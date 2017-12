Đặc Sứ LHQ: Phải Ép Chế Độ Assad Tổ Chức Tổng Tuyển Cử

GENEVA - Viên chức LHQ phụ trách điều giải hoà bình tại Syria hô hào nguyên thủ Nga đốc thúc chế độ Assad chấp nhận bầu cử.ĐS De Mistura nhấn mạnh: thời gian không chờ đợi, chậm trễ gây bất ổn với tương lai của đất nước Syria. Ông De Mistura tuyên bố với cơ sở truyền thông Thụy Sĩ RTS: TT Putin có thể thuyết phục Damascus rằng không có thời gian để mất, không sớm hoà giải chỉ đưa tới phân hoá và tan rã. Viên chức LHQ nhấn mạnh: thắng lãnh thổ bằng quân sự rồi vẫn phải thắng trong hoà bình, nghĩa là cần có can đảm để thảo hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử.Hôm Thứ Hai, TT Putin thị sát căn cứ Nga tại Syria và loan báo rút quân 1 phần kèm theo cảnh cáo sẵn sàng trở lại can thiệp.Vài ngày trước, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố: sứ mạng đánh khủng bố ISIS đã hoàn thành.Với thắng thế của phe Assad, LHQ đốc thúc hoà đàm để tìm kiếm giải pháp chính trị bền vững – nhưng, hồi đầu tháng, trưởng đoàn thương thuyết al-Jaafari của Syria tẩy chay hoà hội Geneva do LHQ bảo trợ, với giải thích: đối lập đưa ra các yêu sách không thực tế.Trong khi đó, hoà hội Astana do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vận động sắp họp lại ngày 22 và 23-12.