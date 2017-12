Đức Quốc, Người Việt Tỵ Nạn biểu tình tại

thủ đô Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017



* Tham dự viên Lê Ngọc Châu lược thuật

Lời phi lộ: Trước hết, người viết nói riêng cám ơn Ban chấp hành Liên Hội người Việt tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và các thân hữu đã tốn nhiều công sức đứng ra tổ chức cuộc biểu tình tại Bá Linh nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017.

Công tâm mà nói, Ban Tổ Chức (BTC) theo tôi đúng là những người "ăn cơm nhà vác ngà voi" nên chúng tôi/tôi rất trân trọng các việc làm bất vụ lợi được chuẩn bị từ vài tháng nay và điều quan trọng hơn, một sinh hoạt cụ thể của người Việt tị nạn (NVTN) để chính chúng ta đánh động lương tâm người bản xứ và cộng đồng nhân loại khi chúng ta mạnh dạn tranh đấu cho Nhân Quyền VN.

Vì quan niệm rất đơn giản, muốn nói gì phải tự mắt thấy tai nghe và lại càng không thể nói chuyện trên trời dưới đất khi "chỉ nằm nhà ngồi trước Computer" nên cá nhân người viết với tư cách là một người tị nạn chính trị vì cộng sản cũng đã bay lên Berlin tham gia. Là tham dự viên độc lập tôi từ Nam Đức đã về tham dự ngày biểu tình cho Nhân Quyền tại Việt Nam hôm 09.12.2017 do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức tổ chức tại Bá Linh nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 69, với mục đích ủng hộ Ban Tổ Chức trong một công tác đấu tranh đầy chính nghĩa của người Việt Tỵ Nạn cộng sản đang định cư tại Đức. Tuy có mặt ngay từ đầu nhưng mới bay trở về lại Nam Đức khuya hôm 10.12.17 và còn mệt vì ngủ rất ít sau 3 ngày lang thang, lại thêm Display (monitor = màn hình) của PC bị "đứng tim chết bất thình lình cần được trang bị lại" nên hôm nay mới có thể tóm lược nhanh để giới thiệu đến quý độc giả xa gần cuộc biểu tình nói trên. Là một bài lược thuật nên thiếu sót khó tránh khỏi. Mong quý vị có mặt trong ngày Nhân Quyền lần thứ 69 tại Berlin và độc giả xa gần hoan hỷ cho mọi sự. (LNC).

* * *

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017, Liên Hội người Việt tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (LHNVTN tại CHLB Đức) đã tổ chức cuộc biểu tình, Mít-Tinh trước cổng Brandenburg tại Berlin để đòi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả lại Quyền Con Người cho dân Việt Nam ở quê nhà !.

Xin nói thêm, ngày 12.11.2013, cộng sản Việt Nam (VN) được bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên Hà Nội có chân trong Hội đồng Nhân quyền kể từ khi cơ quan này được thành lập vào năm 2006. Mặc dù sau đó đại diện csVN nói rằng Việt Nam sẽ "thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền nhưng cộng sản VN vẫn đã và đang áp bức, đày đọa dân tộc, vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.

Xin được nhắc lại, ngày 10 tháng 12 năm 2017, kỷ niệm 69 năm ngày ban bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là ngày 10 tháng 12 năm 1948. Chương trình kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) 2017 tại thủ đô Bá Linh năm nay gồm ba phần. Biểu tình được bắt đầu từ 13h đến 15hh00 ngay tại quảng trường Pariser trước cổng Brandenburg, từ 16-17h là Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương VN và cuối cùng là phần hội thảo với văn nghệ đấu tranh từ 18h30 đến 23h.

