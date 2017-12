2.3 Triệu Tù Nhân Mỹ Bị Bạc Đãi, Áp Bức,...; 200 Nhà Tù Tư Giam 126,000 Phạm Nhân

WASHINGTON - Nhà tù tại Bắc Mỹ có tuổi bằng chế độ Cộng Hoà, bắt đầu với khám đường Wall Street tại Philadelphia mở cửa năm 1775.Cũng tại đây, phạm nhân bị kết án bị giam biệt lập trong các điều kiện không khác ngày nay. Chủ trương phòng giam nhỏ thích hợp với 1 hay 2 người là ý kiến của học giả Benjamin Franklin, theo đó niềm tin của Giáo hội Quaker là nên tạo điều kiện để người phạm tội phản tỉnh, nhận ra lỗi lầm để tiếp tục cuộc sống luơng thiện, tử tế.Tạp chí The Nation trích thuật bài viết của tác giả Lauren-Brooke Eisen trong tập sách mới về nhà tù tư doanh cho biết: thực tại ngày nay là khác, khoảng 2.3 triệu người bị giam trong các điều kiện của hù dọa và áp bức, bị khai thác kinh tế, bị tấn công tình dục, thiếu chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm tồi tệ, vệ sinh thấp kém… thậm chí có thể so sánh với lao động nô lệ.Bà Eisen nhận xét: tù nam nữ và tù trẻ em bị đưa vào nhà đá vì những lý do khác nhau, vì nhu cầu kiểm soát xã hội, vì xung đột chủng tộc hay vì đấu tranh giai cấp.Tronh danh sách các lý do, có thể ghi: tăng lợi ích cho nhà thầu.Hồ sơ nhà báo ghi: nhà tù tư nhân bắt đầu hoạt động năm 1983 như là biện pháp giải tỏa khám đưòng tiểu bang và liên bang giam người vuợt công suất dự kiến. Từ đó, nhà tù tư phát triển, canh tân và bắt đầu tạo ra chính sách giao thầu.Theo The Nation, kỹ nghệ giam giữ hiện nay thu lợi cao – ngân sách liên bang chi ước luợng 80 tỉ/năm với ngành cải huấn. Tại 18 tiểu bang, chi tiêu giam giữ tù vuợt mức ngân sách giáo dục bậc cao đẳng.Thống kê cho thấy 1.7 triệu trẻ em có cha hay mẹ đang ở tù. Người da đen chiếm 13% dân số toàn quốc nhưng là 37% tù nam giới.Phân tích ghi: cơ nguy bị tù của dân da đen cao gấp 5 lần, và các sắc dân da màu khác cao hơn gần 2 lần so với người da trắng.The Nation cho biết: gần 200 nhà tù tư nhân giam giữ 126,000 phạm nhân khắp nước - từ ngày tỉ phú Trump trở thành TT thứ 45, kỹ nghệ giam giữ phát triển thêm. Cổ phiếu của hãng giữ tù CoreCivics tăng giá 57%.Trang mạng của GEO Group khoe là dịch vụ cải huấn, giam giữ và phục hồi dẫn đầu thế giới với 98 cơ sở, cung cấp 87,000 giuờng, tuyển dụng 20,500 nhân viên khắp thế giới.