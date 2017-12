Đi Mùa Lễ, Giá Tăng: 107.3 Triệu Dân Mỹ

LOS ANGELES, Calif.--Trong hai tuần bao trùm ngaỳ Lễ Giáng Sinh và Lễ Đầu Năm khi dân Mỹ đi lại nhiều trên xe, giá xăng may mắn đỡ hơn mấy tuần trứớc, theo lời hội AAA.Nhưng thực tế, giá xăng vẫn là cao khi nhìn khoảng thời gian rộng hơn.Giá xăng bán lẻ trung bình toàn quôc là 2.45$/gallon loại xăng thường (regular unleaded) hôm Thứ Sáu, như thế là giảm 4.5% so với một tháng trước.Giá xăng dự kiến sẽ giảm thêm 5%/gallon trước khi kết thúc năm 2017.Như thế là đỡ gánh chi phí cho khoảng 97.4 triệu dân Mỹ sẽ lái xe trong mùa lễ này.Như thế, giá xăng trong mùa lễ này là cao nhất kể từ năm 2014.Cho tới tháng 12/2017, giá xăng cao hơn 28 cents so với giá xăng năm ngoái.Trong khi đó, giá tiêu thụ tính chung, trung bình chi trả trong tháng 11/2017 đã tăng 2.2% so với năm ngoái.Khi tính chung về giá năng lượng, tất cả chi phí về năng lượng đã tăng 16.4% so với năm ngoái.Mới hai năm trước, giá trung bình xăng thường vào thời điểm này trong năm là 2.03$/gallon.Dù là giá cao như thế, năm nay ước tính sẽ có 107.3 triệu người đi trong mùa lễ bằng xe hơi, phi cơ và xe lửa.