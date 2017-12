Bão Càng Dữ Vì Người Làm Địa Cầu Nóng Hơn

WASHINGTON -- Nghiên cứu mới cho thấy hâm nóng toàn cầu là lý do gây ra 15% tổng lượng mưa của trận bão Hurricane Harvey.Tức là, biến đổi khí hậu làm tăng sức mạnh trận bão.Đó là kết quả nghiên cứu của Antonia Sebastian, một nhà nghiên cứu hậu Tiến sĩ tại trung tâm tiên đoán các trận bão ở đaị học Rice University.Cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đồng ý rằng khí hậu nóng hơn đã làm cho các trận bão dữ dội hơn. Những bản thống kê và mô hình tiên đoán mới dẫn ra kết luận như thế.Trong nghiên cứu mới đây, các trận bão dồn dập gần đây cho các các thống kê mơi để đo sức mạnh các trận bão -- và nghiên cứu này do Sebastian kết hợp chung với các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Anh quoôc và Hòa Lan.Trận bão Hurricane Harvey đã đổ trung bình 30 inches mưa khắp vùng đông nam Texas.Trận bão cấp 4 đổ 51.89 inches mưa trong 6 ngày -- đó là lớn nhất trong lịch sử Mỹ về lượng mưa.Xác suất để có trận bão như thế đánh vào Houston là hiếm, chỉ xảy ra 9,000 năm mới có một kần. Nhưng xác suất đó xảy ra vì hâm nóng địa cầu là do con người gây ra.Bây giờ thì, xác suất để có trận bão tương đương như thế trong vùng bờ biển vịnh Gulf Coast là chưa tới một lần trong vòng 100 năm.