Tài Trợ 2 Hội Y Tế VN Trị Ung Thư Ngực: Nhân Hòa, VACF

Hình trái: Duc Vuong, đại diên Nhân Hòa. Hình phải: Becky Nguyen, Giám đốc Vietnamese American Cancer Foundation -- và đại diện Komen OC.IRVINE, Calif., Dec. 14, 2017 – Hơn 250 chuyên gia ngành y tế và quan khách đã tham dự lễ trao tặng tiền hỗ trợ hoạt động y tế với sự kiện Grants Award Breakfast hàng năm tại trụ sở Susan G. Komen Orange County -- đặc biệt trong tinh thần vui mừng với tin chế tạo đươc một loại thuốc ngừa ung thư ngực.Cuộc nghiên cứu này thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Bác sĩ Adam Soloff qua chương trình tài trợ nghiên cứu trị giá 180 triệu đôla để tìm hiểu tại sao có hiện tươ5ợng ung thư di căn xảy ra và về cách nào ngăn ngừa.Công trình của BS Soloff còn chưa hoàn tất, nhưng nếu thành công, sẽ không chỉ khai tử tế bào ung thư ngực đương hửu nhưng cũng sản xuất ra ký ức bất nhiễm dài hạn trong tế bào để ngăn ngừa ung thư ngực tái trở lại.Bênc ạnh đó, có 8 tổ chức phục vụ cư dân Quận Cam được tài trơ5ợ để thực hiện các chương trình y tế về ung thư ngực trong năm 2018.Tổng cộng $649,996 trao cho các tổ chức y tế cộng đồng bất vụ lợi sau đây (trong đó có 2 tổ chức trong cộng đồng gốc Việt là Nhân Hòa và VACF):-- AltaMed Health Services – Breast Cancer Early Detection and Care Program-- Breast Cancer Solutions – Financial Assistance and Navigation for Orange County Latina and Vietnamese Breast Cancer Patients-- Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic - BEAT Breast Cancer-- Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties – PPOSBC Breast Health Program-- Share Our Selves Corporation - SOS Women’s Health Initiative-- The Cambodian Family Community Center – Cambodian Breast Health Education and Support Together (Cam-BHEST) Project-- Vietnamese American Cancer Foundation – Breast Health Initiative-- YWCA of North Orange County – Neighborhood Link to Breast Cancer Prevention.Lisa Wolter, Giám đôc điều hành Susan G. Komen Orange County, nói rằng các tổ chức cộng đồng này cùng với các nghiên cứu của Komen (trong đó có nghie6ên cư1ứu của BS Adam Soloff) đã giúp tới gần hơn mục tiêu Bold Goal để giảm 40,000 cái chết vì ung thư ngực phân nửa vào năm 2026.Wolter cũng đưa ra thoông kê tác động tài trợ 2016 của Komen OC là:-- 8,307 vụ khám ngực miễn phí cho những người không có phương tiện khám naò khác.-- 7,007 phụ nữ không bảo hiểm và thiếu bảo hiểm được cho khám miễn phí mammograms.-- Dò ra ung thư ngực ở 64 phụ nữ, những người sẽ không biết là họ bị ung thư nếu không khám ở đây.-- 86 phụ nữ được tài trợ taà chánh để chữa trị.-- Các chương trình giáo dục y tế cộng đồng về ung thư ngực tới với 67,617 người.