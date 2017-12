Apple Sắp Bán Ra Máy Điện Toán Bàn iMac Pro Tối Tân

Khoảng giữa tháng 12/2017, Apple thông báo iMac Pro sẽ bắt đầu được bán ra từ ngày 14/12/2017. Ban đầu, người dùng chỉ có thể mua phiên bản CPU 8 nhân và 10 nhân, phiên bản 14 nhân và 18 nhân sẽ phải đợi tới đầu năm 2018 mới có hàng.Tính đến cuối năm 2017, iMac Pro là chiếc Mac mạnh nhất của Apple, có cấu hình cao cấp với màn hình 27 inch độ phân giải 5K, CPU Intel Xeon, GPU Radeon Pro Vega 56, RAM ít nhất 32GB và tối đa 128GB, đặc biệt sản phẩm được hoàn thiện màu đen xuyên suốt từ máy cho đến chuột và bàn phím. Thậm chí, Apple còn tặng kèm một sợi cáp USB-C Lightning màu đen trong hộp iMac Pro. Máy có giá khởi điểm từ 5,000 USD.iMac Pro được trang bị một con chip T2, sẽ đóng vai trò làm chip bảo mật để chứa các mật mã quan trọng của hệ điều hành và ứng dụng. Khi cần truy xuất, mật mã sẽ được đẩy qua một bộ nguồn giải mã phần cứng nằm trong chip T2 trước khi đến với macOS, nên sẽ đảm bảo an toàn hơn so với việc lưu trữ password bằng phần mềm.Chip T2 còn chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và điều khiển camera, âm thanh, quản lý SSD và đảm bảo không có phần mềm nào có thể can thiệp vào quá trình boot của Mac, vì mọi thứ liên quan đều được xác thực bằng phần cứng. Chẳng hạn như không cho phép máy tính chạy lên từ ổ cứng khác hoặc boot từ CD mà không có mật mã.Để tận dụng chip T2, macOS sẽ được bổ sung thêm tùy chọn Secure Boot, có các mức như "Full Security", "Medium Security" hoặc Off. Với tùy chọn "Full Security", hệ thống đảm bảo rằng chỉ có phần mềm mới nhất và được cập nhật mới có thể chạy, cũng có nghĩa là macOS sẽ đòi hỏi kết nối Internet thường xuyên. Trước đây, MacBook Pro 2016 cũng có chip T1, chịu trách nhiệm xác thực và lưu trữ dữ liệu vân tay của Touch ID.Nguoivietphone.com.