CPJ Tố Cáo Thổ Nhĩ Kỳ Bỏ Tù Nhà Báo Nhiều Nhất Thế Giới

ANKARA - Số nhà báo bị giam trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ đang là cao kỷ lục qua năm thứ nhì liên tiếp, theo thông cáo từ ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ).Trong nhóm đầu bảng có mặt Trung Cộng và Ai Cập.Biên bản hàng năm của CPJ ghi 73 nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đang ở tù so với 81 người trong năm trước – hàng chục người chờ bị truy tố, đa số về các tội danh chống nhà nước hay có liên quan với khủng bố.Sau chính biến Tháng 7-2016, chính quyền Erdogan thường xuyên bắt giam đối lập và đóng cửa cơ sở truyền thông. Chính sách đàn áp của lãnh tụ Erdogan gây bất đồng với Đức – Thủ Tướng Merkel nhiều lần hô hào Ankara trả dự do ký giả 2 dòng máu Deniz Yucel, bị tống giam không truy tố từ đầu năm.Biên bản của Bộ ngoại giao Đức ghi: khoảng 50 công dân Đức bị giam giữ, gồm 9 người bị bắt vì yếu tố chính trị, trong số này 4 người là song tịch.CPJ lên án Trung Cộng coi nhẹ sức khoẻ của tù nhân, với 41 nhà báo bị tù (so với 38 người trong năm trước – nhà chức trách Trung Cộng có thể ngưng điều trị đặc biệt bất cứ lúc nào, thậm chí từ chối thẳng tay.Tại Ai Cập, hơn 50% trong 40 nhà báo bị tù đối diện khó khăn về sức khoẻ.Phân tích của CPJ cho thấy gần 2/3 trong số 262 phóng viên bị giam giữ bị truy tố về tội chống chính quyền – các chính quyền có khuynh huớng diễn giải luật chống khủng bố mơ hồ để đàn áp các nhà tranh đấu, hù dọa để nhà báo im lặng.CPJ tin rằng đàn áp báo chí tại các đất nước toàn trị là đồng minh của Hoa Kỳ cảm thấy đuợc TT Trump đỡ đầu bằng các luận điệu quốc gia cực đoan, kỳ thị, và chụp mũ truyền thông là “tin vịt”. Đả kích truyền thông của ông Trump làm tăng khung hợp thức của các chính quyền toàn trị cho phép họ toàn quyền thao túng trong lúc tống giam nhà báo.Sau cuộc hội đàm với TT Trump hồi Tháng 4, TT Ai Cập al-Sisi thông qua hàng loạt điều luật chống khủng bố đuợc đánh giá như là công cụ kiểm soát ký giả. Theo luật mới của Cairo, phóng viên đuợc miễn tố tội chống chính quyền vẫn có tên trong danh sách tình nghi khủng bố và các quyền tài chính của họ gị giới hạn.