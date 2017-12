Nhân Viên Bạch Ốc Manigault Bị Chánh Văn Phòng Kelly Đuổi

WASHINGTON - Omarosa Manigault Newman, viên chức Bạch Ốc 43 tuổi, ứng viên trong chương trình “The Apprentice” của chủ nhân Donald Trump, sắp thôi việc vào tháng tới.Tham vụ báo chí Sarah Sanders xác nhận: bà Manigault Newman chính thức nghỉ việc ngày 20-1, là tròn 1 năm nhậm chức của TT Trump.Sự ra đi của bà này đã là tin đồn đoán từ Tháng 9.Truớc 1 tháng, sự xuất hiện của bà Manigault tại đại hội ký giả da đen (họp tại New Orleans) gây ra hỗn loạn – khi ấy, bà khăng khăng đòi phóng viên hỏi về bà, không về Bạch Ốc. Bà cũng từng dẫn 1 đoàn 39 cô dâu vào toà nhà hành pháp trong 1 buổi chụp ảnh mở rộng, gây bất ngờ và khó chịu nhiều viên chức.Daily News dẫn các nguồn tin thông thạo cho biết Tuớng John Kelly chánh văn phòng Bạch Ốc không bằng lòng với ảnh hưởng quá mức của bà – bà ta bị nhân viên an ninh áp giải ra ngoài sau khi ông Kelly thông báo sa thải.Hồ sơ nhà báo ghi: bà này từng làm việc cho PTT Al Gore, tham gia đoàn tranh cử của tỉ phú Trump từ sớm, ở vai trò tiếp cận cộng đồng da đen, sau đuợc giao chức vụ giám đốc truyền thông tại Phòng giao tiếp của Bạch Ốc.Nhưng, nhiều nghi vấn về việc làm hàng ngày của bà không đuợc giải đáp.Bà Manigault ra đi sau 1 năm hỗn loạn tại nội các Trump, mỗi tháng chứng kiến 1 số nhân vật bị từ chối.Tuần qua, Bạch Ốc xác nhận phó cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell cũng thôi việc vào đầu năm tới.