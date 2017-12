Thứ Trưởng Tư Pháp Rosenstein: Không Có Lý do Để Đuổi Mueller

WASHINGTON - Trong buổi điều trần tại uỷ ban pháp chế Hạ Viện, thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra hồ sơ “toa rập với Nga” của công tố viên đặc biệt Robert Mueller sau hàng loạt tiết lộ mới mà chính giới CH mô tả là “thiên kiến” trong nội bộ đoàn điều tra.Ông Rosenstein là người bổ nhiệm ông Mueller và giám sát cuộc điều tra toa rập từ khi bộ trưởng Jeff Session quyết định đứng ngoài.Các dân biểu hạch hỏi ông Rosenstein về các thông điệp trao đổi giữa 2 thám tử FBI có thời gian giúp việc đoàn Mueller. Đến khi dân biểu Jerry Nadler (DC-Nea York) hỏi: có lý do thuận lợi để sa thải hay không ông Mueller, ông Rosenstein đáp ngay “Không”. Ông Nadler hỏi tiếp: nếu có lệnh sa thải ông Mueller khi có lệnh trên, câu trả lời của thứ trưởng Rosenstein là “Không nếu không có lý do chính đáng” và nhắc lại “Không thấy lý do để cách chức Mueller”.Ông Rosenstein xác nhận với ủy ban pháp chế: đã thảo luận với ông Mueller về việc làm của 2 thám tử FBI – theo lời ông, trách nhiệm của người điều tra là không để ý kiến riêng ảnh hưởng công tác, ông Mueller hiểu thế.Ngoài ra, thứ trưởng Rosenstein khẳng định ông vẫn là thẩm quyền giám sát đoàn Mueller – ông xác nhận: ông Mueller đuợc phép điều tra điều gì yêu cầu nếu là cần thiết. Ông tuyên bố thêm “Đoàn Mueller không có thẩm quyền điều tra về cản trở công lý”.Với ông Risenstein, công tố viên đặc biệt Mueller và giám đốc FBI Chris Wray đều là loại viên chức biết trách nhiệm, có thể bảo đảm không thiên vị.