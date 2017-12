Lá Thư từ Đức Quốc



Đức, cơ quan bảo vệ người tiêu thụ cảnh báo: Lý do tại sao bạn không nên mua hàng giá rẻ từ Trung cộng !





Giá mua rẻ đặc biệt trên các "cửa hàng trực tuyến (Online-Shops)" của Trung cộng có xu hướng hấp dẫn, nhưng thường thì có một cái móc (Haken) ở đây.



Nghiên cứu của các trung tâm người tiêu thụ khác nhau rút ra một bức tranh đáng sợ: Ai mua hàng rẻ Trung cộng trên mạng, hầu như luôn luôn thất vọng !. Về vấn đề mà khách hàng cần nên biết, chúng tôi giải thích ở đây!.

* Hàng giá rẻ từ Trung cộng: phẩm

Các mô hình tạo ra trong các xu hướng thời trang mới nhất, chẳng hạn như áo khoác bằng da báo hoặc giầy cao gót kim loại trên cổng trực tuyến de.shein.com. Giá cũng khá rẻ: 39 euro cho chiếc áo lót với áo choàng lông thú hoặc 11.41€ cho chiếc áo len mát mẻ. Gần đây, Trung tâm bảo vệ người tiêu thụ Niedersachsen đã cảnh báo về việc mua hàng trên cổng thông tin thời trang này. Ví dụ, một khách hàng đã đặt mua chiếc áo len, nhưng những gì cô ta nhận được sau đó lại là "sự thất vọng không định hình nổi", như trung tâm người tiêu thụ viết.



Tuy nhiên trong quá khứ, kỹ thuật các sản phẩm giá rẻ từ Viễn Đông (Fernnost) luôn đã nhiều lần trở thành tiêu đề. Ví dụ, đèn LED từ Trung cộng, thậm chí có thể gây "sốc điện tử" chết người trong trường hợp hư hại. Sau khi tạp chí NDR "Panorama 3" phát hiện ra điều này, sản phẩm trên đã bị rút ra khỏi thị trường ở Đức.

Trước khi khách hàng đặt hàng tại một cửa hàng trực tuyến mới, theo trung tâm khách hàng, họ nên kiểm tra thông tin trên trụ sở công ty và giàm đốc điều hành (CEO). Con dấu cũng cho biết về phẩm chất của nhà cung cấp có uy tín và ít nhất là nhờ Google tìm kiếm giúp, hầu từ đó có những đánh giá không thương xót đối với "Ramschportalen (junk portals)".

* Đơn đặt hàng ở Viễn Đông: thời gian giao hàng và trả lại (Retoure/returns)

Trung tâm tiêu dùng NRW (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen), cảnh báo về các vấn đề như thời gian giao hàng hay với sự hủy bỏ mua sau khi đã kiểm tra mười cửa hàng trực tuyến của Trung cộng. Tất cả đều thiếu các chỉ dẫn rằng hàng hoá có thể được trả lại sau khi nhận được trong vòng 14 ngày mà không cần đưa ra lý do. Một số cửa hàng chỉ nhận hàng trả lại trong vòng bảy ngày làm việc, không bao gồm các vần đề về chức năng hoặc các khuyết tật về phẩm, điều phải được ghi lại và xác minh bằng ảnh. Ngoài ra, một nhà bán lẻ trực tuyến yêu cầu giữ tất cả các vật liệu đóng gói và cần có một số RMA được ủy quyền. Theo trung tâm người tiêu thụ NRW, những người trải qua tất cả điều này cũng phải tính thêm tiền bưu phí cao cho sự gởi trả lại. Ví dụ: DHL thu được đến 43 euro cho mỗi gói hàng (nặng tới 5 kg) cho các món hàng gởi trả về Hồng Kông - chủ yếu là do khách hàng chi !.



* Ngạc nhiên bất ngờ: thuế nhập khẩu đối với hải quan

Hải quan tịch thu hàng hóa được chuyển đến Đức mà không có dấu CE (ghi chú thêm: CE viết ngắn gọn từ Communauté Européenne, Comunidad Europea, Comunidade Europeia und Comunità Europea, có nghĩa là sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn do EU ấn định) - thật không may, điều này thường xảy ra đối với các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc. Điều gì xảy ra với người mua, từ tổng giá tiền hơn 22 euro, trong bất kỳ trường hợp nào phải trả thêm thuế bán hàng nhập khẩu là 19 phần trăm. Theo trung tâm tiêu thụ NRW, còn đóng thêm thuế nhập khẩu bổ sung từ 2,5 đến 17% cho kỹ thuật và các sản phẩm thời trang trị giá hơn 150 euro.

Nếu một cửa hàng trực tuyến hứa hẹn rằng sản phẩm của họ sẽ không phải chịu thuế vì chúng được gửi đi như một món quà, người mua nên nghi ngờ. Vì hàng gửi quà tặng cũng phải bị kiểm tra ngẫu nhiên và có thể bị thu hồi bởi hải quan, ví dụ như vì một hóa đơn được kèm theo. Ngoài ra, thuế cũng phải trả cho quà tặng có giá trị trên 45 euro.

* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, 16. December 2017)

Theo Yahoo Tài chính, ngày 14 tháng 12 năm 2017 & hình internet