Trong Các Nước Giàu Thế Giới Tuổi Thọ Dân Mỹ Cao Thứ 10

WASHINGTON -- Tuổi thọ phụ nư4ữ Hoa Kỳ đã giảm tới mức thấp nhất trong các nước giàu -- tính trong 50 năm qua, theo một bản phúc trình của viện Center for Retirement Research.Tính chung, viện này báo cáo rằng tuổi thọ dân Mỹ không tăng nhiều so với các nước như Canada, Pháp, và Nhật Bản.Lý do chính: mập phì là sát thủ số 1, và Hoa kỳ đang trở thành một đất nước của những người mập phì.Viện này cho biết rằng trước giờ, hút thuôc lá là vai trò quan trọng gây ra dị biệt, đặc biệt với phụ nữ, nhưng các năm gần đây, ảnh hưởng tác hại từ mập phì đã vượt hơn tác động tích cực của việc ngưng hút thuóc.Và như thế, tuổi thọ dân Mỹ tương lai sẽ cải thiện hay không sẽ là nhờ cải thiện khả năng giảm cân.Tuổi thọ phụ nư4ữ Mỹ trong năm 1960 nằm trong nhóm cao nhất thế giới, nhưng đà này bị đaỏ ngược trong thập niên 1980s.Bây giờ, tuổi thọ phụ nữ Hoa Kỳ kém trung bình 2.5 tuổi so với phụ nữ các nước giàu mạnh.Do vậy, tính chung là tuổi thọ dân Mỹ thua các nuốc giàu mạnh, tuy tuổi thọ đàn ông Mỹ chỉ mới khởi sự lùi trong mấy năm gần đây.Thống kê về nguyên nhân tử vong cho thấy các bệnh hầu hết liên hệ tới hút thuốc lá và mập phì -- như đột quỵ (stroke), bệnh tiểu đường, ung thư phổi, bệnh đường hô hấp... là lý do chính làm tuôi thọ dân Mỹ thua các nưoơc giàu khác.Năm 1960, tuôi thọ dân Mỹ vào năm 65 tuôi là sẽ sông thêm 14.3 năm, thứ ba thế giơi, chỉ sau Canada (14.7 năm) và Hòa Lan (14.6 năm).Bây giờ, tuổi thọ hy vọng đó là thêm 19.4 năm, đứng hàng thư 10.Đứng đầu tuôi thọ toàn cầu là Pháp là hỵ vọng thêm 22.7 năm, sau đo1ó là Nhật Bản (hy vọng thêm trung bình 22.1 năm) và Tây Ban Nha (21.6 năm).Các nước khác là:-- Italy (21.5 năm),-- Australia (21.1),-- Canada (20.8),-- Anh quốc (20.6),-- Đức (20.1).