Nhật Ký Biển Đông:

Ô. Trump Giải Quyết Vấn Đề Palestines Ra Sao?



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:



Tình hình Hoa Kỳ :

-Yahoo News ngày 5/12/2017: “Một cuộc thăm dò hằng năm về chính trị và những giá trị (American Values Survey) cho thấy kết quả khiến không ai ngạc nhiên là sự chia rẽ trong đất nước Hoa Kỳ đang trở nên thậm nguy hiểm và rộng khắp. Hơn phân nửa người dân thuộc Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nhìn đảng kia như là mối đe dọa hiểm nguy cho đất nước.”

Tây Phương coi độc đảng là độc tài cần phải loại bỏ, còn lưỡng đảng hay đa đảng là dân chủ cần được đề cao và vươn tới. Thế nhưng lưỡng đảng ở Hoa Kỳ đang là thảm họa chia rẽ dân tộc và làm tê liệt chính quyền. Bởi vì khi hai đảng đấu đá nhau một cách quyết liệt thì đất nước chẻ ra làm hai. Đừng trách người dân hay báo chí, mà trách các chính trị gia của cả hai đảng chỉ vì quyền lợi của đảng mình mà hy sinh quyền lợi của đất nước. Ở mức độ này thì lưỡng đảng còn tệ hại hơn độc đảng hoặc không có đảng nào.

Ngày xưa đất nước dưới thời quân chủ, nhà vua hiền đức đem lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân mà chẳng cần đảng phái. Nhà vua có tể tướng (thủ tướng) lo việc cai trị, có quân sư, quan ngự sử để can ngăn và cố vấn. Quân chủ đâu phải hoàn toàn tệ hại? Khi đất nước có thiên tai như hạn hán, mất mùa, lụt lội, núi lở…nhà vua phải tắm gội, ăn chay, nằm đất, làm lễ tế cáo với Trời-Đất. Ngày nay, đất nước chia rẽ, hận thù đằng đằng mà chẳng thấy ông tổng thống, thượng nghị sĩ nào đứng ra tạ tội với muôn dân? Xin đừng chê bai người xưa một cách quá đáng. Chế độ dù tốt đẹp cách mấy mà cái Tâm mình xấu thì chế độ ấy trở nên xấu. Tham-Sân-Si là nguyên do của mọi chuyện xấu trên cõi đời này. Từ Tham mà vơ vét của cải, ham muốn và bám chặt lấy quyền chức. Từ Sân mà có hành vi bạo lực khi người ta chỉ trích mình, có khi giết hại người ta. Từ Si mà nảy ra việc tôn thờ những tư tưởng, ý nghĩ, tôn giáo cuồng điên, những thú ăn chơi quái đản.

-Tổng Hợp ngày 7/12/2017: Ít nhất ba dân biểu, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã phải từ chức, thân bại danh liệt giữa cơn bão tố cáo sàm sỡ với phụ nữ, nhiều chuyện đã xảy ra cách đây ba, bốn chục năm. Rồi một dân biểu Tiểu Bang Kentucky rút súng tự sát ở trên cầu khi có lời tố cáo ông xâm phạm tiết hạnh gái vị thành niên. Rồi lại có chuyện ba trong số những phụ nữ từng công khai tố giác Tổng Thống Donald Trump sách nhiễu tình dục, đòi Quốc Hội mở cuộc điều tra.

Sắc dục muôn đời là món độc hại tàn phá cuộc đời của đàn ông, kể cả tu sĩ nhưng thế hệ tiếp nối thế hệ cứ lao đầu vào cái rọ này mà Phật Giáo gọi đó là “nghiệp lực từ vô thủy”. Đức Phật dạy rằng, muốn thoát khỏi cạm bẫy thì, khi gặp một người đàn bà không phải vợ mình, nếu lớn tuổi phải coi như chị mình hay mẹ mình. Nếu nhỏ tuổi phải coi như em gái hay con mình thì…may ra mới thoát khỏi. Ngoài những tố cáo có thật là - ông đã lợi dụng chức vụ, quyền thế, niềm tin để bức hiếp và xâm phạm tiết hạnh người ta. Song cũng có rất nhiều sự tố cáo chỉ để “moi tiền”, nổi danh, hay triệt hạ đối thủ chính trị. Làm sao phân biệt được “yêu nhau” và “ sàm sỡ ” nếu cách đây ba, bốn chục năm, ông bà còn trẻ tuổi, hò hẹn (dating) với nhau, đụng chạm xác thân là biểu tỏ của “tình yêu” rất tự nhiên của nam nữ. Ba, bốn chục năm sau, nếu ông chỉ là anh thợ tầm thường, bán săng hoặc làm bồi bàn tại nhà hàng, có lẽ bà dấu nhẹm chuyện này vì tố ra chỉ làm giảm giá trị vì đã “yêu” một anh chàng chẳng ra gì. Nhưng nay ông là tổng thống, dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc tiểu bang…đứng ra tố cáo, vừa nổi tiếng, danh giá vì được ông lớn theo đuổi và được mọi người thương hại. Trên đài truyền hình Fox News ngày 7/12/2017, cô Tomi Lahren nói rằng, “Sai lầm nếu tin vào mọi lời tố cáo xâm phạm tiết hạnh.” ( Tomi Lahren Says It's Wrong To Believe Every Sex Assault Claim )

