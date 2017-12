Quận Cam: Lễ Tiễn Biệt Giám Mục Mai Thanh Lương

Trong Lễ Tiễn Biệt GM Mai Thanh Lương.Orange County, Nam California (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại nhà thờ chánh tòa cũ Holy Family Cathedral, Orange đã tổ chức Thánh Lễ An Táng Đức Cha Mai Thanh Lương cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange với sự tham dự hơn 120 vị giám mục và linh mục, trong đó có 15 vị giám mục, cùng hàng ngàn giáo dân Giáo Phận Orange đến tiễn biệt Đức Cha.Trước đó Lễ viếng xác, cầu nguyện và Thánh Lễ đã được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (nhà thờ kiếng), Garden Grove vào Thứ Tư ngày 13 Tháng 12 năm 2017.Được biết Giám Mục Mai Thanh Lương, cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, qua đời lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện St. Joseph, Orange, hưởng thọ 77 tuổi, với 51 năm linh mục và 14 năm giám mục.Hàng ngàn giáo dân đủ các sắc tộc, hàng trăm người đầu chít khăn tang đã ngậm ngùi thương tiếc sự ra đi của Đức Giám Mục.Thánh lễ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng dưới sự chủ tế của Giám Mục Giáo Phận Orange Kevin Vann. Trong lúc nầy Giám Mục Kevin Vann đã đọc thư của Đức Giáo Hoàng Francis bằng tiếng Anh và Linh Mục Trần Văn Kiểm đọc lại phần tiếng Việt trong đó có đoạn: “Được tin Đức Cha Mai Thanh Lương qua đời, Đức Thánh Cha vô cùng thương tiếc và chân thành gửi lời phân ưu đến quý ông bà và anh chị em: tang quyến của Đức Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo hữu trong giáo phận. Trong niềm tri ân tinh thần phục vụ tận tụy của Đức Cha, đặc biệt là ngài đã ưu ái quan tâm đến cộng đồng Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Đức Thánh Cha xin được cùng quý ông bà và anh chị em phó dâng linh hồn Đức Cha cho Thiên Chúa Cha, Đức Giáo Hoàng Francis ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh như bảo chứng của bình an và ơn an ủi trong Chúa Giê Su Kitô Chúa chúng ta,”Trong lúc nầy các Ca đoàn cùng hát những bản thánh ca để tiễn biệt vị giám mục sống cuộc đời giản dị và khiêm tốn đối với mọi người, nhất là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.Phát biểu trong tang lễ Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St Columban, Garden Grove, đã nói: “Đức Cha Lương. Một cái tên quen thuộc đối với người Việt Công Giáo hải ngoại, bởi vì ngài là vị giám mục Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại. Đức Cha Lương thân yêu của Giáo Phận Orange hôm nay đã ra đi trở về với Chúa, sau một cuộc hành trình khá dài với tuổi thật là 80. Ngài đi không để lại di chúc bằng văn tự, nhưng cả cuộc sống của ngài chính là một di chúc quý giá. Nhiều người trong chúng ta đã có dịp tiếp xúc với ngài, đều nhận thấy rằng ngài rất giản dị, và bình dân, đến độ nhiều người cho rằng ngài đã quên mình là một vị giám mục. Cách cư xử của ngài rất khiêm nhường, hòa nhã, tế nhị. Không bao giờ ngài xưng là ‘Cha’ với ai. Ngài thường xưng là ‘Mình,’ một ngôn ngữ ‘rất Bắc Kỳ’ nhưng rất gần gũi, quen thuộc với mọi người. Đức Cha Lương rất thương người, nhất là những người kém may mắn, vô gia cư. Khi còn làm giám đốc ở Trung Tâm Công Giáo, ngài thường mua thức ăn sáng ở McDonald cho những người vô gia cư. Ngài cũng không bao giờ từ chối tham gia phân phát quấn áo, tặng quà cho người nghèo trong khu vực Civic Center hay trên Los Angeles…”“Ngài rất yêu Đức Mẹ. Mỗi lần vào phòng cấp cứu, ngài luôn nhắc mang tràng hạt cho ngài. Bài hát sau cùng mà Đức Cha hát trước khi giã từ cõi thế là bài hát ‘Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu từ thời thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la.’ Và ngài đã trút hơi thở với câu kết của bài hát ‘chết trong tình yêu mẹ,’”Khoảng 12 giờ trưa, Giám Mục Kevin Vann vẩy nước Thánh xung quanh quan tài và thi hài Giám Mục Mai Thanh Lương.Thi hài Giám Mục Mai Thanh Lương được an táng tại Holy Sepulcher Cemetery, 7845 Santiago Canyon, Orange, CA 92871.Vài nét về tiểu sử Giám Mục Mai Thanh Lương:Giám mục sinh ngày 20 Tháng Mười Hai, 1940, tại Ninh Cường, Bùi Chu. Ông là người con thứ hai trong gia đình có 11 người con. Ông học tiểu học trong một trường nói tiếng Việt và tiếng Pháp, rồi vào trung học Nhà Dòng Thánh Gia.Năm 1954 (lúc 14 tuổi) ông di cư vào Nam, cư ngụ tại Giáo Phận Đà Nẵng.Năm 1956 (lúc 16 tuổi) ông được gởi sang Mỹ học tại chủng viện của Giáo Phận Buffalo, New York, rồi vào Chủng Viện Thánh Bernard, Rochester, New York, nơi ông học triết và thần học.Sau đó, ông học đại học Canisius College ở Buffalo, tốt nghiệp cao học khoa học.Ngày 21 Tháng Năm, 1966, ông thụ phong linh mục, trong tư cách linh mục của Giáo Phận Đà Nẵng, nhưng do tình hình chiến tranh, ông không thể về phục vụ tại Việt Nam.Sau đó ông thi hành tác vụ linh mục tại Buffalo, rồi tại New York, và cuối cùng gia nhập Giáo Phận New Orleans, năm 1976.Giám Mục Mai Thanh Lương cũng từng là tuyên úy bệnh viện tại Buffalo, từ năm 1966 đến năm 1975; phó xứ giáo xứ St. Louis, Buffalo, từ năm 1975 đến năm 1976; giám đốc mục vụ cộng đồng Việt Nam, New Orleans, từ năm 1976-1983. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Maria Nữ Vương, New Orleans, một giáo xứ có đa số giáo dân người Việt.Ngày 15 Tháng Mười Hai, 1986, Linh Mục Mai Thanh Lương được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong chức đức ông.Đức Ông Mai Thanh Lương cũng là giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Quốc Gia Cộng Đồng Việt Nam, từ năm 1989 đến năm 2003, thành viên Hội Đồng Linh Mục Tổng Giáo Phận New Orleans từ năm 1987 đến năm 2003, và là linh mục niên trưởng vùng phía Đông New Orleans từ năm 2002 đến năm 2003.Giám Mục Mai Thanh Lương là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ được Tòa Thánh Vatican phong chức giám mục.Giám Mục Mai Thanh Lương được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận ngày 25 Tháng Tư, 2003, và được phong chức qua một Thánh Lễ tại thánh đường Saint Columban, Garden Grove, ngày 11 Tháng Sáu cùng năm.Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2015, Tòa Thánh Vatican chính thức chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của Giám Mục Mai Thanh Lương.(Theo trang web của Giáo Phận Orange.)