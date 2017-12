Dân Biểu Lowenthal Khai Trương Văn Phòng tại Garden Grove

Dân Biểu Lowenthal và phu nhân.Trong lễ khai trương.Garden Grove (Bình Sa)- - Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Địa Hạt 47 Khai Trương Văn Phòng mới tại Thành Phố Garden Grove, văn phòng tọa lạc tại số 12865 Main Street, Suite 200, Garden Grove (ngay góc đường Acacia và Historic Main Street).Lễ cắt băng khai trương được tổ chức vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 12, 2017, tham dự buổi khai trương có các cơ quan truyền thông, một số dân cử, đại diện dân cử, một số đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và cư dân cư ngụ trong địa hạt 47 trong số có những sắc dân như: Đại Hàn, Cam Bốt, Phi Luật Tân, Mễ Tây Cơ… Ngoài ra còn có sự tham dự của Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình, niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH) và phu nhân, Nghị viên Thu Hà Nguyễn của TP Garden Grove, Cô Kim Bernice Nguyễn, nghị viên Garden Grove, bà Frances Thế Thủy Nguyễn (Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster), ông Vũ Hoàng Hải (đại diện Khối 8406), bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (thương gia, cựu ký giả VNCH), cô Asia Cungningham, cô Thiện Tâm, chị Xuân Mai …Trước khi vào phần chính thức, Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Lowenthall đã hướng dẫn mọi người đi thăm văn phòng mới, trong khi đoa Dân Biểu Lowenthall đi thăm hỏi từng cư dân và trả lời một số câu hỏi của cư dân liên quan đến công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong đó có vấn đề Việt Nam mà ông là người đã quan tâm nhiều nhất trong thời gian qua.Anh Lý Vĩnh Phong người phụ tá năng động trong sinh hoạt chung của cộng đồng đã cho biết sở dĩ chọn địa diểm nầy để làm văn phòng là vì: “Khu vực địa hạt 47 rất lớn, trong bốn năm qua, văn phòng chính của ông Dân Biểu ở thành phố Long Beach là thành phố lớn nhất trong địa hạt, và cũng là nơi ông cư ngụ và bắt đầu phục vụ trong vai trò dân cử. Nhưng sau bốn năm, ông thấy địa hạt quá lớn, và thành phố Garden Grove cũng là một trong các thành phố lớn tại Quận Cam. Ở đây có rất nhiều cộng đồng như Cộng Đồng Đại Hàn, Cộng Đồng Việt Nam v.v. nên ông cảm thấy cần có văn phòng tại Quận Cam và chọn nơi đây đặt văn phòng để cư dân địa hạt 47 không phải lặn lội xuống Long Beach. Hy vọng từ đây văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal sẽ phục vụ cư dân tích cực hơn.”Trả lời với phóng viên Việt Báo Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn nói: “Dân biểu Alan Lowenthal đối với cộng đồng Việt Nam mình ông không phải là gương mặt lạ, ông đã phục vụ cộng đồng chúng ta từ nhiều năm qua, nhất là những vụ liên quan đến nhân quyền và can thiệp cho những tù nhân lương tâm được qua Mỹ, thí dụ mới đây nhất là mục sư Nguyễn Công Chính. Trong thời gian qua, ông Lowenthal đã chứng tỏ ông rất quan tâm đến những ưu tư của cộng đồng chúng ta. Ngoài việc tranh đấu cho nhân quyền tại VN, còn những vấn đề phát triển và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương ông cũng đều tham dự như ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, Ngày Quân Lực 19/6, Hội Chợ Tết v.v.. Hôm nay ông mở thêm văn phòng tại Little Saigon cũng là để chúng ta có dịp tiếp xúc với ông dễ dàng và thuận tiện hơn. Xin cộng đồng ủng hộ cho một người có lòng như Dân Biểu Alan Lowenthal.”Sau khi trình bày và giới thiệu văn phòng mới, Dân Biểu Alan Lowenthal mời mọi người xuống phòng tiếp tân phía dưới dùng thức ăn nhẹ, sau khi dùng thức ăn nhẹ ông mời mọi người ra trước phòng tiếp tân để ông bày tỏ lòng biết ơn của cư dân đối với ông trong suốt thời gian qua, ông cũng không quên giới thiệu đến mọi người đó là phu nhân của ông, theo ông cho biết, Bà là một người đã luôn luôn hổ trợ ông trong mọi sinh hoạt…Được biết, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đắc cử vào Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2012 và ông hiện đang phục vụ trong nhiệm kỳ thứ 3. Dân Biểu Lowenthal xuất thân là một vì giáo sư tâm lý học tại Đại Học Cal State Long Beach. Gia đình ông là người Do Thái di dân đến Hoa Kỳ sau Đệ Nhị Thế Chiến và ông có những người thân đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa Đức Quốc Xã. Bước chân vào chính trường, Ông Lowenthal từng là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Long Beach, Dân Biểu Tiểu Bang California, và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, trước khi trở thành Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ.Dân Biểu Lowenthal đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như bảo hiểm y tế cho mọi người, nâng cao phẩm chất giáo dục, cải tổ hệ thống di trú và bảo vệ chính sách gia đình, cũng như duy trì các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội, Medicare, v.v.Dân Biểu Lowenthal từng là thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ và trong vai trò đó, ông đã đến thăm Việt Nam và gặp gỡ nhiều nhà hoạt động vì tự do dân chủ, tôn giáo, và nhân quyền. Ông hiện là đồng chủ tịch Congressional Caucus on Vietnam và là thành viên Ủy Ban Giao Thông và Hạ Tầng Cơ Sở Hạ Viện.Địa hạt 47 bao gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Cypress, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton, Westminster và Long Beach.Văn phòng của ông tại Washington D.C: 515 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, ĐT: (202) 225-7924.Văn phòng tại Long Beach: 100 Broadway, West Tower Suite 600, Long Beach, CA 90802. ĐT: (562) 436-3828.Và văn phòng mới tại Little Saigon: 12865 Main St, Suite 200, Garden Grove, CA 92840. ĐT (714) 243-4088. Fax (562) 437-6434. Văn phòng mở cửa từ 9:00 am - 5:00 pm.