Ban Tổ Chức (BTC), anh chị em trách nhiệm và tham dự viên đã có mặt sớm hơn, từ sau 12h để chuẩn bị các công việc cần thiết cho một cuộc biểu tình như âm thanh, biểu ngữ, nhờ người phân phát truyền đơn ....Thời tiết mùa Đông hôm nay ở Đức mưa tuyết, lạnh nhưng nhiều tham dự viên đã về Bá Linh biểu tình, điều này đủ chứng tỏ cho ý chí đấu tranh cao và thể hiện tấm lòng của người Việt tỵ nạn tại Đức nói riêng đối với tình trạng Nhân Quyền tồi tệ tại VN dưới sự cai trị tàn bạo của csVN, cũng như công khai, mạnh mẽ đòi csVN tôn trọng Nhân Quyền cho đồng hương tại quốc nội đang thiếu quyền làm người. Ngoài ra cũng lên tiếng tố giác nhà cầm quyền quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng qua những việc bắt giữ và kết án nặng nề các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại VN, đồng thời đã phản đối hành động ngang ngược bất tuân luật pháp quốc tế là cho an ninh mật vụ sang tận xứ Đức bắt người trước cộng đồng nhân loại.

Ban tổ chức khai mạc đúng giờ. Sau nghi thức chào cờ Đức, Việt và 01 phút mặc niệm theo thông lệ, Bác sĩ (Bs) Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức (LHNVTN tại CHLB Đức), đại diện Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng cũng như cám ơn các đoàn thể, cá nhân đã đến tham dự buổi biểu tình cho Nhân Quyền ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết xấu, lạnh cóng cả tay chân nhưng người tham dự biểu tình khá đông. Chúng tôi nhận thấy có ngoài đồng hương ở Bá Linh và những tiểu bang cách Thủ đô Bá Linh khoảng 300km như Hamburg, Bremen, Hannover còn có tham dự viên từ xa về tham dự buổi sinh hoạt như từ miền Nam Đức, Nuernberg, Moenchengladbach, Hessen, Krefeld, Niederrhein, Dortmund, Bielefeld..., và Pháp.

Trong bài diễn văn ngắn gọn, Bs Mỹ Lâm nhắc nhở về ý nghĩa của ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) và nhấn mạnh là cho đến nay, sau 69 năm kể từ khi khai sinh ra bản Tuyên Ngôn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1948, nhân quyền tại Việt Nam vẫn không được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (csVN) thi hành và tôn trọng.

Sau phần phát biểu của đại diện Ban Tổ chức (BTC), BTC đã mời vị khách hiện diện trong cuộc biểu là cựu tù nhân lương tâm, Gs Phạm Minh Hoàng, người bị csVN tước quốc tịch VN trục xuất về Pháp đang định cư ở đó, phát biểu trong cuộc biểu tình hôm nay.

Xen kẽ giữa những bài diễn văn, lời phát biểu ngắn là các bài hát hàm chứa đầy đấu tranh tính và những tiếng hô vang dậy như „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam", „Đả đảo Đảng csVN“, với hai ngôn ngữ Việt + Đức để chuyển đạt đến người bản xứ và du khách qua lại hiểu rõ mục đích cuộc biểu tình của NVTN chúng ta hôm nay tại trung tâm thủ đô nước Đức.

Đoàn người biểu tình đã mang theo rất nhiều cờ vàng, biểu ngữ đủ loại đủ cỡ bằng song ngữ Đức - Việt với nội dung như sau: „Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, Formosa cút khỏi VN, Đảng csVN hèn với giặc, ác với dân, Không được dùng bạo lực đàn áp dân, Trả tự do lập tức cho tất cả các blogger và tù nhân lương tâm đang bị cộng sản bắt giam tại VN, Tự Do Báo chí và Ngôn luận cho VN, vụ bắt cóc ở Berlin cho thấy csVN coi thường Nhân quyền ..v.v...

Như thường lệ sau nghi thức khai mạc chào cờ hát quốc ca, một phút mặc niệm là diễn văn của đại diện BTC. Tại đây, anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, phó chủ tịch ngoại vụ LHNVTN đã giải thích bằng tiếng Đức để cho người bản xứ cùng du khách qua lại hiểu rõ vì sao người Việt tỵ nạn tại Đức xuống đường biểu tình cho Nhân Quyền ở Việt Nam... Sau đó, đoàn biểu tình được dẫn đầu với hai lá Đại Kỳ Đức + Việt đã diễn hành hai vòng quanh quảng trường Pariser trước cổng Brandenburg trong tiếng nhạc đấu tranh và lời giải thích của anh Tôn Vinh. Truyền đơn về tình trạng chà đạp nhân quyền bằng ngoại ngữ cũng đã được BTC phát cho những người qua lại bên cạnh những lời giải thích của các bạn trẻ thông thạo Đức ngữ. Nhờ vậy NVTN chúng ta đã đánh động được lương tâm nhiều du khách và dân địa phương.

