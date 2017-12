NASA Tìm Ra Hệ Mặt Trời Mới Giống Thái Dương Hệ Chúng Ta

Khoảng giữa tháng 12/2017, trong sự kiện công bố phát hiện mới, NASA tuyên bố đã tìm ra được một Hệ Mặt Trời khác, cũng bao gồm 8 hành tinh. Như vậy, ngoài vũ trụ được phát hiện còn có một hệ sao song sinh với Hệ Mặt Trời, ở cách xa khoảng 2,545 năm ánh sáng.Phát hiện mới có được là do đã tìm ra một hành tinh mới, được đặt tên là Kepler-90i. Nó là một "hòn đá Vũ trụ" nóng, quay quanh một ngôi sao "giống Mặt Trời" có tên Kepler-90, nằm cách Trái Đất 2,545 năm ánh sáng. NASA tìm được Kepler-90i là nhờ sử dụng hệ thống machine learning máy học của Google, phân tích những dữ liệu mà kính thiên văn Kepler thu thập được trong sứ mệnh quan sát Vũ trụ.Các nhà thiên văn học đã biết tới sự tồn tại của hệ sao Kepler-90, nhưng chưa từng phát hiện ra hình ảnh của các hành tinh quay quanh nó. Kepler-90i có thể là hành tinh thứ ba tính từ tâm của hệ sao, quay quanh Kepler-90 với quỹ đạo là 14.4 ngày. Nhiệt độ của Kepler-90i là vào khoảng 982 độ C.Hành tinh nằm ngoài cùng trong hệ sao Kepler-90 có tên Kepler-90h, bay với một quỹ đạo và khoảng cách rất giống Trái Đất so với Mặt Trời. Có thể gọi hệ sao Kepler-90 là phiên bản nhỏ hơn của Hệ Mạt Trời, cùng có cách sắp xếp các hành tinh từ trong ra ngoài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.Andrew Vanderburg, nhà thiên văn từ Đại học Texas, người giúp NASA tìm ra hành tinh mới, và cũng đã chung tay giúp đỡ kỹ sư phần mềm Google AI, Christopher Shallue, cho biết: “Kepler-90i không phải là một nơi tôi .muốn tới.”Kỹ sư Shallue cũng nói rằng thứ mà họ đang phát triển là một công cụ giúp cho các nhà thiên văn học có được những ảnh hưởng lớn hơn. Để có được khám phá mới, hệ thống machine learning của Google đã học cách xác định tín hiệu từ những hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, tách ra từ dữ liệu mà kính thiên văn Kepler ghi lại. Nó đã xử lý 14 triệu điểm dữ liệu – lấy ra từ lượng dữ liệu khổng lồ thu về được trong vòng 4 năm. Theo các nhà nghiên cứu, cách thức hoạt động của nó cũng như một bộ não người, nhưng não người không thể xử lý được lượng thông tin khổng lồ, mà có hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến.NASA và Google cho biết công nghệ mới sẽ giúp tìm ra được thêm nhiều hành tinh ngoài hệ Mặt Trời khác. Thực tế, nhà nghiên cứu Vanderberg tin rằng hệ sao Kepler-90 còn có những hành tinh khác chưa thể thấy được. Vanderberg cho biết: “Thật đáng ngạc nhiên nếu không thể tìm thêm nổi hành tinh nào nữa. Có thực sự là một hệ Mặt Trời giống hệt chúng ta đáng ngạc nhiên đến thế? Có lẽ có những hệ sao khác mà có nhiều hành tinh hơn, và chúng sẽ khiến Hệ Mặt Trời trở nên tầm thường.”Trước công bố mới, trong lần phân tích dữ liệu từ Kepler gần nhất, NASA đã xác nhận sự tồn tại của 219 thế giới mới, trong tổng số hơn 4,000 ứng cử viên mà Kepler tìm ra được. Hiện số hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời được phát hiện ra đã là 2,525, và 10 trong số đó có kích cỡ giống Trái Đất, là hành tinh có đất đá và khả năng cao là có thể có sự sống.Nhiều người lo lắng rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI của Google sẽ khiến các nhà thiên văn học thất nghiệp, nhưng NASA đã trấn an rằng không cần phải lo lắng gì cả. Jessie Dotson, nhà khoa học nghiên cứu Kepler tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA giải thích, sẽ luôn cần sự có mặt của các nhà thiên văn học, vì dữ liệu và đối tượng nghiên cứu cần phải được phân loại rõ ràng trước khi đưa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhờ đó AI mới có thể đọc được dữ liệu. Jessie Dotson cho biết: “Đây sẽ là hệ thống hoạt động song hành cùng với các nhà thiên văn học. Sẽ không bao giờ có gì có thể thay thế được họ”.Nguoivietphone.com.