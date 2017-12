Hội Từ Bi Phụng Sự Tổ Chức Pháp Hội Di Đà Năm 2017

Trong Pháp Hội Di Đà.Anaheim (Bình Sa)- - Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức Pháp Hội Di Đà “Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm-Lành Trị Cứu Bệnh Nan Y”Đã được long trọng tổ chức trong ba ngày Thứ Sáu 8, Thứ Bảy 9 và Chủ Nhật 10 Tháng Mười Hai năm 2017 tại Convention Center, Anaheim số 800.W. Katella Ave, Anaheim.Hàng ngàn đồng hương Phật tử tham dự trong đó có qúy chư tăng ni đến từ các quốc gia Nhật, Srilanka, Lào, Tây Tạng, Cambodia, Thái Lan, Malaysia, các tiểu bang Hoa Kỳ, cùng những vị đại diện trong các tôn giáo bạn.Theo chương trình cho biết, đây là Pháp Hội lần Thứ 9, Pháp Hội diễn ra trong Ba ngày gồm có Tam Bộ Nhất Bái. Sái Tịnh Đạo Tràng. Nghe giảng pháp. Trong ngày đầu và ngày thứ hai với đề tài “Sự mầu nhiệm của chú đại bi.” Ngày thứ ba với hai bài giảng “Quan Âm thị hiện trong Mạn Đà La” và “Triết Lý Bát Nhã trong Mạn Đà La.” Cũng trong ba ngày có các tiết mục: Thể Dục Thân khỏe Tâm an - Thiền tập, Tu hành và Cúng ngọ. Cúng Duờng Trai Tăng, Thiền Trà để cộng đồng tĩnh lặng trong sáng, và Mạn Đà La Lành Trị Cứu Khổ Cứu Nạn.Theo Ban tổ chức cho biết, Pháp Hội Di Đà năm nay có 223 Phật tử ghi danh tu tu ngắn hạn gọi là Xuất Gia Vị Tha. Mặc dù tu ngắn hạn các Phật tử đều xuống tóc, đối với nữ giới mái tóc rất quan trọng nhưng họ đã không ngần ngại phát tâm tu hành nên đã vứt bỏ mái tóc trước khi tham gia khóa tu, cầu mong cho mình có cuộc sống mới, sống vị tha, sống an hòa với gia đình mình và mọi người.Mục đích chính của Pháp Hội năm nay là Mạn Đà La Lành Trị, long trọng cử hành vào chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai, ngày cuối cùng của Pháp Hội, là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh của Chư Phật Bồ Tát, nhất là tâm đại bi của Đức Quán Thế Âm và lòng thành của hàng ngàn đại chúng và chư tăng ni tham dự, mang lại sự an lành cho người bệnh, người khổ và có sức mạnh vô song, chuyển hóa ác nghiệp, khiến người âm được giải thoát và người dương thân tâm an lạc.Vào chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017, Thầy Hằng Trường đã có thời giảng pháp “Triết lý Bát Nhã trong Mạn Đà La,” Sau bài giảng Thầy Hằng Trường hướng dẫn một số vị cao Tăng và các Phật tử tu đoản kỳ trang nghiêm, theo hàng một chậm rãi tiến vào Đàn Tràng để làm nghi thức Sái Tịnh (tẩy uế). Thầy Hằng Trường và một vị cao Tăng, mỗi người dẫn đầu một đoàn người đông đảo theo sau, chắp tay đi theo sự hướng dẫn của các “hướng dẫn viên” tiến vào đàn tràng. Thầy Hằng Trường và vị Cao Tăng chia làm hai ngả để làm phép sái tịnh đàn tràng.Sau đó các Phật tử được mời dùng thức ăn nhẹ trước khi nhập đàn tràng.Trước khi Nhập Đàn Tràng, Thầy Hằng Trường giải thích về ý nghĩa Mạn Đà La, Thầy cho biết:“Với khả năng rộng hẹp tùy ý, Đàn Tràng Đại Bi Quán Âm có thể chứa 10 người cho tới hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người. Khả năng tùy duyên mở rộng là điểm độc đáo của Mạn Đà La, có thể thích ứng với mọi nơi, tùy duyên với mọi người, cũng như Pháp Giới của chư Phật Bồ Tát tùy thuận nhân duyên của chúng sinh mà thị hiện. Đàn Tràng Đại Bi, mọi người được ngồi trong năm hình vuông với 5 màu tượng trưng Ngũ Ấm, Ngũ Đại. Không ai ngồi cao hơn ai, tất cả đều bình đẳng, dồn hết sự chú ý vào một điểm ở trung tâm Mạn Đà La, nơi có hình tượng đức Quán Thế Âm, pháp chủ của Mạn Đà La tượng trưng lòng đại từ bi, cùng tiếng tụng niệm (khẩu nghiệp) cho tới tâm thức (ý nghiệp), tạo thành một sức mạnh cộng hưởng vĩ đại có tác dụng chuyển hóa tâm thức mọi người.”Pháp Hội Di Đà kết thúc, Thầy Hằng Trường nói, “Thay mặt Hội Từ Bi Phụng Sự, cảm tạ và tri ân quý đồng hương Phật tử xa gần đã rộng mở cõi lòng ủng hộ vật chất, tinh thần, công sức và thời gian trong việc tổ chức Pháp Hội Di Đà Vô Lượng Quang Minh 2017. Hàng ngàn đại chúng về tu học và tham dự Pháp Hội chắc chắn sẽ làm lan tỏa tình thương, đem lại niềm vui đến khắp mọi nhà. Chúng ta hy vọng cùng nhau phát khởi sức mạnh sẵn có trong lòng mỗi người, mang lại niềm tin, hy vọng trong cuộc sống và tạo dựng một thế giới an bình hạnh phúc hơn. Hội Từ Bi Phụng Sự chân thành cảm tạ mọi sự đóng góp của quý bác và quý anh chị, nguyện đem công đức này dâng lên mười phương chư Phật, Chư Bồ Tát chứng minh, gia hộ cho tất cả qúy vị cùng gia quyến, thân tâm an lạc và vạn sự cát tường.”Muốn tìm hiểu về Hội Từ Bi Phụng Sự hay Pháp Hội Di Đà xin vào trang Web: www.phaphoidida.com - www.compassheart.com hay đến Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự ở địa chỉ: 420 S. Brookhurst, Anaheim, CA 92804. Phone: (714) 625-8966.