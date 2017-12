Noel Này, Bà Con Mình Đi Ăn Nhà Hàng Ở Úc Hay Ở Paris?

Nguyễn Thị Cỏ MayChuyện về "Đàn bà" vẫn là chuyện dài xưa nay. Không phải các bà nói chuyện dai hay dài chuyện mà chuyện về các bà dài, nói hoài không hết chuyện.Ở Tây, chuyện giới tính, chuyện đồng tính, chuyện kỳ thị nam/nữ, chuyện lương bổng chênh lệch,... chuyện nữ quyền, phong trào nữ quyền rộ lên. Và có lẽ chuyện ông Đại sứ nước Úc ở Paris là nổi cộm hơn hết.Vừa được tin chánh phủ Úc cho phép đám cưới đồng tính, hôm 7 tháng 12 vừa qua, Ngài Brendan Berne bèn tuyên bố ngay tại Tòa Đại sứ Úc là Ngài sẽ làm đám cưới với người yêu của Ngài từ bấy lâu nay. Trên Twitter, Ngài viết “Ngày 7 tháng 12 sẽ là một ngày trọng đại cho nước Úc: chính ngày này, hôn nhơn đồng tính đã được hợp thức hóa ở Úc. Đại sứ Úc ở Pháp thừa cơ hội chào mừng tin này và phổ biến một vidéo đặc biệt với lời tuyên bố “Với tư cách Đại sứ, đó là một ngày trọng đại cho xứ tôi, nước Úc, vừa mới chấp thuận hôn nhơn cho mọi người. Nhưng đối với tôi, điều đó còn là một quan điểm riêng.”Nhưng chuyện này mới liên hệ trực tiếp đến các bà. Ở Úc, ngay giữa thành phố Melbourne, nhà hàng ăn chay «Handsome Her» quyết định tranh đấu bảo vệ nữ quyền triệt để theo cách riêng của mình. Thật vậy, từ hôm đó, thực khách đàn ông phải trả bữa ăn của mình mắc hơn các bà 18%.Nay bước chơn vào bar restaurant Handsome Her không còn ý nghĩa chỉ ăn nhậu đơn thuần, mà còn là biểu hiện một thái độ công dân. Nhà hàng nói rõ sự phụ thu này là để tranh đấu xóa đi chênh lệch trong mức lương giữa nam/nữ từ xưa nay ở Úc. Nhanh chóng, việc làm của nhà hàng đã lan rộng khắp nơi, qua mạng xã hội, thu hút nhiều nhà hàng khác hưởng ứng và nhập cuộc.Khách hàng từ nhiều nơi ở xa cũng tới, phần đông là đàn ông. Họ tới để có cơ hội trả thêm 18% ủng hộ chủ trương của nhà hàng Handsome Her.Một sáng kiến đẹp nhưng chưa hấp dẫn bằng một nhà hàng mới mở ở Paris, Quân XII. Nhà hàng O’Naturel.Nhà hàng này trang trí rất trang nhã, cửa kiếng phủ màn trắng để bảo vệ khung cảnh ấm cúng bên trong. Người vào ăn phải cởi bỏ y phục. Để thật sự bình đẳng, khi ngồi vào bàn ăn, trên người không còn dính một món gì khác là sản phẩm xã hội.Mời bạn đọc bước vàoNhà hàng dành riêng cho thực khách vào phải thoát y 100%, trước tiên, mở cửa hồi đầu năm rồi ở Luân–đôn, Anh, rồi mới vượt qua Paris. Đó là nhà hàng Bunvadi ở khu phố L’ Éléphant and Castle, phía Nam thành phố. Anh xưa nay vẫn là xứ dẫn đầu những điều lạ về sanh hoạt văn hóa xã hội. Phong trào nhạc trẻ Beatles, thanh niên để tóc như bờm ngựa và nhuộm nhiều màu, các môn thể thao, … đều là sản phẩm của Anh. Pháp là nước láng giềng đón nhận.Nhà hàng Bunvadi có qui chế riêng của nó, lúc đầu không tránh khỏi làm cho thực khách tỏ ra khá dị ứng. Vào nhà hàng, y phục và điện thoại bị cấm. Chủ trương của nhà hàng là muốn đem lại cho khách một trải nghiệm đặc biệt về sự tự do trọn vẹn. Người làm nhà hàng phải đợi một lúc cho những dị ứng lắng dịu