Sau hơn một giờ đồng hồ đứng nghe những lời phát biểu và hô theo các khẩu hiệu quen thuộc, tham dự viên đi tuần hành giữa trung tâm Bá Linh. Cuối cùng, trước khi BTC kêu gọi đồng hương về tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho VN và hội thảo vào buổi chiều cùng ngay, đã mời gọi đoàn biểu tình chụp chung vài tấm hình lưu niệm trước khi giải tán. Nhờ trời thương nên vừa giải tán thu dọn "chiến trường" thì trời chuyển gió và thời tiết lạnh hơn ...

Vào lúc16 giờ cùng ngày có Thánh Lễ tại nhà Thờ St. Aloysius / Bá Linh. Đặc biệt Lễ cầu nguyện Hòa Bình cho quê hương Việt Nam hôm nay được cử hành với sự hỗ trợ sốt sắng của Ông Lê Phú Cường Thừa Tác Viên, đại diện Cha xứ LM Antôn Đỗ Ngọc Hà vì bận công vụ phải đi xa và Ban Thánh Ca Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Gia Berlin.

Phần cuối của ngày Quốc Tế Nhân quyền năm 2017 là phần hội thảo và văn nghệ đấu tranh bắt đầu vào lúc 18h30 sau khi tham dự viên dùng cơm chiều gồm cơm với thịt heo kho trứng cùng đồ chua, Cà Ri với bánh mì do BTC khoản đãi. Dĩ nhiên không thiếu cà phê (café), nước, trái cây ...(Xin lỗi là không biết tên các vị mạnh thường quân nhưng chúng tôi chân thành cám ơn!).

Trước khi đi vào phần chót của chương trình nghị sự nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyển lần thứ 69, 09. December 2017 là Lễ chào Quốc Kỳ, hát quốc ca Đức + VNCH và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ VNCH vị quốc vong thân và những đồng hương thiếu may mắn bị bỏ mạng trên đường vượt biên vượt biển đi tìm Tự Do.

Tiếp theo là phần hội thảo. Đặc biệt trong phần hội thảo năm nay 2017, BTC hân hạnh được đón tiếp diễn giả người Đức: Luật sư (LS) Jens Gnisa tường trình những vấn đề liên quan đến Nhân Quyền. Người viết xin được giới thiệu sơ về Luật sư, thẩm phán Jens Gnisa:LS Gnisa sinh năm 1963 tại Bielefeld, là một thẩm phán Đức và từ năm 2012: giám đốc của tòa án Bielefeld. Ông là một khuôn mặt rất quen thuộc trong ngành Tư Pháp Đức Quốc. Từ năm 2016 là chủ tịch Liên Đoàn Thẩm Phán Cộng Hòa Liên Bang Đức, quan tâm khá nhiều đến Việt Nam và có cảm tình với người Việt, phong cảnh cũng như văn hóa VN.

Như người viết được biết vi rất bận rộn, nhất là trong thời gian đón Lễ Giáng Sinh sắp đến, ông đã có ý định từ chối tham dự buổi hội thảo nhưng BCH_LHNVTN tại CHLB Đức đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng LS Gnisa không quản ngại đường xa, tuyết lạnh đi từ Bielefeld đến Berlin tiếp xúc với Cộng đồng người Việt tị nạn nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017. Xa hơn nữa, thẩm phán Jens Gnisa cũng là người đã quyết định trao giải nhân quyền 2017 cho LS Nguyễn Văn Đài tại thành phố Weimar/Thueringen. Ls Đài, người tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền csVN giam giữ phi pháp từ gần 2 năm nay mà không mang ra xét xử vì không có bằng chứng. Trong buổi hội thảo chúng ta đã đựơc nghe trực tiếp những lời hỗ trợ tích cực của vị Chánh Án Jens Gnisa, Chủ Tịch Liên Đoàn Chánh Án Đức Quốc và của Thượng Nghị Sỹ Quốc Hội Liên Âu Elmar Brok qua Video.

