Houston: Giựt Giỏ Ở Phố Việt, Xài Liền Thẻ Tín Dụng

HOUSTON, Texas - Cảnh sát Houston đang truy tìm một hung thủ đã cướp một phụ nữ bên ngoaì thương xá Hong Kong City Mall vào giữa trưa Thứ Tư và mau chóng biến mất.Mai Pham kể lại rằng cô đang đi bộ trong bãi đậu xe của thương xá trên đường Bellaire Boulevard gần Wilcrest Drive khoảng 1:30 giờ trưa Thứ Tư thì một người tới xô cô, giựt túi xách của cô từ một xe đẩy mua sắm, trong túi có bóp đựng giấy tờ và thẻ tín dụng của cô.Bọn gian đã nhanh chóng dùng thẻ này mua sắm ở các tiệm Marshall's, Ross, Shoe Carnival, theo loòi cô Pham kể.Cô hy vọng kẻ gian sẽ bị truy ra nhờ một tấm hình cô đăng lên mạng xã hội.Cô Phạm kể có một nhân chứng không thấy hung thủ giựt đồ, nhưng thấy một người bỏ chạy, phóng lên mộtc hiếc xe, thấy xe naỳ phóng đi, đã rượt theo và ghi bảng sô xe.Trong túi xách cô mất, có một máy ảnh với nhiều hình ảnh quý giá mà cô sợ sẽ không bao giờ tìm laị được.Nghi can là một người đàn ông da đen trong lứa tuổi 20s, cao khoảng 5 feet 8 inches cho tới 5 feet 10 inches (từ 1.7272 mét tới 1.778 mét) người thon.Lúc đó nghi can mặc áo khoác có mũ trùm đầu may liền áo, mặc quần jeans, mang giày tennis.Xe đaò tẩu màu đỏ, hiệu Nissan Rogue với bảng sô xe Florida. Cảnh sát noi ai có thông tin, xin báo cho Cảnh sát Houston.