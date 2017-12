Tập Cận Bình: Bán Đảo Hàn Không Thể Có Chiến Tranh; 2 Phóng Viên Nam Hàn Bị Công An TQ Đánh Bị Thương Tại Hội Chợ

BEIJING - TT Nam Hàn được đón tiếp long trọng tại thủ đô Trung Cộng – đây là cơ hội 2 lân bang tìm kiếm phưong thức giải toả khủng hoảng nguyên tử trong vùng.Lãnh đạo Beijing từng nói chiến tranh tại bán đảo Hàn là không thể chấp nhận, thiện chí đối thoại là cần và sẽ đuợc hậu thuẫn.Khi tiếp TT Moon Jae-in chiều Thứ Năm, lãnh tụ Tập Cận Bình nhắc nhở Seoul hành động thích hợp trong việc phối trí hệ thống chống phi đạn THAAD mà Beijing thấy là đe dọa an ninh Hoa Lục, gây căng thẳng ngoại giao với Seoul trong thời gian qua.Đây là lần thứ nhì TT Moon đến Beijing từ khi nhậm chức hồi Tháng 5.Trước cuộc hội đàm, ông Tập tuyên bố “Vì những nguyên nhân mà mọi người biết, quan hệ song phương vừa trải qua 1 mức độ thoái bộ”, ám chỉ phi đạn THAAD đặt tại phiá nam Seoul. Nguyên thủ Trung Cộng tỏ ý hy vọng 2 bên có thể cùng thăm dò khả năng tăng tiến quan hệ, và chuyến đi của TT Moon là cơ hội phác hoạ định hướng tốt đẹp hơn, đặt căn bản trên tương kính và tin cậy.Về phần mình, TT Moon nhận biết các khó khăn tức thời và tỏ ý muốn kiến tạo nền móng cho 1 kỷ nguyên mới – ông Moon không nói tới hệ thống phòng thủ THAAD. TT Moon xác quyêt chủ trương giải quyết khủng hoảng nguyên tử mà không đe dọa hoà bình và an ninh khu vực cũng như toàn thế giới.Lãnh tụ Tập nhấn mạnh: 2 bên chia sẻ các quyền lợi chung và then chốt trong vấn đề phi nguyên tử – ông hưá củng cố các liên lạc và hợp tác với Seoul để vận động 2 phe đối thoại, và tiếp xúc để hoà giải.Khoảng 260 đại diện doanh nghiệp tháp tùng TT Moon tới Beijing trong khi Bộ thương mại Trung Cộng loan báo: 2 bên sắp họp về gia hạn thỏa thuận tự do mậu dịch.Mặt khác, có tin 2 phóng viên Nam Hàn bị công an bản xứ đánh bị thương tại 1 hội chợ thưong mại mà TT Moon ghé thăm – phiá Nam Hàn đã phản đối bằng kháng thư, đòi xin lỗi. Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên Lục Khảng tỏ ý quan ngại và tin rằng vụ đáng tiếc này chỉ là lỗi lầm nhỏ.Trong khi đó, Thứ trưởng ngoại giao Nga Igor Morgulov xác nhận: áp lực với Bắc Hàn đã tăng tới mức có thể gây phản ứng bất trắc biến thành chiến tranh, là chiến thuật mà Nga không tán đồng.Theo ông Morgulov, áp lực có thể đạt mức như “xiết cổ”, Nga không dự phần. Ông nói: cách này là phản tác dụng, theo tường thuật của Interfax.Thứ trưởng Morgulov cũng nhắc lại lập trường của Moscow là Hoa Kỳ và Nam Hàn phải ngưng tập trận như là thể hiện thiện chí đối thoại.Về phần mình, Nga thấy không cần vội, chưa đuổi khoảng 35,000 công nhân Băc Hàn như yêu cầu của Washington và Seoul.Vẫn theo lời thứ trưởng Morgulov, Nga và Bắc Hàn có nhiều gắn bó đa diện, ở các lãnh vực hành pháp, lập pháp, ngoại giao cũng như quân sự. Ông nhấn mạnh: 2 bên duy trì các liên lạc giữa lúc khủng hoảng.