2 Triệu Trẻ Em VN Thấp Còi

HANOI -- Gần 2 triệu trẻ Việt Nam dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi rằng Bà Trương Tuyết Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam thấp còi và suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi của năm 2017 có giảm chút ít so với 2016.Theo bà Mai, hiện cứ 6 trẻ em VN dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng có 1 cháu bị thể thấp còi; cứ 4 cháu dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng có 1 cháu bị suy dinh dưỡng cân nặng. Ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng vẫn còn rất cao do các tập tục nuôi dưỡng trẻ chưa thay đổi."Khảo sát của chúng tôi tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai gần đây cho thấy có trên 60% trẻ dưới 5 tuổi thấp còi, suy dinh dưỡng, có xã bị tỉ lệ này lên tới trên 70%. Khảo sát thực phẩm sử dụng trong một ngày của 24 trẻ em ở Lai Châu, kết quả là không có trẻ nào được đáp ứng đủ năng lượng, protêin, chỉ có 12% các cháu đạt nhu cầu khuyến nghị về chất béo, có nghĩa 88% không đạt, chỉ 25% các cháu đạt nhu cầu về canxi, 4% đạt nhu cầu về sắt…" - bà Mai thông tin.Bản tin báo Tuổi Trẻ ghi thêm lời bà Mai cũng cho biết nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời sẽ có hiệu quả đáp ứng dinh dưỡng rất tốt cho trẻ. Tuy nhiên muốn đạt hiệu quả tốt nhất thì bà mẹ cần chú ý từ giai đoạn thai kỳ, dinh dưỡng đầu đời và cho trẻ ăn bổ sung từ sau 6 tháng tuổi."Nếu nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời có thể tiết kiệm trên 11.400 tỉ đồng" - bà Mai cho biết.Trong 15 năm thực hiện chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, tỉ lệ trẻ em VN bị suy dinh dưỡng các thể đã giảm rất nhiều, trẻ cũng được tham gia phòng chống bệnh khô mắt, tẩy giun, các vùng có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất được can thiệp điều trị phục hồi. Tuy nhiên, hiện số lượng trẻ suy dinh dưỡng còn rất lớn.