xuống vì dầu sao nhiều người vẫn chưa kịp chia sẻ quan niệm của người chủ nhà hàng. Nhưng sự thành công không phải chờ đợi. Lập tức có ngay 46000 người điện thoại tới đặt chỗ.Chỉ trong 3 tháng hoạt động, nhà hàng tiếp tới 4000 thực khách. Nhiều người điện thoại than phiền họ không biết đường đi tới được. Bị lạc. Nhu cầu của khách hàng thật đúng là một hiện tượng lạ lùng. Ở Anh, có hơn 4 triêu người sống theo phái khỏa thân.Một thực khách trẻ người Anh, sau khi ăn ở đây xong, có nhận xét “Rất khác với mọi nơi. Thật là hấp dẫn và lại rất mực khiêm tốn, rất đơn giản”.O’Naturel ở ParisPháp luôn luôn đi theo sát bước chơn của Anh. Một nhà hàng ăn kiểu Bunvadi ở Luân-đôn vừa mở cửa hồi đầu mùa Thu, ở số 9, đường Gravelle, Quận XII, Paris do hai anh em sanh đôi Mike và Stéphane Saada nghỉ làm cho hãng Bảo hiểm, cùng đứng ra thành lập và điều hành.Cả hai đều ăn mặc tươm tất tiếp khách rất lịch sự nhưng khách hàng khi tới được yêu cầu để quần áo, giày vớ vào tủ có khóa riêng cẩn thận.O’Naturel là nhà hàng ăn đầu tiên xuất hiện ở Paris dành riêng cho khách hàng là những người theo “đạo khỏa thân”. Nói «đạo khỏa thân» vì nếp sanh hoạt này được những người theo coi như một thứ tôn giáo, chỉ không có thần linh để khấn lễ mà thôi.Hai anh em Saada quyết định mở loại nhà hàng khỏa thân vì bị ảnh hưởng ở sự thành công của Bunvadi ở Luân-đôn. Họ chọn Quận XII Paris vì muốn thu hút khách là những đệ tử của đạo khỏa thân mà hồi tháng 9 vừa rồi, lần đầu tiên, tổ chức trại rất thành công ở rừng Vincennes, ngoại ô phía Đông Nam, sát Paris.Bên ngoài nhà hàng rất trang nhã và kín đáo, cửa kiếng được một bức màn dày màu trắng phủ kín. Tôn trọng đúng qui luật nhà hàng, trước cửa vào, có tấm bảng kê các món ăn và giá cả từ 39€ tới 49€. Có cả món chay rất được thực khách khỏa thân ưa chuộng.Bên trong ánh sáng đầy đủ. Khách ngồi vào bàn, hai anh em Saada đem ngay nhiều loại vins chọn lọc mời khai vị.Bàn ăn trải khăn bàn trắng toát, cả khăn ăn thứ khá sang nhưng chỉ dùng một lần. Riêng ghế ngồi, vì giữ vệ sanh, được phủ lên một lớp khăn trắng và khăn này cũng chỉ dùng một lần.Ngoài 2 anh em Saada, 3 người nữa làm việc trong bếp và trong phòng ăn đều phải mặc quần áo nghìêm chỉnh.Stéphane nói “Chúng tôi tổ chức nơi đây theo cách làm cho các đệ tử môn phái khỏa thân cảm thấy thật sự thoải mái và cả cho những ai muốn tới đây để thử nghiệm điều đó”. Riêng chúng tôi lại không theo đạo khỏa thân nhưng chúng tôi muốn đem nghệ thuật làm bếp ngon phục vụ tôn giáo này».O’Naturel từ lúc khai trương cho tới nay, theo kết quả thăm dò lối xóm, chưa hề bị dư luận phản đối hay phê bình không tốt. Con em của Mike đi học vườn trẻ gần đó, ông ta cũng không nghe tiếng thị phi nào cả.Thật ra luật pháp chỉ yêu cầu nhà hàng phải tôn trọng 2 điều: việc khỏa thân, ở bên ngoài không trông thấy và nhơn viên phòng ăn và nhà bếp phải ăn mặc nghiêm chỉnh.Hai điều này, O’Naturel tôn trọng và nhà hàng chỉ mở cửa vào buổi tối, từ 19 giờ 30.