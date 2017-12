Tillerson: Bắc Hàn Phải Tỏ Thiện Chí Trước Khi Đối Thoại; Tillerson: Mỹ Sẽ Ngăn Chận Thương Thuyền Của Bắc Hàn

WASHINGTON - Sau vụ phóng thử phi đạn mạnh nhất của Bắc Hàn cuối tháng qua, ngoại trưởng Tillerson hô hào thế giới tăng áp lực với Pyongyang, và khẳng quyết khả năng gây gián đoạn các hoạt động của thương thuyền Bắc Hàn.Chế độ Kim trả lời: chiến tranh sẽ bùng nổ.Phong toả hàng hải từng đưa tới chiến tranh trong quá khứ.Truyền thông Bắc Hàn khẳng định “Chúng tôi sẽ phản ứng không khoan nhượng bằng các biện pháp đối phó như đã nhiều lần cảnh cáo”.Pyongyang luôn dùng thuật ngữ “tuyên chiến” để mô tả các hành động của Washington, kèm theo đe dọa khởi chiến tổng lực.Sử gia nhắc lại: Hoa Kỳ cấm vận dầu với Nhật năm 1941 như là tiền đề của trận Pearl Harbor, là diễn biến lôi kéo Hoa Kỳ vào thế chiến.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng Ngoại Trưởng Tillerson tuyên bố “Không Loại Trừ Biện Pháp Nào Với Bắc Hàn.” Bản tin viết như sau.LIÊN HIỆP QUỐC - Ngoại trưởng Hoa Lỳ tuyên bố tại HĐ Bảo An: Bắc Hàn phải ngưng mọi hành vi đe dọa trước khi có thể bắt đầu thương luợng với Hoa Kỳ.Mới đây, ngoại trưởng Tillerson nói: sẽ chấp nhận đối thoại vô điều kiện, gây ngạc nhiên ban tham mưu.Tại diễn đàn HĐ Bảo An trưa Thứ Sáu, ông Tilerson nói rõ “Như đã xác nhận trước đây trong tuần, cần thấy diễn ra sự đình chỉ hành vi khiêu khích trước khi điều đình có thể khởi sự”, hàm ý Pyongyang phải tỏ thiện chí. Ông khẳng định: Hoa Kỳ để mở mọi kênh tiếp xúc – ông nhận biết sự hiện diện của viên chức Bắc Hàn tại hội trường, với phát biểu “Tôi hoan nghênh sự tham dự của đại diện Bắc Hàn, để chúng ta có cơ hội nói thẳng với họ”.Theo lời ngoại trưởng Tillerson, Hoa Kỳ không chấp nhận điều kiện tiên quyết từ Bắc Hàn hay từ phe khác.Ngoại trưởng Tillerson đã họp với TT Trump và bộ trưởng quốc phòng James Mattis 1 ngày trước.Tại HĐ Bảo An, ông hô hào các thành viên hành động tích cực hơn, không chỉ thực hành các nghị quyết trừng phạt.Khi HĐ Bảo An khai mạc phiên họp về Bắc Hàn, TTK Antonio Guterres xác nhận khủng hoảng tại bán đảo Hàn là căng thẳng và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay – ông tỏ ý quan ngại về rủi ro gây ra do thiếu liên lạc và leo thang ngoài ý muốn, tính toán sai lạc.