Ôi, giữa con người và con người sao nhiều chuyện trớ trêu như thế? Dường như nhân loại càng văn minh, khoa học, kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng đối xử với nhau càng tệ.

-Fox News/CBS News/Huffington Post ngày 8/12/2017: “Một vụ sát nhân kinh hoàng cách đây 53 năm tại Thị Trấn McAllen, Texas xảy đến cho cô Irene Garza- một á hậu xinh đẹp, một tín đồ rất ngoan đạo của Ca Tô Giáo La Mã mới 24 tuổi và là một giáo viên. Vào Lễ Phục Sinh năm 1960 cô lái xe đi làm lễ xưng tội tại Nhà Thờ Sacred Heart của Linh Mục John Feit 27 tuổi và không thấy trở về. Hai ngày sau, người ta nhìn thấy đôi giày cao cổ của cô nằm ở ven đường, cạnh nhà thờ. Ba ngày sau người ta tìm thấy thi thể của cô ở một con lạch, thân hình bầm dập, bị hãm hiếp và bóp cổ chết. Linh Mục Feit khai với các thám tử rằng ông có nhận lễ xưng tội cho cô Garza và biết sau đó cô mất tích nhưng ông không có liên hệ gì tới việc này…và cuộc điều tra vụ án gác qua một bên. Nhưng việc bắt giữ hung thủ xảy ra vài năm sau 2002, khi các thám tử nhận được cú điện thoại của Dale Tacheny – một linh mục đã về hưu nói rằng John Feit đã nói với ông năm 1963 rằng chính ông ta đã hành hung, trói cô Garza lại, hãm hiếp rồi xiết cổ cô ta chết sau lễ xưng tội. Hiện nay cựu linh mục Feit đã 85 tuổi, ngồi yên trên xe lăn, không hề xúc động khi nghe bồi thẩm đoàn bản tuyên bố ông phạm tội sát nhân.” Theo AP ngày 9/12/2107, tòa đã tuyên án chung thân cựu linh mục Freit. (A jury on Friday sentenced an 85-year-old former priest to life in prison for the 1960 killing of a school teacher and former beauty queen who was a member of the parish he served.)

-Newsweek ngày 10/12/2017: “Một viên chức Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng nghèo đói tại Hoa Kỳ bàng hoàng/sửng sốt (shock) về mức độ suy giảm môi trường tại một vài vùng quê ở Tiểu Bang Alabama và nói rằng ông chưa bao giờ thấy chuyện như vậy tại một quốc gia phát triển và nghĩ rằng nó khó thấy ở quốc gia thuộc hàng đầu thế giới. Đây không phải là hình ảnh bình thường. Tôi phải nói rằng tôi chưa từng thấy cảnh thế này bao giờ. Ô. Philip Alston- Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tình hình nghèo đói và nhân quyền đã nói trên Connor Sheets of AL.com đầu tuần rồi là khi họ thăm viếng Quận Hạt Butler, họ thấy nước cống chảy từ nhà qua các cống lộ thiên vào những hố hầm ngoài trời.” Theo đài phát thanh West Virginia, Ô. Joseph Cohen-Giám Đốc American Civil Liberties Union nói rằng “Nghèo không phải là cái tội” (It isn’t a crime to be poor) và ông sẽ thảo luận với phái viên Philip Alston về nguyên do nào tạo ra sự nghèo đói trong vùng khi phái đoàn LHQ tới quan sát Charleston, West Virginia.

Đây là chuyện khó tin nhưng có thật hay LHQ thù oán nên bôi bác nước Mỹ? Những ai có điều kiện, nhất là các tờ báo Việt ngữ lớn nên tới quận hạt Butler và Charleston, làm một thiên phóng sự cho bà con biết sự thật như thế nào.



Tình hình thế giới:

-UPI ngày 1/12/2017: “Ai Cập và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ khởi cho phép Mạc Tư Khoa sử dụng những căn cứ không quân- một chuyển động được một số người coi như làm bẽ mặt (a snub) Hoa Kỳ vì những lợi ích quân sự trong vùng. Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergey Shoigu đã tới Thủ Đô C airo để gặp Tổng Thống Quốc Ai Cập Al-Sisi và Bộ Trưởng Quốc Phòng Robhi. Nga đã công bố bản dự thảo của thỏa thuận, trong đó kêu gọi trao đổi không phận và hạ tầng cơ sở không quân giữa hai quốc gia. Thỏa hiệp này cho phép Nga sử dụng những căn cứ không quân của Ai Cập và được coi như thái độ của Ai Cập cự tuyệt với Hoa Kỳ mà ảnh hưởng quốc tể trên các lãnh vực quân sự, ngoại giao đang suy yếu.”

-Huffington Post ngày 3/12/2017: “Tiếp tục theo đuổi chính sách “Hoa Kỳ Trước Đã” về lãnh vực ngoại giao, Tổng Thống Donald Trump đã rút lui khỏi một thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc tìm kiếm sự hợp tác toàn cầu nhằm bảo vệ an toàn và quyền lợi của người tỵ nạn và người di cư.”

-Fox News ngày 7/12/2017: “Viên chức quân sự Nga nói rằng những máy bay ném bom chiến lược của Nga đã thực hiện chuyến bay tuần tra trên Nam Thái Bình Dương sau khi cất cánh từ Nam Dương – một phần của nỗ lực khôi phục lại sự hiện diện quân sự khắp thế giới. Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng hai oanh tạc cơ Tu-95 đã bay từ Đảo Biak ở cực đông tỉnh Papua khi nó tới đây vào ngày 5/12/2017.”

-The Telegrph ngày 5/12/2017: “Hoa Lục vừa tiến hành những cuộc tập trận tại Hoàng Hải và Đông Hải gần Bắc Triều Tiên như một cảnh báo Hoa Thịnh Đốn và Nam Triều Tiên rằng họ muốn quân bình sức mạnh quân sự tại vùng này giữa lúc Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang tập trận quy mô. Cuộc tập trận bao gồm phi cơ chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và lực lượng hỏa tiễn đối không.”

-The Washington Post ngày 7/12/2017: “Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Tillerson nói rằng sẽ không có giảm nhẹ cấm vận hay bang giao nồng ấm với Nga cho đến khi Nga ngưng hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraina và từ bỏ việc thôn tính Crimea năm 2014.” Thế nhưng vào ngày 14/12/2017, Tổng Thống Donald Trump đã bất ngờ gọi điện thoại nói chuyện với Tổng Thống Putin về vấn đề Bắc Triều Tiên đồng thời cám ơn Ô. Putin vì đã khen ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nếu đúng như lời cam kết của Ô. Tillerson thì có lẽ phải mất 1000 năm nữa Hoa Kỳ mới bãi bỏ cấm vận Nga. Hay đây chỉ là lời tuyên bố để chống đỡ lại việc Ô. Trump đang bị điều tra, nghi ngờ là đã thông đồng với Nga trong cuộc bẩu cử năm 2016? Làm sao Nga có thể trả lại Crimea khi người dân ở đây 85% là dân Nga, hòa nhập vào cuộc sống bình thường đã hơn 4 năm, lại có thể quay trở lại Ukraina – một đất nước đang rách nát vì tham nhũng và bạo loạn chính trị? Rồi đây với thời gian kéo dài, Kiev sẽ mất thêm hai vùng ly khai là Lugansk và Donetsk đã tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 2014 để tuyên bố độc lập.

-AP ngày 8/12/2017: “Một cuộc tấn công dữ dội vào căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nổ ra ban đêm và kéo dài cả tiếng đồng hồ tại đông Congo, giết chết ít ra 14 binh sĩ và làm bị thương 53.”

Congo mà tài nguyên chính là đồng, cobalt và kim cương hiện do ba nhóm chia nhau hùng cứ ba nơi. Theo báo cáo của New York Times năm 2009, mỗi tháng có khoảng 45,000 người chết và số lượng đã chết trong những cuộc nội chiến dai dẳng là 5,400,000 người. Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ có mặt tại đây từ 1960 và dĩ nhiên đứng giữa nhiều làn đạn do những cuộc tấn công của các nhóm đối nghịch nhau.

-The Christian and Science Monitor ngày 8/12/2017: “Vào ngày 6/12//2017 Quốc Hội Đài Loan đã bỏ phiếu hủy bỏ một biểu tượng của đất nước trong quá khứ . Họ chấp thuận một đạo luật tháo gỡ tượng Tưởng Giới Thạch – một nhà độc tài đã cai trị Đài Loan từ cuối thập niên 1940 cho đến khi chết vào năm 1975. Tên của Tưởng Giới Thạch cũng bị thay thế ở trường học và các con đường.”

Tưởng Giới Thạch là một tổng thống đại ma đầu. Lợi dụng tình đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa, y đã ra lệnh cho quân đội Đài Loan tiến chiếm Đảo Ba Bình của Việt Nam là đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa- có tài liệu nói là năm 1956 dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, có tài liệu nói năm 1971 dưới thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Và Đường Lưỡi Bò hay Đường Chín Đoạn cũng được vẽ ra năm 1946 dưới thời Tưởng Giới Thạch. Điều này cho thấy dù là đồng minh hay đồng chí, vẫn có thể đâm sau lưng hay cướp đất của nhau như thường. Cho nên Ô. Trump có lý khi nói “America First”. Tổ Quốc và Dân Tộc mình phải trên hết. Thục An Dương Vương tưởng mối tình Trọng Thủy-Mỵ Châu là một hiệp ước hòa bình cho nên mất nước vào tay Triệu Đà. Tưởng Trung Hoa Dân Quốc là đồng minh, đâu ngờ nó chiếm đảo của mình.

-Reuters ngày 9/12/2017: “Người đứng đầu phân bộ chính trị của Liên Hiệp Quốc bày tỏ ý muốn làm giảm nhẹ căng thẳng ở Bán Đảo Triều Tiên trong cuộc thăm viếng Bắc Triều Tiên tuần này giữa lúc khẩu chiến gia tăng vì Bình Nhưỡng thử nghiệm hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử. Thông tấn xã KCNA nói rằng đặc phái viên của LHQ thừa nhận rằng cấm vận đã đem tới hậu quả không tốt cho viện trợ nhân đạo tại Bắc Hàn. Ô. Jeffrey Feltman là viên chức LHQ cao cấp nhất viếng thăm Bắc Triều Tiên kể từ năm 2012, không tuyên bố gì với ký giả sau khi tới Phi Trường Bắc Kinh từ Bình Nhưỡng.”

-The Week ngày 12/12/2107: “Reuters tường trình rằng, theo phát ngôn viên của chính phủ Nga, Tổng Thống Putin coi những gì mà cá nhân Ô. Donald Trump đưa lên Tweeter là lời phát biểu chính thức của vị tổng thống Hoa Kỳ.”

Đúng vậy, đấng quân vương, ngày nay là tổng thống không thể nói đùa, nói chơi, “Thiên tử bất hý ngôn”. Mọi lời nói của vua, của tổng thống đều là chính sách, đều là mệnh lệnh, chỉ thị của quốc gia. Không biết Ô. Trump có hiểu điều đó không? Dưới triều đại của Ô. Trump, thế giới không cần biết, không cần nghe ông bộ trưởng ngoại giao, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói gì, mà chỉ cần theo dõi những gì Ô. Trump đưa lên Tweeter là biết chính sách của Hoa Kỳ như thế nào.

-NextBigFuture.com ngày 13/12/2017: “Chiếc HKMH tự đóng 001A của Hoa Lục khởi đầu thử nghiệm tại Cảng Đại Liên – đông bắc Trung Hoa vào Tháng 11. Thiết kế của nó giống như HKMH Liêu Ninh. Các kỹ sư và các nhà thiết kế đóng con tàu này đã học hỏi kỹ thuật tân tiến của Nga và Hoa Kỳ và cố gắng đưa vào chiến hạm mới để thỏa mãn nhu cầu thực tế của Giải Phóng Quân Trung Hoa (PLA).”



Tình hình Trung Đông:

-Reuters ngày 7/12/2017: “Hoa Kỳ và Pháp kêu gọi Nga đưa phái đoàn của Tổng Thống Assad trở lại bàn hội nghị tổ chức tại Genève sau khi không có dấu hiệu nào cho thấy phái đoàn của Syria sẽ tham dự để thảo luận về việc chấm dứt sáu năm chiến tranh. Vòng thảo luận thứ tám khởi đầu tuần rồi, sau vài ngày không mấy tiến triển, Ô. Staffan de Mistura- trung gian Liên Hiệp Quốc nói rằng phái đoàn của chính phủ Syria trở về Damascus để tham khảo và nghỉ ngơi cho khỏe (họ bỏ họp sau khi phe nổi dậy đòi hỏi Tổng Thống Assad phải rút lui).”

Dường như phe nổi dậy đang phải chịu áp lực là đừng đề cập tới chuyện Ô. Assad phải ra đi. Thật nực cười, muốn đàm phán với Ô. Assad lại đòi ông ấy phải từ chức. Như vậy mọi chuyện rồi sẽ phải giải quyết trên chiến trường có lẽ hợp lý hơn. Hiện nay Ô. Assad kiểm soát gần hết lãnh thổ và bắt đầu công cuộc tái thiết mà đòi ông ấy phải ra đi thì cũng giống như đòi Ô. Hun Sen, Tướng Prayut chan-Ocha phải từ chức.

-AP ngày 11/12/2017: “Thông tấn xã Tass nói rằng Tổng Thống Putin đã tới thăm căn cứ không quân Hemeimeem tại Syria nằm ở vùng duyên hải của Tỉnh Latakia là khu tập trung khối người thiểu số Alawite của Tổng Thống Assad. Ô. Putin được Ô. Assad chờ đón tại phi trường. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ô. Putin tới Syria giữa lúc quân chính phủ chiếm lại và kiểm soát hầu hết lãnh thổ bằng yểm trợ không lực của Nga. Ô. Putin đã ra lệnh rút dần binh sĩ Nga ra khỏi Syria.”



Tình hình Biển Đông:

-CNN Money ngày 6/12/2017: Trong một thông báo đề ngày 6/12/2017, Bộ Thương Mại cho biết Hoa Kỳ đã đánh thuế thật nặng lên thép nhập cảng từ Việt Nam và nói rằng Trung Quốc đã dùng Việt Nam như một cách để né tránh trừng phạt. Một vài sản phẩm thép sản xuất tại Việt Nam đã dùng nguyên liệu từ Hoa Lục.”

Như tôi đã nói trong bài viết đề ngày 15/11/2017 là trong Thượng Đỉnh APEC Đà Nẵng, Ô. Trump đã cảnh báo các quốc gia đang hưởng lợi khi làm ăn buôn bán với Hoa Kỳ nên thẳng thắng, chớ gian lận và tôi đã nói như sau: “ Tôi có lời khuyên với các quốc gia đang làm ăn buôn bán với Mỹ là chớ nên đùa rỡn với Mỹ. Đừng để tức nước vỡ bờ. Tới một mức nào đó, nếu Ô. Trump phản ứng thì thiệt hại lớn lao không phải Mỹ mà là các quốc gia đang đối xử không đẹp với Mỹ trong vấn đề ngoại thương. Nếu mình biết lo cho nước mình trước thì Ô. Trump cũng phải lo cho nước Mỹ trước. Đó là “America First.”

-Tạp Chí Forbes ngày 9/12/2017: “Ô. Duterte của Phi Luật Tân có thể nhận điểm kém về nhân quyền nhưng về mặt phát triển kinh tế thì Phi Luật Tân lại qua mặt Trung Quốc. Chỉ số phát triển kinh tế của Phi Luật Tân trong đệ tam cá nguyệt 2017 là 6.9% trong khi của Trung Quốc là 6.8%.”

-Reuters ngày 13/12/2017: “Hai thông tín viên của Reuters có tên Wa Lone and Kyaw Soe Oo (người Mỹ gốc Miến Điện) cùng các nhân viên cảnh sát đã bị bắt giữ tại Thủ Đô Ngưỡng Quang (Rangoon) vào ngày hôm nay. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại và đang tìm hiểu xem sự việc như thế nào.”

-Reuters ngày 14/12/2017: “Hoa Lục cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào chuyện nội bộ của nước họ và đã chính thức gửi công hàm phản đối sau khi Tổng Thống Donald Trump ký đạo luật đặt nền tảng cho việc tàu chiến Mỹ có thể thăm viếng hòn đảo tự trị Đài Loan. Căng thẳng gia tăng mấy ngày nay sau khi một giới chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công Đài Loan (mà người Bồ Đào Nha gọi là Formosa tức là Đẹp) nếu tàu chiến Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan mà Hoa Lục coi như lãnh thổ của họ.”

Theo tôi, đây chưa phải thời điểm thuận tiện để tàu chiến Mỹ ghé thăm Đài Loan. Nếu Mỹ làm thế, chắc chắn Hoa Lục sẽ tấn công Đài Loan mà thế giới khó lòng can thiệp. Nếu Mỹ can thiệp chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra. Nếu Hoa Lục im lặng không làm gì cả thì Đài Loan sẽ từ từ biến thành một căn cứ quân sự của Mỹ giống như Nhật Bản chỉ cách đất liền (Tỉnh Phúc Kiến) có 140 dặm. Khi đó Hoa Lục lâm nguy. Cho nên bằng mọi giá Bắc Kinh sẽ tấn công để tàn phá Đài Loan - chỉ để răn đe chứ không tiến chiếm.



Nhận Định :

Vào ngày 6/12/2107, bất chấp cảnh báo của tổng thống Pháp, Jordanie, Thổ Nhĩ Kỳ , Ai Cập và Ả Rập Sê-út, Tổng Thống Donald Trump chính thức công bố Jerusalem là thủ đô của Do Thái- lật ngược sách lược của Hoa Kỳ trong bảy thập niên là lo sợ sẽ tạo ra một đợt bạo động tại Trung Đông. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng như một số quốc gia ở Trung Đông đã tuyên bố rằng việc Mỹ công nhận Jerusalem sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột Ả-rập-Israel và gây bất ổn cho tình hình trong khu vực. Ông Erdogan nói thêm rằng nếu việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel diễn ra, trong vòng 5 tới 10 ngày, các nhà lãnh đạo Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo sẽ gặp nhau tại Istanbul và phát động phong trào khắp thế giới Hồi giáo. Trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Donald Trump, Tổng Thống Pháp Macron cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Còn Ả Rập Sê-út thì nói rằng quyết định này khiêu khích thế giới Ả Rập.

Việc công bố khiến đồng minh của Hoa Kỳ và khắp vùng Trung Đông nỗ lực tìm một giải pháp đối phó và hy vọng khu vực dễ nổ ra bạo động này sẽ không phải chịu một cuộc đổ máu nữa. GH. Francis cũng tham gia vào danh sách các vị lãnh đạo và gọi đó là lỗi lầm lịch sử có thể tạo ra một đợt bạo động mới.

Dân chúng Palestines thuộc vùng Gaza và Rafah xuống đường biểu tình đốt cờ Mỹ, hình nộm Tổng Thống Trump và hô khẩu hiệu “Đả đảo Trump!”, “Giết chết Hoa Kỳ!”, “Giết chết Do Thái!” Tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 1500 người biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ phản đối hành động của Ô. Trump, hô to khẩu hiệu “Sát nhân Hoa Kỳ hãy ra khỏi Trung Đông!” Theo Reuters ngày 7/12/2017, nhóm Hồi Giáo Hamas thúc giục người dân Palestines hủy bỏ việc mưu tìm hòa bình và nổi dậy chống Do Thái.

Trước quyết định lớn lao này, hai tình thế có thể xảy ra. Một là thế giới Ả Rập sẽ phải khuất trước sức mạnh của Hoa Kỳ? Hai là Ô. Trump đã quậy vào “ổ kiến lửa” Palestines và tạo thêm chính nghĩa cho các nhóm Hồi Giáo cực đoan khắp thế giới? Theo Washington Post, một số giới chức thân cận trong Tòa Bạch Ốc cho rằng quyết định của Ô. Trump chỉ nhằm làm hài lòng những người đã đóng góp tiền bạc cho ông trong cuộc tranh cử và lời hứa với cử tri và Ô. Trump không hiểu vị trí của Jerusalem trong bối cảnh chính trị toàn cầu. Theo Reuters cùng ngày, các quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo khắp vùng Trung Đông đã lên án việc này và coi đó như là một hành động gây bạo loạn ở một vùng vô cùng bất ổn và nói rằng Hoa Kỳ đã từ bỏ vai trò của người trung gian của hòa bình. Theo AP, Tổng Thống Palestines nói với các vị lãnh đạo Ả Rập và Hồi Giáo rằng vai trò trung gian hòa giải Hoa Kỳ không còn thích hợp nữa và cần được Liên Hiệp Quốc thay thế.

Trên đường thực hiện chuyến công du Hy Lạp, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng Ô. Trump sai lẩm khi ông nghĩ rằng “Tôi mạnh nên tôi đúng”. Vào ngày 8/12/2107, trong một cuộc họp khẩn cấp, 14 thành viên của Hội Đồng Bảo An LHQ đã lên tiếng chống lại quyết định của Tổng Thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và nói rằng tuyên bố này đi ngược với những nghị quyết của LHQ là vấn đề Jerusalem phải được giải quyết bằng đường lối hòa bình trên căn bản hai quốc gia. Theo Reuters ngày 9/12/2017: “Trong cuộc họp khẩn cấp của Liên Đoàn Ả Rập tại Cairo, Ai Cập, ngoại trưởng của Li-băng Gebran Bassil nói rằng các quốc gia Ả Rập nên xem xét việc áp đặt cấm vận kinh tế lên Hoa Kỳ để ngăn ngừa việc di chuyển tòa đại sứ tại Do Thái về Jerusalem. Phản ứng ngăn chặn trước (pre-emptive) là bắt đầu bằng những giải pháp ngoại giao, rồi đến kinh tế và tài chính.” Còn ngoại trưởng Iraq nói rằng, “Nếu chúng ta không làm gì hết thì nhiều thảm kịch sẽ xảy ra.” Còn Tổng Thống Erdogan làm tình thế căng thẳng hơn khi gọi Do Thái là “quốc gia khủng bố” ( terror state) . Cuộc họp 22 quốc gia Ả Rập đã ra bản tuyên bố chung nói rằng quyết định của Hoa Kỳ là nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế, nó không có tác dụng và bị thủ tiêu. Liên Đoàn Ả Rập sẽ yêu cầu Hội Đồng Bảo An LHQ hủy bỏ quyết định này. Hội nghị còn ra tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestines đang bị Do Thái chiếm đóng và kêu gọi quốc tế ủng hộ tuyên bố của họ.

Hoa Kỳ là “ông vua” cấm vận người ta, nay lại bị các ông Ả Rập răn đe cấm vận. Thật là chuyện trớ trêu. Không biết cuộc khủng hoảng Jerusalem sẽ kéo thế giới đi về đâu. Vấn đề Jerusalem, ngoài việc đây là thánh địa của ba tôn giáo, nó còn là danh dự của thế giới Ả Rập cho nên nhất định họ không chịu thua Do Thái trong trận này. Theo tôi, một cách khách quan nhất, Hoa Kỳ đã để mất vai trò “lãnh đạo thế giới” nhất là đối với thế giới Ả Rập và Hồi Giáo khi đứng hẳn về phía Do Thái, tạo cơ hội cho Hoa Lục hay Nga can dự sâu vào vùng này.

Hiện nay Nga, sau khi giải quyết tạm xong vấn đề Syria, đã ngỏ ý tham gia vào tiến trình giải quyết cuộc nội chiến ở Lybia kéo dài từ lúc Ô. Obama và NATO lật đổ và giết chết Ô. Qaadafi vào năm 2011. Nga có liên hệ mật thiết với Thống Chế Hafta (tướng 5 sao) lãnh đạo Quân Đội Quốc Gia Libya ( the Libyan National Army ) chống lại Chính Phủ Hòa Hợp Quốc Gia ( The Government of National Accord) do Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ hỗ trợ. Nga có thể đã có một căn cứ quân sự giữa Benghaze và Tobruk nằm ở ven bờ Địa Trung Hải sau khi Thống Chế Hafta viếng thăm một HKMH Nga đậu ở ngoài khơi Hải Cảng Tobruk vào Tháng Giêng 2017. Nga còn âm thầm đứng trung gian giữa hai lực lượng chính là Fatah và Hamass của Palestines. Nay Hoa Kỳ rút chân ra khỏi vai trò hòa giải, có thể Nga, Anh Quốc hay Hoa Lục sẽ thay thế vị trí này.

Đào Văn Bình