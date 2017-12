Dưỡng Sinh Thức Pháp Mừng Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập





Vào ngày 9 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Dưỡng Sinh Thức Pháp (DSTP) đã tổ chức kỷ niệm 9 năm thành lập tại hội trường nhật báo Người Việt. Thành phần quan khách tham dự gồm có đa số võ sư, chưởng môn của các môn phái tại Orange County: Lão sư Trần Cửu, Tiến sĩ Phan Ngọc Tiếu ,vs Lý Hoàng Tùng, vs Lê Hữu Quế, vs Trần Như Đẩu, vs Bắc Phong Từ Võ Hạnh, vs Bùi Duy Cảnh, vs Bác sĩ Phạm Gia Cổn, vs Hùng Phong, vs Lê Quang Thế, vs Kiều Công Lang, vs Dư Minh Tuấn, vs Trịnh Khải Hoàng, vs Nguyễn Phước Phillip, vs Hoàng Đức Minh và vs Nguyễn Quang Đức .

Ngoài ra còn có sự tham gia của gần 20 anh chị em nghệ sĩ “ Nhóm Không Gian Xưa”, cô Nguyễn Kim Ngân (Giám đốc Viện Việt Học) cùng các thân hữu của DSTP.

Hình lưu niệm với quí vị võ sư, chưởng môn của các môn phái



Như thông lệ hàng năm, tất cả quan khách cùng các thành viên DSTP đã chụp hình lưu niệm trước khi mở đầu chương trình. Sau phần giới thiệu thành phần quan khách tham dự và tóm lược chương trình của MC Phạm Lanthy, ban hợp ca của DSTP đã hát bài “Dưỡng Sinh Thức Pháp Hành Khúc “để chào mừng quan khách. Kế đến Lão sư Lê Hữu Quế (chưởng môn Y Võ Phi Hổ) đã gởi đến quan khách bài hát “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” thật hùng hồn.

Đại diện DSTP, ông Đặng Thiện đã chào mừng tất cả quan khách tham dự và đặc biệt gởi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Minh Lân và cô Nguyễn Kim Ngân (Hội đồng điều hành VVH) đã giúp cho DSTP có một nơi tập luyện mới thật ấm cúng và nhất là vẫn giữ đúng theo giờ giấc như xưa tại phòng sinh hoạt của Viện Việt Học. Sau đó ông tuyên bố khai mạc buổi lễ và tường trình các hoạt động sinh hoạt trong năm, và giới thiệu quan khách slideshow “Bước Thời Gian” do chính ông thực hiện, bao gồm tất cả sinh hoạt của DSTP trong suốt 9 năm qua từ 2008 đến 2017. Các thành viên DSTP đã có cơ hội ôn lại tất cả kỷ niệm từ những ngày thành lập đầu tiên của DSTP, những chuyến du ngoạn xa, viếng thăm các vườn hoa & thắng cảnh đẹp, luyện tập tại bãi biển, các buổi hội thảo liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng, kỷ niệm những ngày “Tết” với những tà áo dài thướt tha đủ màu sắc rực rở, những ngày Lễ Mẹ, Lễ Cha và đặc biệt với hình ảnh của những buổi nhạc thính phòng cùng các nghệ sĩ. Tất cả đã được thu gọn trong 15 phút. Slideshow với từng năm một đã lần lượt đưa tất cả thành viên trở về những kỷ niệm xưa thật êm đềm, tốt đẹp.



Kế đến là phần phát biểu của võ sư Nguyễn Quang Đạt – Sáng lập viên DSTP:

“Sự phát triển của một tổ chức đôi khi cũng giống như mệnh số của đời người với bao biến đổi, thăng trầm, tuy nhiên nếu chúng ta biết chiêm nghiệm lại những gì đã qua, thì bất cứ sự thay đổi nào dù tốt hay xấu cũng đều có một ý nghĩa và bài học giá trị của riêng nó. Bài học về cơ cấu tổ chức, bài học về tình người trong những lúc khó khăn hay hoạn nạn.