Ở Pháp có lối 2 triệu tín đồ khỏa thân, kém hơn Anh. Nhưng cộng đồng giáo dân này đang trẻ hóa từ ít năm nay. Đó là không tính số du khách khỏa thân tới Pháp hằng năm cũng không ít. Dĩ nhiên trong số thực khách thật sự sẽ có những người ngoại đạo muốn vào thử cho biết qua cảm giác như thế nào. Có cả nhiều gia đình tới với đông đủ trẻ con.Hôm khai trương, O’Naturel đón tiếp những khách hàng đầu tiên là hội viên nam/nữ của Liên đoàn Khỏa thân Pháp. Sau đó, nhà hàng mở cửa cho thực khách chấp nhận nội qui là bước vào cửa, phải thoát y 100%.(Địa chỉ: 9, rue Gravelle, 75012, Paris – France. Bản tin của LCL, Paris – Coi thêm www.restaurant-onaturel.fr)Đạo khỏa thân và thoát yNói «Đạo» hay «Tôn giáo» là cách nói theo Tây phương. Tiếng pháp “Nudisme”, với tiếp vĩ ngữ “isme” chỉ một chủ thuyết, một hệ tư tưởng. Như Catholicisme là Công giáo, Islamisme là Hồi giáo, Boudhisme là Phật giáo. Theo đây, tiếp vĩ ngữ «isme» có nghĩa là “Giáo”.Từ ngữ nu/nud là “không mặc quần áo”. Nhưng chủ trương «không mặc quần áo» vì một mục đích theo đuổi một ý nghĩa đẹp, một tôn chỉ trong nếp sống của mình và đồng thời là thành viên của một tổ chức, thì đó là nudisme (Đạo khỏa thân).Ở Paris, từ vài năm nay, xuất hiện một tổ chức phụ nữ tranh đấu đòi hỏi nữ quyền cho phụ nữ Hồi giáo, tên là “Femen”. Họ thoát y hoàn toàn, đứng ở Bảo tàng viện Louvres, vào cả nhà thờ Notre Dame, cả Vatican, hô hào nữ quyền. Thoát y chỉ là cách họ tranh đấu để lôi cuốn sự chú ý của dư luận. Đây vẫn là những người khỏa thân (les femmes nues) mà không phải là tín đồ khỏa thân.Nên “Đạo khỏa thân” được hiểu là một nếp sống thành cộng đồng trong một không gian riêng biệt nhằm theo đuổi sự lợi lạc cho thân thể khỏa thân tiếp xúc với môi trường thiên nhiên như không khí trong lành, mặt trời, nước, cây cỏ, đất cát. Đệ tử khỏa thân không để ý có bị dư luận phê bình là hàm ý khiêu dâm hay không, mà chỉ quan tâm sống như vậy là để đem cơ thể của minh trở về đúng địa vị thật của nó. Sự lõa thể theo chủ nghĩa khỏa thân phải được hiểu là sự lõa thể nguyên sơ như mỗi người trong chúng ta lúc mới sanh ra. Nó tự nhiện và trong lành.Đạo khỏa thân chủ trương gìải phóng con người khỏi sức ép trong nhiều năm của giáo dục và những qui ước xã hội. Và nhờ đó con người mới khám phá ra được con người thật của chính mình.Về mặt đạo lý xã hội, đạo khỏa thân tuyên giảng sự tha thứ, sự tự trọng và sự kính trọng kẻ khác. Cùng sống khỏa thân trong một không gian thiên nhiên, mọi người sẽ cảm thấy những rào cản cố hữu không còn nữa, những trao đổi với nhau đều rất bình đẳng. Rất nhơn bản.Vế sức khỏe, đạo khỏa thân là động cơ để làm nảy nở và phát triển con người.Sanh hoạt trong đạo khỏa thân gồm chung cả gia đình, với con, cháu. Ở Pháp, và ngay sát Paris, có những Làng Khỏa thân, những người tới đây còn giữ được 3 thế hệ, có vài gia đình cả 4 thế hệ, cùng sống với nhau. Một môi trường như vậy dễ giúp trẻ con có điều kiện nảy nở trọn vẹn và sống hoàn toàn hòa hợp với cơ thể của chúng nó cho tới ngày trưởng thành.Nên có người nói khỏa thân (nudisme) là một triết lý sống đẹp và trọn vẹn hiện nay!Nguyễn Thị Cỏ May