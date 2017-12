Ngân Hàng, Giúp Dân Nghèo, Tỷ Phú Thái, Nhậu…

Có gì bí ẩn ở Việt Nam: hễ làm ngân hàng là có chuyện. Mất tiền, nên hiểu là làm mất tiền người dân, hay mất tiền công quỹ… Chứ làm gì mất tiền của sếp ngân hàng.Báo Thanh Niên kể: Khởi tố 6 bị can, nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín gây thiệt hại 471 tỉ đồng…... Bộ Công an đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) gồm: Lâm Hồng Trinh (50 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh (nguyên phó tổng giám đốc TrustBank); Ngô Trí Đức (43 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc TrustBank); Hồ Trọng Thắng (45 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng TrustBank); Trần Thị Hồng Phương (40 tuổi, nguyên giám đốc khối kế toán TrustBank); Phạm Thị Quỳnh Ngân (37 tuổi, nguyên trưởng phòng pháp chế TrustBank).Báo Pháp Luật ghi nỗi lo: Nỗi lo ‘gà đẻ trứng vàng’ vào tay đại gia ngoại…...Sự kiện một doanh nghiệp của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đang tạo ra cơn sốt trên thị trường những ngày qua. Từ sự kiện này, nhiều người lo ngại những thương hiệu Việt nổi tiếng hay còn gọi nôm na là những “con gà đẻ trứng vàng” như Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Vinamilk… có thể sẽ biến mất.Báo Tuổi Trẻ kể về: Chàng trai phát lương tháng cho người nghèo…Xót lòng trước cảnh những cụ già sống neo đơn, thiếu thốn, đau ốm lại phải dãi dầu mưa nắng mưu sinh, Ngôn Đức Thắng tìm cách giúp đỡ, lo nơi ăn chốn ở, lo lúc trái gió trở trời....Chàng trai trẻ miền Tây 29 tuổi không phải là "công tử Bạc Liêu", không giàu có mà còn có tuổi thơ cơ hàn, ăn nhờ ở đậu...."Gọi là làm từ thiện thì... kỳ lắm, vì trong tay mình chẳng có thứ gì. Thực ra mình cũng chỉ đi xin của người khác, rồi đem đi chia sẻ lại cho người nghèo thôi. Cũng rất nhiều lần bị mang tiếng thị phi, mình muốn bỏ hết nhưng không đành, vì nếu bỏ, ai lo cho các cụ bây giờ" - Thắng tâm sự.Bản tin VOV kể: Trong lúc ngồi nhậu, hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, khiến một người bị đâm chết.Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Hồng Linh (45 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để điều tra do có liên quan đến vụ ẩu đả làm một người tử vong.Bản tin VTC kể: Trong khi cự cãi, người nam đánh người nữ, người nữ giận dỗi nhảy cầu, sau đó người nam cũng nhảy theo.Đến 8h ngày 19/12, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Dương vẫn đang lặn tìm đôi nam nữ được cho là đã chết sau khi nhảy cầu Bình Nhâm, thị xã Thuận An – Bình Dương vào đêm trước.Báo SGGP kể: Sáng ngày 19-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng dùng súng bắn anh Ng.Đ.Tr.Đ. gây thương tích xảy ra ngày 10-12 trên địa bàn phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An....Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn thu giữ tại nhà của Phi 4 khẩu súng, 19 viên đạn các loại, trong đó có khẩu súng dùng để gây án trước đó. Các khẩu súng này đối tượng khai nhận mua qua mạng Internet và nhận hàng tại Ngã tư An Sương, quận 12 (TPSG).Báo Kiến Thức kể: Dịp Giáng sinh này, không ít người đặt mua gà tây về để nếm thử, điều này giúp các nông trại nuôi gà tây thu lãi lớn vào dịp cuối năm.Dịp Giáng sinh năm nay, nông trại nuôi gà tây của anh Phạm Tuấn Công (Tam Nông, Phú Thọ) tung ra thị trường gần 150 con gà tây thịt, giúp anh thu lãi vài chục triệu đồng chỉ trong một tháng cuối năm. Anh Công hồ hởi cho biết, giống gà tây vẫn thường được một số cửa hàng đặc sản thu mua cả chục con mỗi tuần. Nhưng riêng vào dịp cuối năm thì khách đặt mua nhiều nhất, cao gấp 10 lần so với những thời điểm khác.Bản tin Infonet kể về: Video thầy cô cùng học sinh nhảy nhịp điệu gây sốt cộng đồng mạng…Video ngay lập tức thu hút hàng nghìn lướt xem, đa số thích thú và cổ vũ cho hoạt động này của thầy trò Trường tiểu học Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). ...Theo tìm hiểu, đoạn clip trên được quay lại trong giờ thể dục giữa giờ tại trường Tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Người Lao Động kể: Sáng 19-12, tại trụ sở Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bà Trần Thị Thúy An (SN 1986; ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự) thừa nhận chính bà đã dựng hiện trường giả rồi báo với cơ quan chức năng về việc bị mất trộm 5,3 lượng vàng.... bà An đã thừa nhận do chơi nhiều dây hụi và mất khả năng góp hụi nên đến tháng 7-2017, bà này đã lần lượt bán hết số vàng trên để đóng hụi. Do sợ gia đình phát hiện nên bà An đã tạo hiện trường giả về vụ mất trộm.Báo Lao Động kể chuyện Quảng Nam: Cầu treo đứt dây cáp, một học sinh rơi xuống sông mất tích…...vào khoảng 6h30 phút ngày 19.12, em Nguyễn Thanh Qu. (học sinh lớp 4, trú xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đi bộ qua cây cầu treo bắc qua sông Trường, thuộc thôn 4, xã Phước Hiệp để đến lớp học. Khi đang đi bộ qua cầu treo, không may dây cáp cầu treo bị đứt, cầu gãy làm đôi khiến em Qu. rơi xuống sông Trường, mất tích.Báo Hà Nội Mới kể: Ngày 18-12, đội tuyển Wushu Việt Nam với nòng cốt là các võ sĩ Hà Nội đã trở về nước sau khi tham dự Cúp Tán thủ (đối kháng, môn Wushu) Châu Á - 2017.Giải năm nay diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ ngày 15 đến 17-12 với các cuộc tranh tài ở 17 hạng cân (11 nam, 6 nữ). Tại giải, các võ sĩ Việt Nam đã giành 4 Huy chương vàng (HCV) do công của Chu Thị Thúy Hằng (hạng 55kg nữ), Nguyễn Thị Trang (hạng 60kg nữ), Ngô Tiến Tuấn (hạng 48kg nam), Tô Văn Báu (hạng 56kg nam).