Covered California Kết Hợp Với Các Lãnh Đạo Mỹ Gốc Á Trước Thời Hạn Đăng Ký Quan Trọng; Người Tiêu Dùng Muốn Bảo Hiểm Sức Khỏe Bắt Đầu Vào Ngày 1 Tháng 1, 2018 Phải Đăng Ký Bảo Hiểm Đến Hết Ngày 15 Tháng 12; Mặc Dù Thời Hạn Đăng Ký Mở Của Liên Bang Là Ngày 15 Tháng 12, Kỳ Đăng Ký Mở Của Covered California Sẽ Kéo Dài Đến Hết Ngày 31 Tháng 1, 2018

Xe buýt Covered California.LOS ANGELES, Calif. — Hôm Thứ Ba Covered California đã kết hợp với các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu để quảng bá đăng ký bảo hiểm sức khỏe và thông báo gấp với người tiêu dùng chưa có bảo hiểm về một thời hạn quan trọng sắp tới. Mặc dù kỳ đăng ký mở của Covered California kéo dài đến hết ngày 31 Tháng 1, người tiêu dùng phải đăng ký đến hết ngày ngày 15 Tháng 12 nếu họ muốn có bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 Tháng 1, 2018.“Covered California đang kết hợp với các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp cận với tất cả mọi người hội đủ điều kiện có bảo hiểm,” ông Peter V. Lee, tổng giám đốc của of Covered California nói. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người tiêu dùng biết rằng họ cần phải đăng ký đến hết ngày 15 Tháng 12 nếu họ muốn có bảo hiểm sức khỏe bắt đầu vào đầu năm mới.”Covered California sẽ tham gia vào một buổi họp báo với các nhà lãnh đạo gốc Trung Hoa và Hàn Quốc tại chương trình Người Mỹ gốc Á Châu Ủng Hộ Công Lý (Asian Americans Advancing Justice) tại Los Angeles, và sau đó gặp gỡ với các nhà lãnh đạo gốc Việt tại Quận Orange.Dữ liệu mới nhất về đăng ký mở chỉ ra rằng 240 000 người Mỹ gốc Á Châu đã đăng ký qua Covered California với hơn 70 000 người đang sinh sống tại Los Angeles.“Cộng đồng nào của California cũng có thể hưởng lợi từ bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm sẽ cung cấp sự an tâm, sự an toàn và sự tiếp cận với các bác sĩ và cơ sở tốt nhất trong tiểu bang,” ông Lee nói.Covered California đã xây dựng một hệ thông nguồn hỗ trợ bằng tiếng Á Châu rộng rãi, bao gồm các nguồn hỗ trợ trực tuyến bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Tagalog và tiếng Hmong. Nhũng nguồn trợ giúp này có thể được tìm thấy bằng cách ghé thăm trang web www.CoveredCA.com, di chuyển xuống cuối trang hoặc bằng cách bấm vào các trang web sau đây:- Tiếng Trung Quốc: https://www.coveredca.com/chinese/- Tiếng Hmong: https://www.coveredca.com/hmong/- Tiếng Hàn Quốc: https://www.coveredca.com/korean/- Tiếng Lào: https://www.coveredca.com/lao/- Tiếng Tagalog: https://www.coveredca.com/tagalog/Tiếng Việt: https://www.coveredca.com/vietnamese/Người tiêu dùng cũng có thể trò chuyện với các nhân viên đăng ký được chứng nhận bằng ngôn ngữ của mình bằng cách gọi tới trung tâm dịch vụ của Covered California tại số (800) 300-1506 hoặc ghé thăm trang web https://www.coveredca.com/find-help/ để tìm kiếm nhân viên đăng ký được chứng nhận trong cộng đồng của mình. Hỗ trợ trực tiếp hoàn toàn miễn phí, bảo mật và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên toàn tiểu bang.Sự kiện này của Covered California nối tiếp theo một nghiên cứu của Covered California đã chỉ ra rằng, trung bình thực giá phí bảo hiểm của người tiêu dùng nhận được hỗ trợ thấp hơn 10 phần trăm so với số tiền người tiêu dùng mới và người tiêu dùng nối bảo hiểm phải trả vào năm ngoái. Sự giảm giá này là kết quả của việc có nhiểu trợ giúp tài chánh hơn cho người tiêu dùng hội đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ. Bộ Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng bằng cách cung cấp nhiều tín dụng thuế hơn khi chi phí bảo hiểm tăng lên.“Với thời hạn ngày Thứ 6 đang tới gần, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người tiêu dùng biết về sự tăng thêm của hỗ trợ tài chánh đang có sẵn để giúp mang bảo hiểm sức khỏe lại gần hơn,” ông Lee nói.Covered California cũng muốn người tiêu dùng biết rằng mặc dù thời hạn đăng ký mở cho phần lớn các tiểu bang là 15 Tháng 12, người dân California sẽ có thời gian đến hết ngày 31 Tháng 1, 2018 để tìm hiểu về các lựa chon và chọn một gói bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.Từ năm 2014, hơn 3 triệu người đã mua bảo hiểm sức khỏe qua Covered California và gần 4 triệu người đã đăng ký với chương trình Medi-Cal của tiểu bang. Lợi tức từ hai chương trình này đã giúp giảm mức bảo hiểm của người dân California không có bảo hiểm tới hơn một nửa.Về Covered CaliforniaCovered California là thị trường của tiểu bang nơi người dân California có thể tìm thấy bảo hiểm hợp túi tiền chất lượng cao từ các công ty bảo hiểm đứng đầu. Covered California là nơi duy nhất mà các cá nhân hội đủ điều kiện có thể nhận được trợ giúp trên nền tảng quy mô trượt nhằm giảm phí bảo hiểm. Người tiêu dùng sau đó có thể so sánh các chương trình bảo hiểm sức khoẻ và lựa chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu sức khoẻ và ngân sách của họ. Phụ thuộc vào thu nhập của họ một số người tiêu dùng có thể hội đủ điều kiện để tham gia chương trình Medi-Cal chi phí thấp hoặc miễn phí.Covered California là một phần độc lập của chính quyền tiểu bang với nhiệm vụ làm cho thị trường bảo hiểm sức khỏe phù hợp với người tiêu dùng California. Nó được giám sát bởi một ủy ban gồm năm ngừơi được bổ nhiệm bởi thống đốc và ban Lập Pháp, Để có thêm thông tin về Covered California, xin hãy ghé thăm www.CoveredCA.com.