Lời chúc mừng mùa tranh cử



Giao Chỉ, Vũ văn Lộc





Xin chúc mừng nghị viên Nguyễn Tâm tổ chức rất thành công buổi ra mắt đầu tiên cho chiến dịch tranh cử 2018. Chúng tôi tham dự đã gặp lại hầu hết những người quen biết. Bốn năm trước gặp nhiều khó khăn đã vượt qua. Lần trước, khi vào chung kết chúng tôi ủng hộ anh Tâm. Ngoài thành tích và tinh thần cộng đồng, chúng tôi đã quen biết anh gần 40 năm. Lần này vẫn còn chút sức khỏe nên đến nói lời khích lệ. Cùng ra tranh cử, còn có cô Vân Lê con gái ông bà Lê văn Cao. Cũng là chỗ quen biết cũ. Cáo bệnh trốn ở nhà không phải là giải pháp chính đáng.



Nên tôi quyết định dứt khoát chọn một bên. Hơn 10 năm qua, chúng tôi âm thầm xây dựng nền tảng Việt Museum trong San Jose History Park thuộc khu 7. Nay đã hoàn tất. Tuyệt đối không nhờ thị trưởng, thành phố hay các nghị viên một bàn tay, một lời nói hay một đồng bạc.

Nhưng ủng hộ nghị viên Tâm là việc đúng phải làm.





Dù anh sẽ tái tranh cử không dễ dàng nhưng cũng sẽ vượt qua. Điều cần nhất là có đôi chân thật vững vàng để đi gõ của từng nhà. Thành tích thì đã thực hiện rồi, nhân cách con người thì đã thể hiện qua bao nhiều năm rồi. Phần còn lại chỉ là đi gặp cử tri tại chỗ để xin phiếu. Bốn năm trước đã có kinh nghiệm 2 lần rồi. Vì vậy cần đôi chân rất khỏe mạnh để gõ cửa với một nụ cười. Sự ủng hộ của các giới chức, các đoàn thể và thân hữu rất quan trọng. Nhưng đôi chân của ứng cử viên vẫn là điều quan trọng số một. Tôi có đọc được trên báo Mỹ miền Đông một ứng cử viên đã kêu gọi như sau:



Đối với một số cử tri đối lập: Xin thưa. Tôi biết ông bà đang ủng hộ đối phương, chỉ xin rằng, nếu trời cho tôi trúng cử, xin ông bà đứng ghét bỏ và vui lòng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ vì câu này nhiều người đã nghĩ lại nên ứng cử viên đã trúng cử. Nên viết câu này trên tờ quảng cáo bằng Anh Ngữ, Việt Ngữ và tiếng Mễ. Nên dùng thành ngữ Si Se Puede (Yes, we can) có nghĩa là Cái gì cũng làm được. Người Mễ rất thích.

Sau cùng chúng tôi xin cảm ơn các thân hữu đã vui lòng đến ngồi bàn của chúng tôi vào đêm tiệc ủng hộ anh Nguyễn Tâm. Tôi cũng rất vui mừng gặp nhiều thân hữu và các đoàn thể hiện diện. Quý vị thân hữu đã lâu này không gặp. Ước mong tại San Jose sẽ có một kỳ tranh cử mang tình tự văn hóa Việt rất sạch sẽ. Đặc biệt các bên tranh cử cũng là Việt Nam, nhưng không làm những điều mà sau này sẽ ân hận. Quý vị ủng hộ viên cũng không nên nặng lời. Hơn 10 năm trước có 2 nữ ứng cử viên Việt Nam tranh cử. Một bên tận dụng mọi phương tiện áp đảo tàn nhẫn. Kết quả không thành công. Chụp mũ, vu cáo, dùng mọi thủ đoạn để đánh phá đều là những điều nên tránh. Rất mong rằng dù chiến thắng hay không, danh dự vẫn còn. Phương ngôn Việt Nam có câu:

Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Xin chúc cho nghị viên Nguyễn Tâm tái cử, nhưng vẫn giữ được cái Tâm như đã nguyện ước lâu dài.

Vũ văn Lộc