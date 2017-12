Gia Đình Suy Ngẫm: Tăng Năng Lực Làm Việc...

Thành LaceyĐây là một trong nhiều cách mà Ralph Roberts, người được xem là “Quán quân trong ngành mua bán địa ốc” với số nhà bán, không phải là sáu mươi mà là sáu trăm căn nhà trong một năm(!) dùng để làm tăng năng lực nghề nghiệp của mình. Bạn có thể tìm đọc quyển sách nó về kinh nghiệm “có một không hai” này của ông có tựa đề: “Walk Like a Giant, Sell Like a Madman”- NXB Harper Business....Bạn có thể làm tăng năng lực làm việc của mình bằng cách mỗi ngày gởi những hình ảnh tích cực vào “ngân hàng năng lực” của mình. Tôi (tác giả R. Roberts) tin tưởng mạnh mẻ trong việc nghe băng nhựa, DVD có nội dung tích cực và loại âm nhạc làm phấn chấn tinh thần để tăng lực, để nạp sức vào cho ‘bình điện năng lực’ của mình. Trong nhà tôi, tôi trang bị trong mỗi phòng để có thể nghe những băng từ, DVD và lọai nhạc đó ở bất cứ nơi nào. Tôi đặt hệ thống âm thanh ngay trong phòng tắm của mình nữa. Cứ mỗi buổi sáng khi vào tắm gội và làm vệ sinh cá nhân, tôi mở máy lên để nghe những khúc nhạc làm lên tinh thần rồi ca hát, cả nhún nhảy theo trong khi tắm. Tôi nhìn ra cửa kiếng của phòng tắm để thấy vườn cảnh xinh tươi, và cột cờ trong sân nhà. Tôi yêu đất nước này vì tôi không thể nào có được một cuộc sống như vầy ở bất cứ quốc gia nào khác. Vì vậy, tôi đặt trụ cột cờ ngay ở một vị trị mà cho dù tôi nhìn ra từ phòng tắm, phòng ngủ hay phòng ăn, tôi đều thấy được Lá Quốc kỳ. Khi trời nổi gió, nhìn lá quốc kỳ phất phới tung bay trong gió khi tai mình nghe khúc nhạc vui đời, tôi nói trong đầu mình rằng” “ Hôm nay quả là một ngày đáng sống của mình.”Lá Cờ đó làm cho tôi thêm tin tưởng.Khi được sống an nhàn và thở đầy không khí Tự do.TTT - Dec 12 ‘17