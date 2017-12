Thượng Nghị Sĩ CH Rubio Chống Dự Luat Thuế Về Giúp Dân Nghèo; Biểu Tình Chống Dự Luật Thuế, 84 Người Bị Bắt

WASHINGTON - Cảnh sát bảo vệ trụ sở QH bắt 84 người biểu tình không tuân lệnh giải tán – hàng trăm người dự biểu tình chống đề luật thuế của đảng CH hôm Thứ Tư, tiếp theo thất bại của ứng viên CH trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Alabama.Đoàn biểu tình gồm nhiều người thương tật nhắm mục tiêu là các nghị sĩ cảm thấy hoài nghi với tiến trình soạn thảo luật thuế mới, gồm các nghị sĩ Susan Collins, Lisa Murkowski, Jeff Flake và John McCain.Tuy ứng viên thắng cử tại Alabama không nhận đuợc ghế nghị sĩ tại Capitol Hill trước cuộc biểu quyết dự thảo thuế, 1 số nhà hoạt động tin rằng với thắng lợi của chính khách Doug Jones, đa số công chúng đứng về phe chống.Theo giám đốc Alex Lawson của Social Security Works, ứng viên CH thua tại Alabama là thông điệp bác bỏ lịch trình lập pháp của đảng CH có ý nghĩa tước đoạt phúc lợi y tế của đa số, ngầm phá luới an toàn của người nghèo gồm Medicare, Medicaid. Ông Lawson nhấn mạnh: hàng chục người chịu bị bắt để làm rõ quyết tâm chống, không nhân nhượng.Ban tổ chức biểu tình tại Captiol Hill gồm Women’s March, Center for Popular Democracy, Housing Works, Social Security Works, Hedge Clippers và Strong Economy gor All Coalition.Trong khi đó một bản tin khác của báo Washington Post hôm Thứ Năm cho biết rằng Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) thông báo cho các lãnh đạo Thượng Viện hôm Thứ Năm rằng ông sẽ bỏ phiếu chống dự luật thuế 1.5 ngàn tỉ đô la của Cộng Hòa trừ khi dự luật này bao gồm việc mở rộng giảm thuế cho gia đình có trẻ em lớn hơn.Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa, Utah), là đối tác của TNS Rubio trong việc thúc đẩy mở rộng giảm thuế cho gia đình có con nhỏ, chưa quyết định có nên ủng hộ dự luật thuế cuối cùng của Cộng Hòa hay không, theo phát ngôn viên của ông Lee cho biết.