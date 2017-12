Nữ Quái, Xe Lao Vực, Học Anh Văn, Cà Phê, Hoa Tết

Xuân NiệmKhi quý phụ nữ nổi giận, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra... Nóng như lửa, mà là lửa thực.Bản tin VTC kể chuyện Sài Gòn: Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20h ngày 14/12, một đôi nam nữ do xích mích chuyện tình cảm nên đứng cự cãi rồi lao vào đánh nhau trước số nhà 360 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.SG).Sau đó, cô gái gọi thêm người ra, rồi dùng mũ bảo hiểm và xẻng liên tiếp tấn công chàng trai. Trong lúc tức giận, cô gái mở bình xăng chiếc xe máy của chàng trai dựng gần đó rồi đốt ngay giữa đường. Chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt.Báo Người Đưa Tin kể: Tai nạn kinh hoàng ở Lai Châu, xe ô tô lao xuống vực, 4 người thương vong.Chiếc xe ô tô của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Lai Châu đang di chuyển thì đất đá đổ xuống kéo theo chiếc máy cẩu đang thi công lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.Hiện tại, 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và sức khỏe có tiến trển.Báo Ấp Bắc kể: Nuôi cá kiểng cho hiệu quả kinh tế cao.Khoảng 3 năm nay, phong trào nuôi cá kiểng ở xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè) phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với con cá kiểng, nhiều hộ nghèo đã vươn lên làm giàu.Ông Đặng Văn Sết có gần 10 năm nuôi cá kiểng cho biết: “Ngày trước, tôi cũng như nhiều hộ dân ở xã Mỹ Hội trồng lúa, sau đó lên liếp trồng cây ăn trái, rồi chuyển sang nuôi cá thịt. Nhận thấy nuôi cá kiểng chi phí ít và rủi ro thấp nên tôi đã chuyển sang nuôi cá kiểng. Hiện tại với 8.000 m2 nuôi cá kiểng, mỗi tháng tôi thu lãi từ 60 - 80 triệu đồng”.Học Anh văn chùa... Báo Bà Rịa Vũng Tàu kể: Hoạt động từ tháng 10-2017, sân chơi “Thực hành tiếng Anh miễn phí” do Thư viện tỉnh tổ chức vào tối thứ hai hàng tuần đã thu hút nhiều người ở mọi lứa tuổi tham gia. Sân chơi bổ ích này đã góp phần củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho các thành viên.7 giờ tối, gần 40 thành viên của sân chơi “Thực hành tiếng Anh miễn phí” đã có mặt tại trụ sở của Thư viện tỉnh (số 4, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa).Báo Cà Mau kể: Cuối năm hàng hoá thi nhau... giảm giá.Tại các trung tâm thương mại, siêu thị như Nguyễn Kim, Co.opmart, Chợ lớn…. không khí mua sắm dù chưa nóng lên nhưng những gian hàng được trang trí gắn với các sự kiện đã được lên kế hoạch sẵn sàng.Báo Vĩnh Long kể: Làng hoa Sa Đéc rộn ràng xuống giống hoa.Thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tập trung xuống giống gần 20ha hoa kiểng, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.VOV kể chuyện cà phê: Đã vào cuối vụ thu hoạch, song nhiều người trồng cà phê ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn chưa thuê được nhân công thu hái khiến quả chín khô trên cây.Tìm hiểu thực tế tại địa phương cho thấy, giá thuê nhân công thu hái cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã tăng từ 75.000 đồng/tạ quả tươi thời điểm đầu vụ lên 100.000 đồng.Do khan hiếm lao động, không ít gia đình dù sẵn sàng trả trên 100.000 đồng mà vẫn không thuê được nhân công đành để quả cà phê chín khô trên cây.Báo Hậu Giang kể: Gần đến Tết Nguyên đán, vấn đề về an toàn thực phẩm lại trở thành nỗi trăn trở lớn của người tiêu dùng....Ở Hậu Giang, đặc thù các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ lẻ, không tập trung nên công tác quản lý đối với các cơ sở này còn khó. Vài năm gần đây, ngành chức năng phát hiện các vụ thực phẩm không an toàn bày bán trên thị trường như gà, vịt nhiễm bột sắt; da trâu, lòng ngâm chất tẩy trắng; trâu, bò, heo bơm nước; nguyên liệu sản xuất bì, da hư hỏng bốc mùi…Báo Đồng Nai kê: Ngày 14-12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trung úy T. (công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa) để điều tra sau khi bắt quả tang cán bộ này nhận tiền của một chủ xe bồn.Báo Khánh Hòa kễ: Tính đến đầu tháng 12-2017, trên địa bàn TP. Cam Ranh chỉ còn 50% trong tổng số 117 trại sản xuất tôm thẻ chân trắng, tôm sú giống còn hoạt động; số còn lại tạm ngưng hoặc chuyển sang sản xuất các loại giống nhuyễn thể như: ốc hương, sò… Nguyên nhân của tình trạng này là đa số các trại sản xuất tôm giống hoạt động nhỏ lẻ, không ổn định; chi phí đầu tư sản xuất tôm giống cao, trong khi giá tôm giống bán ra thấp, có thời điểm chỉ 10 - 15 đồng/con; ngoài ra, tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất tương đối cao khiến các cơ sở gặp khó khăn.