèn này không chỉ ít nóng hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn nhiều, mà còn bền hơn các bóng đèn nóng sáng tới 20 lần.Khi trang trí ngoài trời, nên chú ý đến các đường dây điện.Ông Martinez nói thêm: “Không bao giờ gắn đèn hoặc đồ trang trí lên các đường dây điện hoặc cột điện, còn những người thợ trang trí và dụng cụ của họ, như thang và gậy, phải để cách các cột điện ít nhất là 10 feet.”Và những cái thang này phải được làm bằng gỗ hoặc sợi thủy tinh vì thang kim loại sẽ dẫn điện.SCE có thêm một số lời khuyên để giữ cho các gia đình an toàn trong khi lắp đặt và giữ lại đồ trang trí trong mùa lễ:• Dùng đèn cầy không có ngọn lửa vì nguy cơ cháy do các ngọn đèn cầy đốt lửa — được chứng minh trong ngày Tết Tây, Lễ Giáng Sinh và Đêm Giao Thừa là ba ngày có nhiều vụ hỏa hoạn nhất do đèn cầy.• Dùng dây điện có kẹp nhựa khi treo đèn thay vì dùng ghim, đinh đầu bẹt hoặc đinh.• Không luồn dây điện qua nơi có thể bị kẹp, như ở cửa sổ.• Giữ cho các bóng điện không tiếp xúc trực tiếp với thảm, màn cửa và các vật liệu dễ cháy khác.• Luôn rút điện cho bóng đèn trang trí khi đi vắng hoặc đi ngủ.Ông Martinez nói: “Điện giúp các đồ trang trí thật tuyệt vời cho mùa lễ. Chúng tôi muốn các gia đình thưởng thức đồ trang trí trong suốt mùa này bằng cách lắp đặt và trưng bày thật an toàn nhất có thể được.”