Khi thành công thì phải biết tận dụng mọi cơ hội và phương tiện để phổ biến phát triển mạnh hơn nữa. Khi trong vận hạn không tốt thì phải biết tức thời: ẩn nhẫn, hàm dưỡng chờ cơ hội thăng tiến trở lại. Đó cũng là những gì đang xảy ra cho DSTP trong hoàn cảnh hiện tại.

…

Nhân hòa: có thể nói đây là yếu tố quan trọng nhất trong 3 yếu tố: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” vì nó ảnh hưởng đến thành trụ hoai diệt của một tổ chức, một dòng phái. Trăm người trăm ý khác nhau, nếu không biết dung hòa và đồng tâm chung lo đại cuộc, mà chỉ biết nghĩ đến lợi ích và bản ngã cá nhân thì trước sau gì cũng dẫn đến sự chia rẻ và phân hóa trong nội bộ để cuối cùng đi đến tan rả.



Thưa các thành viên của DSTP,

DSTP đã rất may mắn có được những thành viên như quí vị, những người đã đồng cam cộng khổ với DSTP trong suốt 9 năm trời hoạt động. 9 năm với biết bao kỷ niệm: vui có, buồn có, mất mát có. 9 năm với biết bao đổi thay nhưng quí vị những người còn lại ngày hôm nay vẫn một lòng gắn bó với DSTP. Chỉ khi gian nan mới hiểu được tình người phải không quí vị? Xin chân thành cảm ơn tất cả quí vị và hy vọng DSTP vẫn luôn có được sự giúp đỡ,yểm trợ của quí vị trong những hoạt động xắp tới.

Thưa quí vị theo như thông lệ hàng năm, ngày kỷ niệm thành lập của DSTP cũng là ngày tổng kết các hoạt động trong năm và cũng là ngày tri ân tất cả sự yểm trợ giúp đỡ của tất cả thành viên và thân hữu của DSTP (quí vị võ sư trong Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, quí vị võ sư trong Viện Nghiên Cứu Võ Học Global, anh chị em nghệ sĩ “Nhóm Không Gian Xưa”, quí vị trong giới truyền thông báo chí nhất là Việt Báo đã luôn hết lòng yểm trợ phổ biến tin tức sinh hoạt của DSTP đến với cộng đồng...”

Sau đó là phần biểu diễn một số thế tập của DSTP do 5 thành viên trình bày: Đặng Thiện, Thanh Hương, Bùi Thừa, Trần Mai và Thu Hà với sự giải thích và phụ diễn của vs Nguyễn Quang Đạt về lợi ích trên phương diện dưỡng sinh và ứng dụng trong chiến đấu.

Lão sư Lê Hữu Quế - Chưởng môn Y Võ Phi Hổ đã trao tặng DSTP tấm plaque lưu niệm và chúc mừng DSTP kỷ niệm 9 năm thành lập. Vs Nguyễn Phillip đại diện THPTVTTG cũng ngỏ lời chúc mừng DSTP và mong DSTP ngày càng phát triển hơn nữa.





Lão sư Lê Hữu Quế trao tặng plaque lưu niệm cho võ sư Nguyễn Quang Đạt



Cuối cùng là phần phụ diễn văn nghệ thật đặc sắc của anh chị em trong “Nhóm Không Gian Xưa”. Mỗi người mỗi nét khiến người xem say đắm theo từng bản nhạc. Rất tiếc vì thời gian có hạn nên quan khách không thể thưởng thức hết tiếng hát của tất cả anh chị em nghệ sĩ tham gia cho đến giây phút cuối cùng.

Một số anh chị em nghệ sĩ “Nhóm Không Gian Xưa”



Kết thúc chương trình là phần ăn trưa do các thành viên DSTP khoản đãi với những món ăn thật ngon được ước tính cho khoảng 90 thực khách.

.