Kế đến là phần thuyết trình của GS Phạm Minh Hoàng. Vốn là nhân chứng ở VN nên GS Hoàng đã cho tham dự viên biết khá nhiều chi tiết về tù nhân lương tâm cũng như được nghe những chia sẻ không thể ngờ xuyên qua việc anh ta bị csVN tước quốc tịch VN và bị cưỡng bách trục xuất về Pháp cũng như các lời trần tình cảm động liên quan đến vần đề đấu tranh cho Dân chủ ở VN hiện tại.

Sau phần hội luận là văn nghệ đấu tranh do Ca sĩ Thy Kim dẫn chương trình. Nhiều nam nữ ca sĩ địa phương và từ nơi xa đã đóng góp với nhiều nhạc phẩm lực rửa đấu tranh, phản ảnh tâm trạng của NVTN đang sống tha hương cũng như để tưởng nhớ và tạ ơn người lính VNCH đã được trình diễn với sự cộng tác của vài anh chị em trong ban nhạc của Cộng đoàn Công giáo thuộc giáo xứ của Cha Hà. Phần âm thanh, như năm ngoái do anh Can đảm trách.

Tóm lại, ngày Nhân Quyền 2017 tại Berlin thành công tốt đẹp. Được vậy là nhờ sự cảnh giác cao độ của tham dự viên đối với "thành phần không thuộc đoàn người biểu tình nhưng muốn phá rối từ bên ngoài" mà nhiều người có thể nhận diện được, cũng như nhờ sự hy sinh lớn về công sức của BTC với sự hỗ trợ bất vụ lợi của nhiều thân hữu cùng mạnh thường quân tham dự. Ngoài ra, cũng nhờ BCH_ Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã cộng tác chặt chẽ với cơ quan Cảnh Sát Hình Sự Berlin để bảo vệ an ninh tuyệt đối cho ngày 09.12.2017 nói chung. Người viết ghi nhận một điều là trong lúc biểu tình có vài hiện tượng bất thường xảy ra từ "vài kẻ đã từng phá rối sinh hoạt của NVTN trong thời gian qua và các nhân viên Cảnh Sát đã hợp tác can thiệp đắc lực ngay tại chỗ.

Việc gì rồi cũng phải kết thúc, chúng tôi chia tay từ giã và hẹn gặp lại vào năm 2018 trong ngày Quốc Hận mà theo như ông Nguyễn văn Rị, thay mặt LHNVTN tại CHLB Đức cho biết là sẽ được tổ chức tại Bá Linh (Berlin) vào ngày thứ Bảy, 28.04.2018.

Tôi đã thu cuộc biểu tình kể trên với máy Digitalcamera loại nhỏ cầm tay nên về phẩm chắc chắn có nhiều sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Dù vậy, cũng xin được giới thiệu Video Clip rút gọn dài 22min và mời quý độc giả ghé xem theo đường Link :

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017

do Liên Hội người Việt tị nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ở Berlin, 09. December 2017

NgàyQuốcTế NhânQuyền 2017_BiểuTìnhchoNhânQuyền VN tại Berlin 09.Dec2017_Video Chau6168-F

(https://www.youtube.com/watch?v=7Fx2Ompi4bg&feature=youtu.be)

* © Lê Ngọc Châu lược thuật – (Berlin & Nam Đức, 14. December 2017)

- Đính kèm vài hình ảnh của ngày biểu tình và sinh hoạt ở Bá Linh nhân ngày Quốc Tế

Nhân Quyền 09. December 2017 do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức.

(Hình của Châu6168_Xin ghi rõ nguồn khi trích đăng. Đa tạ !)

* © Châu6168