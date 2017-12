Trump Ra Chiến Lược An Ninh: Nguy Cơ Khủng Bố Jihadist

WASHINGTON - Chiến luợc an ninh quốc gia mới cuả TT Trump đuợc dự kiến công bố vào lúc 2 giờ chiều Thứ Hai gồm nguy cơ gọi là “khủng bố jihadist”, là thuật ngữ mà chính quyền Obama tránh xử dụng – ông đuợc trông đợi nói về các chế độ quấy rối như là Bắc Hàn và cả các thế lực xét lại như Nga và Trung Cộng đang tìm cách thay đổi nguyên trạng của thế giới. 1 trích đoạn trong thông điệp về chiến luợc an ninh quốc gia của TT thứ 45 ghi rõ : các mối đe dọa xuyên quốc gia tiên khởi mà Hoa kỳ đối diện là “khủng bố Jihadist” và các tổ chức tội phạm quốc tế.Một đoạn khác của thông điệp hô hào củng cố khả năng phòng thủ phi đạn và an ninh nội địa với nhấn mạnh : phải tìm đánh từ nguồn trước khi quân khủng bố tiến tới biên giới của chúng ta. Trong bạch thư 2010, TT Obama loại bỏ thuật ngữ “chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo”, là sau chuyến công du Ai Cập khi ông loan báo khởi đầu mới trong các quan hệ với thế giới Hồi Giáo.Với thông điệp an ninh quốc gia của TT Trump, giới phân tích chỉ ra 4 nội dung chính : (1) là bảo vệ an ninh nội địa và cuộc sống bình thường, (2) là khuyến khích phát triển, (3) là cổ vũ hoà bình thông qua sức mạnh, và (4) là thúc đẩy ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại thế giới cạnh tranh.Ngoài ra, thông điệp của TT tỉ phú New York cũng nhắc lại phủ nhận tuyên bố của chính quyền Obama về biến đổi khí hậu.