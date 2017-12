Dệt May VN Tràn Vào Mỹ, Nhật

Bản tin Vinanet ghi rằng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất cảng hàng dệt may trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 23,58 tỷ USD, chiếm trên 12% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa của cả nước. tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó riêng tháng 11/2017 xuất cảng đạt 2,17 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng 10/2017, nhưng tăng 15% so với cùng tháng năm 2016. Mỹ - thị trường lớn nhất tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, chiếm trên 47% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng dệt may của cả nước, đạt 11,15 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng trên 8% so với cùng kỳ năm 2016. Nhật Bản - thị trường lớn thứ 2, chiếm gần 12% trong tổng kim ngạch hàng dệt may xủa cả nước, đạt kim ngạch 2,8 tỷ USD, tăng 7%, tiếp theo là Nam Hàn chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, đạt 2,45 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ.