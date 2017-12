Liên Âu Họp Cuối Năm Bàn Về Di Trú, An Ninh, Brexit

BRUSSELS - Các nhà lãnh đạo châu Âu mở hội nghị thượng đỉnh cuối năm tuần này – các đề tài lớn trong chương trình nghị sự của hội nghị Brussels là: di trú, an ninh quốc phòng, và Brexit.Nhưng, có lẽ cuộc vận động cải tổ eurozone của TT Macron phải chờ, theo nhận xét của nhà báo Đức. Các chuẩn bị chứng kiến khó khăn – Thủ Tướng Theresa May đến Brussels sau thất bại về Brexit tại QH cùng trong lúc các đối tác sẵn sàng thương luợng giai đoạn 2 của Brexit.Trong khi đó, chủ tịch EC Donald Tusk đang phải tìm cách lấy lại thể diện sau các phát biểu về di trú bị đánh giá là “không thể chấp nhận” và “bài Âu”.Trong phần đầu của nghị trình, hàng ngũ lãnh đạo châu Âu sẽ cùng hoan nghênh thỏa uớc quốc phòng mới là “Permanent Structured Cooperation - PESCO”. Với dự án này, 25 nước thành viên cam kết chia sẻ về khả năng quân sự, khuyến khích đầu tư kỹ thuật và đồng loạt củng cô binh lực. PESCO đã đề ra 17 dự án đầu tiên, gồm 1 đơn vị quân y và 1 trung tâm huấn luyện.Về di trú, trong số 160,000 di dân đuợc dự kiến tái định cư theo định mức chỉ mới 32,000 người tìm thấy nơi sinh sống mới. Ba Lan, Hungary, Slovakia và Czech chống định mức từ đầu, tiếp tục từ chối dân tị nạn. Mặt khác, 4 nước gọi chung bằng tên Visegrad hứa góp 35 triệu euro để tăng cường bảo vệ biên giới ngoại vi châu Âu thay vì nhận di dân. Tháng 6-2018 là kỳ hạn để EU quyết định phương án điều chỉnh định mức. HĐ EU cũng sẽ hoạch định cơ chế tài trợ lâu dài để ứng phó với làn sóng di dân thay thế hệ thống cũ gồm 5, 6 cam kết bậc nhỏ và kém hiệu quả.Với London, chính quyền Theresa May bị chỉ trích thoái bộ trong các hưá hẹn về Brexit – 1 nghị quyết thông qua QH châu Âu hôm Thứ Tư buộc vương quốc biến thỏa thuận sơ khởi (đạt đuợc tuần qua) thành 1 phần trong hiệp ước cụ thể về Brexit – cùng ngày, QH Anh tán đồng tu chính cho phép Lập Pháp chấp nhận hay từ chối bất cứ thỏa thuận nào mà hành pháp đạt đuợc.Mặt khác, với tốc độ tăng trưởng mạnh nhất từ 1 thập niên, EU quay sang nỗ lực chống khủng hoảng thay vì quản trị, điều tiết.19 thành viên eurozone đã định tìm kiến định hướng gọi là Economic and Monetary Union – mục tiêu này đang là khó trong lúc các thành viên không đồng ý về những việc cần làm, và về tính cấp bách.Đa số phái đoàn hy vọng phê chuẩn thỏa thuận về liên kết ngân hàng. Các cải tổ đầy tham vọng của TT Pháp, về ngân sách chung và cơ cấu quản trị, không mong đuợc quan tâm, nhất là khi chính quyền liên hiệp lớn tại Đức chưa thành hình.