Tử Nạn, Cầu Hư, Cứu Trợ, Bệnh Lạ, Vỉa Hè, Tử Tế...

Xuân NiệmĐôi khi có những cái bất ngờ trong đời... khi đi lao động xuất khẩu, ai cũng hy vọng đổi đời, sẽ thăng tiến kinh tế... nhưng đâu ai ngờ họa lớn tiềm ẩn nơi đường xa.Báo Tuổi Trẻ kể: Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn...Một đám cháy xảy ra lúc hơn 2h sáng nay 14-12 tại một nhà máy sản xuất nhựa ở TP Đào Viên, Đài Loan, nơi có nhiều công nhân Việt đang làm việc. 6 người được xác định đã chết cháy....Hội từ thiện cũng bước đầu xác định danh tính của 6 công nhân tử nạn, gồm Phùng Trọng Tuấn (quê xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Nghĩa (quê Quảng Bình), Trần Hồng Thủy (quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Bùi Anh Chung (quê Bắc Giang), Dự (quê Hải Dương) và Trãi (quê Việt Trì, Phú Thọ).Báo Thanh Niên kể: Công trình nâng cấp, sửa chữa cầu Duy Phước - Cẩm Kim ở Quảng Nam đầu tư gần 17 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng hơn 2 tháng, nhưng sau trận lũ hồi tháng 11 đã bị sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng.Tháng 10.2016, công trình nâng cấp, sửa chữa cầu Duy Phước - Cẩm Kim được khởi công, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân xã Duy Phước (H.Duy Xuyên) và xã Cẩm Kim (TP.Hội An, Quảng Nam). Dự án do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Nam thi công.Báo SGGP kể: Bão lũ “thổi bay” 60.000 tỷ đồng, Việt Nam tiếp tục kêu gọi quốc tế hỗ trợ...Từ đầu năm 2017 đến nay, Việt Nam đã hứng chịu tới 14 cơn bão và nhiều đợt mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa bão, làm 386 người chết và mất tích, tổng thiệt hại lên tới 60.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD).Chuyện hình sự rất bực... Bao1ó Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Một phụ nữ đang lưu thông trên đường thì bị một nhóm dàn cảnh đụng xe để cướp gần 37 triệu đồng.Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP SG cho biết các trinh sát tuần tra phòng chống tội phạm đã bắt giữ hai đối tượng Lý Hoàng Quang Long (SN 1985) và Huỳnh Thị Ngọc Hiền (SN 1976, cả 2 cùng ngụ quận 1) do có hành vi dàn cảnh cướp tài sản....Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ trinh sát đang tuần tra thì phát hiện 8 đối tượng chở nhau trên 6 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) có biểu hiện khả nghi nên theo dõi.Báo Pháp Luật kể: Bệnh lạ làm chết nhiều người bất ngờ tái xuất.Quảng Ngãi xuất hiện thêm năm người mắc “bệnh lạ” khiến cho người dân hết sức lo lắng bởi đã có 26 người chết vì căn bệnh này trong những năm qua.Câu hỏi: Vi phạm trật tự xây dựng, "bôi trơn", nộp phạt là xong?Báo Lao Động nói, đó là ý kiến của ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam ..."Tôi lấy ví dụ, có trường hợp chủ đầu tư họ xây bao nhiêu tầng thì xây, chỉ cần bôi trơn cấp dưới, sau đó nộp phạt. Ở một số quốc gia, họ quy định rõ nếu muốn xây vượt một tầng thì doanh nghiệp sẽ nộp 25 tỷ USD. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì vi phạm pháp luật trong xây dựng chịu mức phạt còn rẻ hơn cả phí bôi trơn."VOV kê: Vỉa hè Hà Nội chờ thanh tra, đá lát hóa thành bậc tam cấp.Người dân một số nơi ở Hà Nội đã tận dụng đá lát vỉa hè trăm tỷ kê thành bậc thang bắc vào nhà.VnExpress kể về: Những tên khai sinh độc lạ nhất Việt Nam.Nguyễn Văn Tặc Răng, Lê Thị Number One, Phạm Thị Lâu Ra... là cái tên độc đáo trên giấy tờ nhân thân khiến người xem không khỏi kinh ngạc.VTC kể về ngưoòi tuủ tế: Ngân hàng đưa thừa 100 triệu đồng, anh nông dân nghèo tức tốc mang trả lại.Làm hợp đồng vay vốn 100 triệu đồng nhưng lại nhận được 200 triệu đồng, anh Hưng liền mang trả lại số tiền thừa cho ngân hàng.Chiều 14/12, theo thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương, Nghệ An, một người nông dân trên địa bàn vừa trả lại cho ngân hàng này 100 triệu đồng do chi sai.Báo Giáo Dục VN nêuc âu hỏi: Có nên bỏ hệ đào tạo đại học tại chức?Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị, Bộ nên xem xét bỏ hệ đào tạo đại học tại chức, vì không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.Báo Hà Nôi Mới kể về xe cộ Sài Gòn: Chiều 14-12, hai nữ sinh trường đại học ở TP SG chạy xe máy trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ quận 3 vào quận 1. Đến giao lộ Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) họ va chạm với xe bồn chở xăng chạy cùng chiều.Tai nạn khiến nữ sinh 18 tuổi ngồi sau ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán tử vong tại chỗ. Cô gái cầm lái chỉ bị xây xát nhẹ.Trí Thức Trẻ nêu vấn đề: Giải thưởng, danh hiệu, vương miện hoa hậu,... đang được coi trọng quá mức. Thậm chí, một số bạn trẻ đã trở thành người dự thi chuyên nghiệp khi góp mặt trong nhiều chương trình khởi nghiệp. Việc ghi danh vào một chương trình tìm kiếm hoa hậu giờ cũng được một số người coi là hoạt động khởi nghiệp.Ìnfonet kê3 chuyện Đắk Nông: Hơn 200 cán bộ, công chức liên quan vụ cấp đất rừng lấn trái phép.Sáng 14/12, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, ông Đàm Quang Trung- GĐ Sở TN&MT Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng xác định có 213 cán bộ, công chức, viên chức liên quan vụ cấp đất rừng bị lấn chiếm không đúng quy định.