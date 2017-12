VASCAM Concert tại Musco Center: Góc Nhìn Qua Thời Gian

Sau buổi trình diễn lần đầu thành công vang dội của HỘI VASCAM (Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) vào năm 2017 tại MUSCO CENTER FOR THE ARTS, năm 2018 tới đây VASCAM trở lại MUSCO CENTER với tư cách là một thành viên liên kết nghệ thuật (Artistic Affiliate) của MUSCO, cùng với LA OPERA và Philharmonic Society of Orange County, trong mùa trình diễn thứ hai của trung tâm nghệ thuật MUSCO.VASCAM, tức Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt, do nhà sáng tác nhạc, giáo sư tiến sĩ P.Q. Phan cùng bốn thành viên nữa sáng lập vào tháng 11 năm 2015. VASCAM bắt đầu năm hoạt động thứ 3 của mình bằng buổi nhạc Góc Nhìn qua Thời Gian, vào lúc 4g chiều ngày Chủ Nhật, 25 tháng 3, năm 2018. Đây sẽ là một production đẹp và đáng nhớ.Buổi nhạc miêu tả hành trình âm nhạc của 5 nhà sáng tác gốc Việt, còn sống, thuộc 5 thế hệ khác nhau. Từ tự học cho đến được đào tạo chuyên nghiệp, những nhà sáng tác này có những diễn giải về âm nhạc rất riêng biệt đầy cuốn hút. Buổi nhạc bao gồm các mục solo clarinet, ca khúc nghệ thuật, và hòa tấu trống. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn của Thị Kính, Thị Mầu và Mẹ Mõ—là các nhân vật được yêu thích trong vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính của tác giả P. Q. Phan. Các nhân vật này là những nhân vật dân gian quen thuộc của Việt Nam. Thị Kính tượng trưng cho tình thương nhân loại, Thị Mầu tượng trưng cho sự đam mê cuộc sống, và Mẹ Mõ tượng trưng cho sự khôn lanh.Đến với VASCAM concert 2018 Góc Nhìn qua Thời Gian tại Musco Center, quý khán giả cũng sẽ khám phá thêm những điều sau: Sự hóm hỉnh của Mãng Ông, cuộc đấu trí giữa Mẹ Mõ và Lý Trưởng, sự cân nhắc giữa lý trí và tình thương của Sư Cụ, và suy tư về cuộc đời và con người của Thị Kính. Đây là câu chuyện làm quý vị vừa cười, vừa chảy nước mắt, vừa suy ngẫm miên man.Góc Nhìn qua Thời Gian được dàn dựng đặc sắc và trang phục đẹp mắt. Với sự tham gia của 10 soloist. Chuyên gia clarinet bay sang từ Boston (Massachusetts), ca sĩ soprano từ College Station(Texas), ca sĩ mezzo từ San Jose (California), ca sĩ tenor và bass từ North Carolina, cũng 5 nghệ sĩ điêu luyện từ Quận Cam. Dàn nhạc VASCAM gồm 10 người, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi hơn 15 người, một nhạc trưởng, và 5 nhà sáng tác nhạc đến từ Philadelphia, Texas, Indiana, Pháp và California.VASCAM nhắm vào việc giữ vững định hướng nghệ thuật của hội, đồng thời đem đến cho khán giả một kinh nghiệm thưởng thức âm nhạc vừa đặc sắc vừa mang tính gắn kết cộng đồng.* VASCAM có vé giảm giá cho khán giả mua theo nhóm.Liên hệ vascam.org@gmail.com để biết thêm chi tiết.VASCAM cũng cung cấp vé báo chí. Vui lòng email nếu có nhu cầu.