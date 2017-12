Cố Vấn McMaster: Nga Âm Mưu Lật Đổ Tại Mỹ; Nga, TC, Iran, Bắc Hàn Là Nguy Hiểm

WASHINGTON - Tướng HR McMaster, là cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump, tố cáo Nga mở chiến dịch vận động lật đổ tại Hoa Kỳ và tại các nước đồng minh phương tây.Cố vấn McMaster loan báo: TT Trump sẽ công bố chiến luợc an ninh quốc gia vào ngày 18-12.Phát biểu sáng Thứ Tư của cố vấn McMaster là chỉ trích khác thường của 1 phụ tá TT từ khi ông Trump nhậm chức và nhiều lần nhắc lại ý định hoà hoãn với Moscow.Ông McMaster nói rõ: chúng ta đối diện mối đe dọa là chiến tranh thế hệ mới, là những chiến dịch tinh vi về khuynh đảo, bằng xuyên tạc thông tin, tuyên truyền, vận dụng công cụ mạng với nhiều lãnh vực.Theo lời ông, Nga muốn gây chia rẽ nội bộ tại Hoa Kỳ và tạo xung đột giữa các nước để gây ra khủng hoảng niềm tin.Nhân dịp lên tiếng tại buổi hội thảo về quan hệ Anh-Mỹ do Policy Exchange tổ chức, ông McMaster cũng nhận xét nghiêm khắc về Trung Cộng mà ông đánh giá là “xâm lấn kinh tế”, thách thức trật tự đặt nền tảng trên các quy uớc đã gíup giảm nghèo hàng trăm triệu người sau thế chiến thứ 2.Cố vấn an ninh quốc gia McMaster chỉ rõ 3 hiểm họa chống lại Hoa Kỳ là: Nga và Trung Cộng cùng phá hoại trật tự quốc tế, bên cạnh là các nhà nước gây rối Iran, Bắc Hàn và các nhóm khủng bố xuyên quốc gia.Khi nhà báo hỏi về triển vọng lật đổ lãnh tụ độc tài Kim Jong-un, cố vấn McMaster trả lời “Đó không là chính sách”.