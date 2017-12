Mía Đường VN Nguy Cơ Dẹp Tiệm

SAIGON -- Kỹ nghệ đường Việt Nam thê thảm... Nhiều nhà máy mía đường nguy cơ dẹp tiệm.Hiện nay nguy nhất là ở Long An: Nhà máy đường Hiệp Hòa đóng cửa, nợ lương công nhân...Bản tin VTV ghi rằng hơn một năm qua, Công ty CP Mía đường Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã ngừng hoạt động và không trả lương cho công nhân.Các công nhân cho biết, từ tháng 6/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Từ đó, công nhân không còn gặp được Tổng Giám đốc công ty. Vào lúc cao điểm, công ty có khoảng 300 lao động sản xuất. Mặc dù ngừng hoạt động, công nhân không nhận được các chế độ cũng như thông báo chính thức từ Ban giám đốc.Không có công ăn việc làm, không có lương, hàng trăm lao động tại Công ty Cổ phần Mía đường Hiệp Hòa đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đã rất nhiều lần phản ánh đến ngành chức năng của tỉnh Long An, sự việc vẫn chưa được giải quyết.Trong khi đó, báo Đầu Tư Chứng Khoán ghi nhận: 25 nhà máy mía đường có nguy cơ đóng cửa.Nhiều doanh nghiệp mía đường chưa có công nghệ chế biến tinh luyện, thu hoạch bằng máy móc hiện đại, tự động...Từ 1/1/2018, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực, thuế nhập khẩu đường trong các nước ASEAN sẽ giảm về 0%. Nhiều doanh nghiệp mía đường Việt Nam đang lo lắng vì nguy cơ không thể cạnh tranh với đường nhập khẩu giá rẻ từ Thái Lan, Indonesia…Báo ĐTCK ghi rằng giá nguyên liệu mía đường năm nay giảm mạnh. Tại tỉnh Hậu Giang, từ cuối tháng 11/2017, người trồng mía bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng do giá đường trên thị trường giảm nên giá mía giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 850 - 1.000 đồng/kg.Giá nguyên liệu rẻ nhưng các nhà máy đường vẫn lo lắng. Sản phẩm đường nằm trong danh mục hưởng ưu đãi thuế, nhưng khi Hiệp định ATIGA có hiệu lực, hạn ngạch nhập khẩu đường sẽ được dỡ bỏ, thuế xuất nhập khẩu mía đường từ các nước trong khu vực ASEAN chỉ còn 0%, doanh nghiệp mía đường Việt có nguy cơ bị thua trên sân nhà.Lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) dự báo, từ năm 2018, nhiều nhà máy đường tại Việt Nam có nguy cơ sẽ phải đóng cửa vì không cạnh tranh được.Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến năm 2025, có thể chỉ còn 15 nhà máy mía đường, thay vì 40 nhà máy đang hoạt động như hiện nay.Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, hiện nay, cả nước có 2/3 nhà máy mía đường có công suất dưới 3.000 tấn mía/ngày, các nhà máy này có nguy cơ không đảm bảo công suất, có thể phải đóng cửa sau khi ATIGA có hiệu lực. Thực tế, có 2 nhà máy trong số này chính thức ngừng hoạt động. Các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, không sở hữu vùng nguyên liệu riêng sẽ gặp nhiều khó khăn.Mặt khác, ngành mía đường Việt Nam tồn tại nhiều yếu kém, hạn chế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ rõ, giống mía cho năng suất và chất lượng thấp, kỹ thuật canh tác lạc hậu, quy mô và trình độ từ chế biến đến tiêu thụ sản phẩm chưa hoàn thiện, việc đa dạng hóa các sản phẩm cạnh đường và khâu phân phối sản phẩm còn yếu.Trong khi đó, ngay khi bước vào niên vụ 2017 - 2018, ngành mía đường đã gặp nhiều khó khăn do diễn biến thất thường của thời tiết, khí hậu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía đường, sản lượng mía cũng sụt giảm đáng kể. Trên thị trường, giá đường liên tục giảm, tình trạng buôn lậu đường tiếp diễn phức tạp...Báo Đầu Tư Chứng Khoán ghi lời Giáo sư Võ Tòng Xuân từng phân tích, giá thành một tấn mía của Brazil chỉ 16 USD, Thái Lan là 30 USD, trong khi của Việt Nam lên đến 50 USD và chưa có đủ công nghệ chế biến tinh luyện, thu hoạch bằng máy móc hiện đại, tự động... Những hạn chế này khiến đường trong nước luôn có giá cao so với các nước, khó cạnh tranh.Thống kê của Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho thấy, hiện còn 300.000 tấn đường tồn kho.