Đài Loan: 6 Thợ VN Chết Cháy

TAIPEI, Đài Loan -- Một trận hỏa hoạn xảy ra tại Đài Loan, làm chết 6 lao động Việt Nam.Bản tin từ thông tấn chính phủ Đài Loan cho biết một công xưởng ở khu Lô Trúc, Tp Đào Viên đã xảy ra đám cháy, tìm thấy 6 thi thể lao động Việt Nam.Bản tin RTI nói trong vụ hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 14/12, trong ký túc xá ở tầng 2 có 11 lao động Việt Nam, chỉ có 5 người thoát ra được; sau khi lửa bị đập tắt, lực lượng chức năng vào bên trong hiện trường đám cháy tìm thấy 6 thi thể, kiểm sát viên đến điều tra tại hiện trường để xác minh nhân thân nạn nhân.Ký túc xá ở tầng 2 của Công xưởng sản xuất Film cách nhiệt ô tô, màng an toàn chống xước, nổ cho màn hình LCD ở phố Đại Hữu, khu Lô Trúc thuộc Thành phố Đào Viên đã xả ra đám cháy lúc 2 giờ hơn rạng sáng ngày 14/12, đám cháy lan rộng nhanh chóng, có thể nhìn thấy lửa cháy qua màn hình camera ở bên ngoài nhà máy, có người thoát ra được vào thời gian đầu tiên.Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tp Đào Viên cho biết, khi xảy ra đám cháy, ký túc xá ở tầng 2 của kho hàng nguyên vật liệu có 12 lao động Việt Nam, trong số đó có 1 người làm tăng ca không ở hiện trường, 5 người được đưa đi bệnh viện, 6 người mất liên lạc. Sau khi đám cháy được dập tắt, nhân viên điều tra vào bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn để rà soát và tìm thấy 6 thi thể nạn nhân lúc 11:30 sáng 14/12.Bản tin ghi lời Đại đội trưởng Đại đội 3 của Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Tp Đào Viên Lại Chí Trung cho biết, nơi bốc cháy ở gần cầu thang, lao động không cách nào thoát ra được vào thời gian đầu tiên sau khi xảy ra vụ cháy. Vì lửa cháy quá mạnh, có 6 thi thể đều bị cháy thành tro, khó nhận dạng, nghiên cứu phán xét 6 thi thể này là 6 lao động Việt Nam mất liên lạc, và sau đó sẽ do Hội đồng kiểm sát viên cùng Bác sĩ pháp y tiến hành giám định và xét nghiệm để xác minh nhân thân nạn nhân.Sau vụ cháy, nhiều thân hữu lao động đến hiện trường quan ngại, khi thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ cháy, nhiều lao động che mặt khóc, có người ôm đầu mà khóc, có người hai chân bủn rủn khi nhìn thấy cảnh tượng thế đó, khiến cho người ta thấy đau buồn xót thương.Trong khi đó, bản tin VOV từ Hà Nội ghi theo tin Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội) cho biết, đã nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng cùng ngày tại khu nhà ở công nhân của nhà máy sản xuất phim cách nhiệt xe hơi ở thành phố Đào Viên, phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), làm 6 lao động Việt Nam tử vong.Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 28 xe chữa cháy, 8 xe cấp cứu và 84 xe cảnh sát đến hiện trường.Khi lực lượng chữa cháy có mặt, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. 5 người thoát ra được với nhiều vết bỏng, 6 người khác tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy kéo dài khoảng 4 tiếng.VOV ghi rằng 6 nạn nhân người Việt trong vụ cháy được xác định là: Hoàng Đình Dự (quê Hải Dương), Phùng Trọng Tuấn (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Nghĩa (Quảng Bình), Bùi Anh Chung (Bắc Giang), Nguyễn Văn Trãi (Phú Thọ) và Trần Hồng Thủy (Hà Tĩnh).Tất cả nạn nhân đã được đưa đi chờ giám định ADN để nhận dạng.5 công nhân người Việt khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 trong số đó đã ra viện, còn 2 người vẫn đang được theo dõi, sức khỏe ổn định.Trong khi đó, bản tin TTXVN ghi nhận thêm rằng 5 công nhân sống sót đã nhảy ra từ tầng 2 của khu nhà tập thể, song đã bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, 1 công nhân khác may mắn sống sót vì không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong khi 6 công nhân bị mắc kẹt và thiệt mạng trong đám cháy.