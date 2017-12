Chuyen Của Một Người Việt Nam: Bị Trục Xuất, Xin Lại Thẻ Xanh và Trở Thành Công Dân Hoa Kỳ

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Trước khi đi vào chủ đề chính trong tuần này, văn phòng Robert Mullin International xin loan báo tin mới nhất liên quan đến chiếu khán đầu tư EB-5, đó là quốc hội Hoa Kỳ đã gia hạn chương trình này đến ngày 22 tháng 12 năm 2017 với vốn đầu tư không thay đổi. Dù ngày gia hạn ngắn ngủi nhưng cũng tạo cơ hội cho những nhà đầu tư ngọai quốc có thêm thời gian để hòan tất hồ sơ đầu tư của mình, trước khi quốc hội tăng vốn đầu tư và thay định những quy định mới.Sau đây là câu chuyện của một người Việt Nam từng có lệnh trục xuất về Việt Nam, nhưng không bị trục xuất và đã xin lại Thẻ Xanh Thường trú nhân, và sau đó là trở thành công dân Hoa Kỳ. Bài viết sau đây được tóm lược qua cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa văn phòng Robert Mullins International với Luật sư Tuấn Lê, thuộc văn phòng luật di trú Steve Lopez ở miền Nam tiểu bang California về hồ sơ đặc biệt này. Trân trọng cám ơn Luật sư Tuấn Lê.Anh Hùynh là một thường trú nhân, sinh sống với một công việc bình thường như mọi người khác. Từ khi anh Hùynh đến Hoa Kỳ lúc còn trẻ vào năm 1990, anh đã phạm phải một số tội trộm cắp. Sau khi thi hành thời gian tù tội một số năm, anh được trả tự do và trở về cuộc sống bình thường. Sau đó vài năm, anh đã trở về Việt Nam thăm hôn thê của anh vào năm 2003. Nhưng sau khi trở lại Hoa Kỳ, anh đã bị câu lưu tại phi trường và bị nhân viên di trú hỏi về những vi phạm hình sự của anh trong quá khứ. Anh Hùynh tưởng rằng sau nhiều năm ngồi tù, hình phạt của anh đã chấm dứt, nhưng không, vi phạm của anh thuộc vấn đề dân sự, về vấn đề di trú lại là chuyện quan trọng khác.Vì những vi phạm hình sự trong quá khứ, anh Hùynh đã bị cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức Immigration and Custom Enforcement - ICE) đặt trong tiến trình bị trục xuất với sự phán quyết của Tòa Di Trú tại thành phố San Francisco, tiểu bang California. Anh Hùynh thuê một luật sư bảo vệ anh về vấn đề trục xuất nhưng hồ sơ của anh bị thất bại và anh Hùynh được lệnh bị trục xuất về Việt Nam năm 2006. Vào thời điểm anh Hùynh bị buộc phải trở về quê hương cũ của mình thì nhà nước Việt Nam không chấp nhận cấp giấy thông hành cho bất cứ ai bị chính phủ Hoa Kỳ trục xuất. Chính vì thế, anh Hùynh được phép trở về đời sống bình thường với Lệnh Quản Chế.Vài năm sau, anh Hùynh thuê một luật sư khác để giúp anh không bị trục xuất trong tương lai và có thể xin lại Thẻ Xanh Thường trú nhân. Mặc dù luật sư này đã thử nhưng vẫn thất bại và Lệnh Trục Xuất anh vẫn còn hiệu lực.Sau khi sống tại Hoa Kỳ gần 12 năm với Lệnh Quản Chế và xa cách ngàn trùng với hôn thê và con gái ở Việt Nam, anh Hùynh quyết định tham vấn với Luật sư Tuấn Lê để hy vọng văn phòng luật sư mới này có thể giúp anh xin lại Thẻ Xanh.Sau khi tham vấn trao đổi những thông tin cần thiết, Luật sư Tuấn Lê nhận hồ sơ của anh Hùynh. Luật sư Tuấn đã lấy được tất cả những hồ sơ từ tòa án và duyệt lại tòan bộ hồ sơ, ông đã thông báo cho anh Hùynh biết rằng hồ sơ của anh có nhiều cơ hội được giải quyết tốt đẹp. Luật sư Tuấn Lê tiến hành việc xin tòa mở lại hồ sơ hình sự trước đây của anh Hùynh để yêu cầu tòa xác nhận án tích của anh đã được thi hành đầy đủ. Sau khi được tòa hình sự xác nhận hồ sơ của anh Hùynh đã hòan tất, những vị phạm trước đây không còn hiện hữu nữa, Luật sư Tuấn Lê lại nộp đơn xin mở lại hồ sơ di trú của anh Hùynh với Tòa Di Trú. Sau khi hồ sơ di trú được mở lại, Luật sư Tuấn Lê đã tranh luận với tòa di trú rằng hồ sơ di trú của anh Hùynh phải được hủy bỏ và diện thường trú nhân phải được trả về cho anh Hùynh vì những vi phạm của anh đã không còn giá trị về mặt pháp lý. Sau cùng, tòa di trú đã đồng ý và hồ sơ của anh được hủy bỏ. Anh Hùynh đã xin lại quy chế thường trú nhân.Sau đó, Luật sư Tuấn Lê đã tiến hành nộp hồ sơ xin nhập tịch Hoa Kỳ cho anh Hùynh. Đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ cũng được chấp thuận và nay anh Hùynh đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Anh Hùynh bây giờ đã đòan tụ với hôn thê và con gái sau khi nghìn trùng xa cách hơn 10 năm.Sau đây là một số câu hỏi và trả lời giữa văn phòng Robert Mullins International và Luật sư Tuấn Lê.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Làm sao luật sư có thể xin lại Thẻ Xanh cho một người từng bị lệnh trục xuất?- Đáp: Chúng tôi cần các án tích hình sự trước đây đưa đến việc bị trục xuất phải được xác nhận đã được thi hành và giải quyết xong. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành việc yêu cầu tòa di trú mở lại hồ sơ để xin trả lại quy chế thường trú nhân cho đương sự.- Hỏi: Khả năng thành công của những hồ sơ bị trục xuất ra sao? Luật sư có từng giúp đỡ những thân chủ khác những hồ sơ tương tự không?- Đáp: Tùy theo những dữ kiện của từng hồ sơ. Chúng tôi cần có tất cả tài liệu liên quan đến hồ sơ và duyệt lại kỹ càng trước khi thẩm định xác suất thành công của mỗi hồ sơ. Văn phòng chúng tôi đã và đang có nhiều hồ sơ liên quan đến những người có lệnh trục xuất.- Hỏi: Luật sư có lời khuyên nào đến những người đang mong muốn xin lại Thẻ Xanh của họ?- Đáp: Qúy vị không nên chờ đợi và phải hành động càng sớm càng tốt. Luật pháp thay đổi liên tục. Có nhiều luật có thể giúp qúy vị hôm nay nhưng có thể thay đổi trong tương lai.