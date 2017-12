Vượt Đèn Đỏ, Phạt Đi Bộ, Hội Nhà Văn, Trầm Cảm...

Xuân NiệmCó cách nào phạt nặng tội vượt đèn đỏ hay không? Bởi vì, quá nhiều tai nạn xảy ra vì vượt đèn đỏ ngã tư, ngã năm... Lẽ ra ngay từ đầu, thi bằng lái là phải nhấn mạnh ưu tiên này.Bản tin Zing kể chuyện Thanh Hóa: Xe chở 20 người đi đám tang vượt đèn đỏ tông nát đầu Kia K3...Chiếc ôtô khách chở 20 người đi đám tang trên quốc lộ 1A đến TP Thanh Hóa thì xảy ra va chạm với xe Kia K3. Nhiều người bị thương sau vụ tai nạn.Báo Người Lao Động kể: Từ 1-1-2018, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm...Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người tham gia giao thông nếu đi bộ sai luật, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị tù đến 15 năm.Điều 260 Bộ Luật Hình sự quy định: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định rất rõ những trường hợp vi phạm. Theo đó, người tham gia giao thông đường bộ, đi bộ sai luật, có thể bị phạt tiền, nặng thì phạt tù, từ 7 đến 15 năm tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng.Nhà văn níu áo nhà nước, xin bao cấp: Bản tin Một thế giới/Tuổi Trẻ kể: Hội Nhà văn chưa 'khốn đốn' nhờ Quốc hội hoãn thông qua Luật về hội.Đó là phát biểu của ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại Hội nghị văn học 2016 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 16.12.Báo Lao Động kể: Trong 2 ngày 15 – 16.12, rất đông người dân tại xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã tụ tập tại trụ sở xã vì cho rằng công an còng tay và giữ người trái luật.Sáng ngày 16.12, ông Hà Văn Cao (SN 1977, trú tại xóm 3, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) gọi điện cho PV Lao Động thông báo về việc ông bị công an xã Vĩnh Phong còng tay, bắt về giữ tại trụ sở công an xã trái pháp luật từ lúc 16h ngày 15.12.Bản tin VnExpress kể: Những lý do khiến du học sinh bị trầm cảm.Không hòa nhập với môi trường do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa; không theo được chương trình học... là lý do du học sinh từng nghĩ tới cái chết.Trên một diễn đàn về sức khỏe và rối loạn tâm lý với hơn 16.000 thành viên, rất đông du học sinh chia sẻ chuyện gặp khó khăn về tâm lý, bị trầm cảm khi học tập ở xứ người. Những nguyên nhân chủ yếu là khả năng ngoại ngữ kém, khác biệt văn hóa nên không thể hòa nhập với môi trường mới; việc học tập quá nặng nề; áp lực về kinh tế với sinh viên du học tự túc; đặc biệt là sự kỳ vọng của bản thân, gia đình với "mác" du học sinh.Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn: Hơn 93% cán bộ quản lý trường học là đảng viên.Hiện nay, số lượng đảng viên là giáo viên, người lao động đang công tác tại các đơn vị trường học là 2.547 người (chiếm tỷ lệ 23,39%) và 260 đảng viên là cán bộ quản lý (chiếm tỷ lệ 93,9%).Bản tin Infonet/VOV kể rằng chuyện “Nâng đỡ không trong sáng” bà Quỳnh Anh: Không còn là dư luận...Vụ bổ nhiệm hotgirl Quỳnh Anh và con trai nguyên Bí thư Quảng Nam cho thấy vì sao cứ nói “đúng quy trình” mà dư luận vẫn “nóng”....Báo Kiến Thức kể chuyện giải phẫu thẩm mỹ: Sau khi nâng mũi ở Bệnh viện Thu Cúc (Thụy Khuê, Hà Nội), chị T. về nhà liên tục bị hắt hơi, rồi phát hoảng khi thấy gạc từ trong mũi rơi ra.Dư luận những ngày qua đang nóng “hầm hập” trước thông tin sự việc chị Lê Thị T.T. (23 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đến Phòng khám Da liễu Thẩm mỹ của Bệnh viện Thu Cúc (ở 286 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để nâng mũi, nhưng sau khi rời khỏi phòng khám về nhà chị T. hắt xì thì bất ngờ gạc từ trong mũi rơi ra khiến chị khiếp sợ.Báo Giáo Dục VN quạt lửa lò cho nóng thêm: "Tôi tin rằng ai đứng sau, giúp đỡ ông Đinh La Thăng sẽ phải được làm rõ"...Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng cần làm rõ những người có trách nhiệm liên quan tới những vi phạm của ông Đinh La Thăng.Những vi phạm của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trong suốt 1 thời gian dài đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm sáng tỏ.Hà Nội Mới kể: 6 học sinh Hà Nội giành huy chương tại Olympic khoa học trẻ quốc tế...Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đội tuyển gồm 6 học sinh tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế lần thứ 14 năm 2017 từ ngày 2 đến ngày 15-12 tại Hà Lan đều giành huy chương, gồm 3 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.Báo Pháp Luật kể về luật mới sẽ áp dụng từ 2018:...sẽ phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực công cộng không đúng quy định; trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây trồng hạn chế…; Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.Báo Người Đưa Tin kể: ...sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An thừa nhận, trong năm 2017, tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 730 vụ vi phạm lâm luật, lâm sản; tịch thu 1235,83m3 gỗ tròn, xẻ các loại; động vật rừng bị tịch thu 90 con. Tổng thu nộp ngân sách 11.207,665 tỷ đồng....Liên quan đến các vụ phá rừng, tỉnh Nghệ An cũng đã xử lý kỷ luật gần 50 cán bộ. Cụ thể, đối với cấp xã, huyện: Kỷ luật 2 phó chủ tịch xã, 2 cán bộ địa chính xã Châu Nga, Châu Hội của huyện Quỳ Châu; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch xã Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn; 2 bí thư xã Nam Sơn và Bắc Sơn… và 1 ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp.