Lạc Vào Thế Giới Sử Qua Những Biến Cố Trong Các Năm Tuất

Mường GiangXưa nay không ai trong đời người, có thể tắm hai lần cùng một dòng nước nhưng đối với lịch sử, thì sự trùng lấp của những biến cố là điều bình thường.. Lạc vào nhửng năm tháng sinh tồn của nhân loại, nhìn lại các dân tộc, chủ nghĩa và tôn giáo , phát triển rồi suy tàn, trong cuộc biển dâu trầm thống mà ngao ngán cho kiếp nhân sinh. Tất cả có rất nhiều nguyên nhân, trong đó sự hợm hĩnh, kiêu căng phách lối của đời, đã dự phần gây nên thảm trạng. Vì thế qua suốt các thời đại lịch sử, con người đã tiến hóa về kỹ thuật như đi hia bảy dặm nhưng xét về bản tính, thì sự tiến hóa chẳng có là bao. Y chang cha sao con vậy, cứ đời trước truyền cho đời sau, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, rốt cục công bằng nhân ái, tự do bình đẳng, mặt thật chẳng qua là những huyền thoại , mà con người son phấn che lấp những dã tâm chiếm đoạt ích kỷ bên trong. Để đoạt cho được những mục tiêu có sẵn, con người lại nại ra không biết bao nhiêu lý do tốt đẹp lý tưởng nhưng đó cũng chỉ là cái cớ cho có để biện minh, về cuộc chiến do chính mình gây ra làm khổ đau kẻ khác.Francis Bacon (1561-1626), một triết gia Anh, đã viết ' Knowledge is power - Biết là có thể làm được '. Nhận xét trên chỉ đúng phần nào qua những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng hoàn toàn trật lắc, khi nói tới cái xấu cái ác, không thể nào tách khỏi lòng tham vô đáy của nhân loại, dù ai cũng ưa nói tới chân thiện mỹ, nhưng biết nói mà chẳng bao giờ làm được. Còn nửa, đó là việc các nước tiền tiến như Mỹ, Anh, Nhật, Đức, Pháp, Nga..luôn luôn được dự báo trước về những thảm họa của thiên nhiên như động đất, sóng thần, bảo lụt, núi lửa..thế nhưng có nước nào chế ngự nổi cơn thịnh nộ của trời đất, như mới đây sóng thần đã xảy ra ở Nam Á, động đất tại Ấn Hồi và mai mỉa nhất là bão lụt tàn phá kinh khủng các tiểu bang Nam Hoa Kỳ, làm cho hằng triệu người phải đau khổ vì sự biết trước mà chẳng làm gì được để sinh tồn.Bởi vậy suốt dòng lịch sử, nhất là vào những năm Tuất, ta thấy rải rác những cảnh hoang tàn của nhiều nền văn minh nhân loại, khiến nhớ tới lời của triết gia Shelley trong ' Ozymandias ' mà rùng mình về số phận của con người , cơ hồ như thời nào cũng bị lịch sừ đầy đoạ, tàn phá, thịnh suy.Lịch sử là sự trùng diễn bao đời vì bản chất của con người là vậy đó. Một năm Dậu 2017 đầy biến cố chiến tranh chết chóc, thiên tai và bệnh tật khắp mọi nơi trên thế giới, nhường chỗ cho năm Tuất tới, hứa hẹn những thay đổi bất thường của lịch sử, trong đó đã thấy ló dạng thần chết của bom nguyên tử do truc quỹ Bắc Hàn-Iran khởi động và nhất là thảm họa của một Thế Chiến với rất nhiều nguyên cớ từ óc chủ nghĩa dân tộc cực doan, sự cuồng tín của tôn giáo, lòng tham không đáy của đế quốc Trung Cộng,Nga sô luôn muốn thống lĩnh toàn cầu. Sau rốt, là sự khao khát độc lập, tư do của Dân tộc Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua, từ khi bị bóng ma cọng sản quốc tế trù dập, nô lệ hóa, đã tới lúc bùng phát..cũng là ngọn lửa châm đốt một cuộc chiến toàn vùng, trong đó chăc chắn phải có Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Nhật và nhiều nước liên quan tham dự.Chiến tranh là một thực trạng của lịch sử, nhất là vào những năm Tuất qua 3433 năm xuất hiện nền văn minh nhân loại. Khi nào còn kẻ mạnh người yếu là còn chiến tranh, cho nên hòa bình có ló dạng chăng nửa, cũng chẳng qua một hiện tượng thăng bằng tạm thời, như thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, vì cả hai nước đều nhận thấy không ai có thể hơn ai, nên tự mình kềm chế. Sự thể đã không còn nửa, đối với Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Cộng, Iran và cả Cu Ba..khi những đỉnh cao cho là mình nay vô địch, dù thật sự chẳng hơn ai được gì, nhất là với các siêu cường Hoa Kỳ và Nhật. Đây cũng là hậu quả tất yếu của bản năng thú tính, bị nhồi sọ từ chủ nghĩa cọng sản và cực đoan, gây nên sự hiếu chiến, tự phụ, lòng tham lam chiếm đoạt tài nguyên lãnh thổ của kẻ khác. Tệ nhất là tổ chức Liên Hiệp Quốc ngày nay, có mặt chì để làm bù nhìn và công cụ cho kẻ mạnh, nên chẳng bao giờ có thể ngăn cản được một thế chiến, do các nước mạnh của LHQ gây nên. Năm Mậu Tuất 2018 chưa tới nhưng thần chết đã như chực sẳn khắp nơi, nhất là tại Châu Á-Thái Bình Dương khi Mỹ d8ã nạp đạn vào nòng sung, chỉ chờ Bắc Hàn hành động là khai hỏa..với ước tính có 8 triệu người thương vong ngay từ những phút đầu..!.1 - CỔ SỬ:- Giáp Tuất (14 sau Tây Lịch): Hoàng đế La Mã là Augustus qua đời. Ông trị vì từ năm 27 trước Tây lịch, được xưng tụng là một minh quân, vì đã mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đế quốc, từ những vùng biên giới tại sông Rhine, Danube... tại Âu Châu cho tới vùng lãnh thổ dọc sông Euphrater ở Tiểu Á. Noi theo sự nghiệp của tiên vương Julius Caesar, ông tiếp tục các công trình xây dựng kinh đô La Mã, mở mang đường sá khắp nước. Ngoài ra, ông không bao giờ dùng quyền hành sẵn có, để độc tài chuyên chế đối với thần dân, mà luôn luôn bảo vệ các truyền thống dân chủ, qua việc kính trọng Viện Nguyên Lão, biết ơn các chiến binh đã hy sinh cho đất nước và khuyến khích dân chúng tôn trọng luân lý đạo đức cá nhân, gia đình.- Canh Tuất (350): Hoàng đế La Mã Constantine I ,xây dựng thành phố Constantinople, trên phần đất cổ của thành phố Byzantium, nằm trên bờ Hắc Hải, hiện thuộc Thổ Nhỉ Kỳ.- Người Hung Nô bắt đấu xâm lăng Châu Âu, đanh đuổi người Goth, sống ở phía bắc sông Danube và trên bình nguyên Ukraine, chạy về phía tây.- Canh Tuất (410): Vào cuối thế kỷ thứ IV (STL), các dân tộc mới nổi ở đông bắc Châu Âu, lợi dụng sự suy tàn của đế quốc La Mã, tấn công và xâm lấn nước này. Năm 410 quân đội Visigothic của vua Alaric bao vây kinh đô La Mã. Vì dân chúng trong thành sắp chết đói, nên đã mở cửa đầu hàng. Cũng may Alaric là người theo đạo Thiên Chúa, nên sau ba ngày lùng sục cướp bốc đốt phá thành phố lớn nhất hoàn cầu lúc đó, nhà vua đã nghiên cấm quân lính không được hãm hiếp phụ nữ, phá hủy và cướp bốc nhà thờ. Nhờ vậy La Mã không bị phá hủy hoàn toàn.- Canh Tuất (590): Nhà Tùy được thiết lập tại Trung Hoa, xây dựng lại Vạn Lý Trường Thành ở phía bắc, để ngăn chận quân Hung Nô, đồng thời đào nhiều kênh rạch để mở mang thủy lộ, thuận tiện giao thông cả nước. Tuỳ bị nhà Đường tiêu diệt năm 618.- Canh Tuất (650): Theo các di tích tìm thấy trong 30 ngôi mộ vào thế kỷ XIX, khám phá được đời sống xã hội của bộ tộc da đỏ Hopewell, tại miền thượng lưu sông Mississipi (Bắc Mỹ), có nhiều tập quán, ảnh hưởng từ người Adena về nghi thức chôn cất. Người Hopewll hiền lành, đã biết trồng bắp làm lương thực, cha truyền con nối làm thủ lĩnh bộ tộc.- Tại miền Trung Mễ Tạy Cơ, bộ tộc Teotihuacan đã xây dựng thành phố rộng lớn tới 8 dặm vuông (21km2), có 100.000 dân sinh sống, có nhiều đền thờ làm bằng vàng. Nhờ nguồn nham thạch Obsidian và các cánh đồng phì nhiêu bắp đậu, nên dân chúng ở đây sống sung túc khi giao dịch buôn bán với người Mayas. Năm 650 Teotihuacan suy vong và bị hủy diệt ăm 750.- Mậu Tuất (698): Carthage rơi vào tay người Hồi giáo, chấm dứt sự đô hộ của đế quốc Byzantine ở Bắc Phi.- Canh Tuất (710): Thời kỳ Nara ở Nhật Bản, theo chế độ phong kiến nhưng hưng thịnh về văn hóa và kinh tế. Giáp Tuất (794) là thời kỳ Halan, tầng lớp võ sĩ (samurai) hình thành, mở mang văn hóa tại Kyoto.. Giáp Tuất (794) Heian-Kyoto trở thành thủ đô của Nhật Bổn. Đây là thời kỳ khởi đầu Nhật tách rời khỏi ảnh hưởng của nước Tàu.- Bính Tuất (866): Hoàng đế Seiwa lên ngôi nước Nhật lúc còn bé, nên được nhiếp chính bởi đại thần Yoshifusa, thuộc bộ tộc Fujiwara. Năm 866 Yoshifusa lộng quyền, khai trừ hết những người chống đối, kể cả vua Seiwa đã tới tuổi trưởng thành.- Mậu Tuất (878): Hoàng đế tiểu quốc Wessex ở tây nam nước Anh vào thế kỷ thứ IX đã đánh bại được đạo quân viễn chinh của người Viking, vào năm 878 ở Ethandune, sau đó chiếm luôn Luân Đôn và thống nhất nước Anh.- Canh Tuất (950): Năm 1938 tình cờ khai quật được nhiều di vật của nền văn minh Igbo Ukbu ở Nigeria (Châu Phi) có niên đại vào năm 950. Giáp Tuất (914) , một thủ lãnh Shi'ite (do con gái Mohammed là Fatima thành lập năm 909 tại Tunisia) tên Ubaydullah (Al-Mahdi) có tham vọng lật đổ đế quốc Abbusid, để làm giáo chủ Hồi giáo. Với đạo quân người Berbers, Al-Mahdi đã chinh phục hết miền Bắc Phi, từ Ma Rốc tới biên giới Ai Cập thành lãnh thổ của người Ả Rập. Năm 914 thành phố Al-Qahirah hay Cairo đực thành lập và trở thành quốc Fatimid. Triều đại này bị người Kurdish tiêu diệt tại Ai Cập vào năm 1171. thủ đô của đế quốc.- Năm Nhâm Tuất (962): Alptigin người Thổ , nổi lên chiếm thành Afghan ở Ghazni và thành lập vương triều ở đây. Theo truyền thuyết Alptigin đã 17 lần viễn chinh sang India lúc đó đang chia rẽ.- Năm 962: Sau cái chết của Hoàng đế Charlemagne vào năm Giáp Tuất (914), đế quốc La Mã gần như tan rã vì sự tấn công của những dân tộc lân cận. Năm 962 Otto đại đế của Đức, được chọn làm hoàng đế của đế quốc La Mã, kiêm luôn vua nước Ý.- Nhâm Tuất (1202): Cuộc Thập Tự Chinh sang phương đông lần thứ tư, có sự tham dự của các lãnh chúa Pháp, Đức, Ý. Quân Thập Tự chiếm được Constantinople và thành một đế quốc Latin.- Mậu Tuất (1238): Triều vua Suk-Hothai cai trị Xiêm La, bắt đầu tiếp nhận nền văn hóa Ấn Độ, sáng tạo văn tự theo Phạn ngữ (giống như chữ Cambodia) , chấp nhận Phật giao tiểu thừa là quốc giáo. Chính quyền dựa theo bộ luật Manu cổ Ấn Độ để ban hành các đạo luật của vương triều cũng như thiết lập các đảng cấp xã hội.- Canh Tuất (1250): Người Mamluk lật đổ vương quốc Hồi giáo Ayyubid của Ai Cập do Saladin thành lập. Đây là những người nô lệ của Hồi giáo . Một thủ lãnh của Mamluk là Baybars đã đánh bại đao quân Mông Cổ của Hạt Lỗ khi xâm lăng Ai Cập - Năm 1250 bán đảo Triều Tiên cũng thuộc quyền cai trị của Mông Cổ.- Giáp Tuất (1334): Dịch hạch phát xuất từ Constantinople, lan rộng cả Châu Âu và Châu Á, làm cho nhiều người chết- Bính Tuất (1346): Hoàng đế Anh là Edward III vượt biển Manche đánh Pháp và đã thắng vua nước này là Phillip VI tại Crécy. Đây là cuộc chiến 100 năm giữa Anh-Pháp. Năm 1358 tại mạn bắc Paris có loạn Jacquerie do nông dân Pháp vì bất mãn bọn quyền quý bốc lột, nên nỗi giết nhiều quý tộc, cuối cùng họ bị đàn áp dã man.- Bính Tuất (1406): Cố cung Bắc Kinh, xưa gọi là Tử Cấm Thành, được một kiến trúc sư Đại Việt tên Nguyễn An làm đốc công xây dựng, trở thành hòang cung của 24 hoàng đế đời Minh và Mãn Thanh. Đây là một trong những công trình kiến trúc lớn của cổ Trung Hoa.- Canh Tuất (1430): Nhà Minh bắt đầu suy yếu vì các vua đa số còn trẻ tuổi nên quyền hành bị các quan trong triều nắm giữ lũng đoạn, khiến dân tình khốn khổ vì nạn tham quan ô lại.- Bính Tuất (1526): Bán đảo Ấn Độ bị chia cắt thành các tiểu quốc theo Bà La Môn và Hồi giáo, luôn kình chống gây chiến lẫn nhau. Hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn và Tamerlane là Babur gốc Thổ theo Hồi giáo, đang làm vua ở Kabul -A Phú Hãn. Năm 1526 Babur đánh chiếm Ấn Độ và lập vương triều Moghul (Mông Cổ)- Năm 1526: Paracelsus là nhà hóa học kiêm thầy thuốc người Thụy Sĩ, đã sáng lập ngành liệu pháp hóa học, giúp nền y học đương thời tư tưởng của Hippocrate, sử dụng phương pháp tự nhiên làm căn bản trong lúc trị liệu bệnh nhân...- Canh Tuất (1790): Những người nô lệ ở Carribean, do Francois Breda tự xưng là Toussaint L'ouverture cầam đầu, chống lại thực dân Pháp trên đảo Haiti. Năm 1802 ông bị Pháp bắt nhưng tới năm 1804, một lãnh tụ khác tên Jacques Dessalines nổi lên đánh đuổi người Pháp và tuyên bố Haiti độc lập.2 - CẬN SỬ:- Giáp Tuất (1814): Napoléon I chinh phục Châu Âu, sau khi thắng trận tại nhiều nước nhưng đã bị đánh bại tại Nga năm 1812, nên bị Liên quân Châu Âu phản công chiếm Paris năm 1814.- Ngày 6/4/1814: Do đó Viện Nguyên Lão Pháp buộc Napoléon I thoái vị và bị đày ra đảo Elbe (từ 4/1814 - 2/1815).- Ngày 4/6/1814: Louis XVIII (1755-1824) trở lại làm vua nước Pháp, khôi phục lại chế độ phong kiến Bourbons, mở ra thời kỳ trung hưng (1814-1830).- Ngày 24/8/1914: Để trả đũa Mỹ đã đốt Toà Nhà Chính Phủ Canada tại York nay là Toronto vào năm 1812, nên năm 1814 Anh đổ bộ lên Vịnh Chesapeake, tấn công và đốt rụi Tòa Bạch Ốc tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24/8. Phía bên ngoài nhờ một trận mưa chửa cháy, còn bên trong thì hoàn toàn cháy rụi. Sau đó Tổng thống James Madison sửa chữa lại hơn 3 năm.- Mậu Tuất (1838): Lãnh tụ Lao Động Anh tại London là W.Lovett, đưa ra bản hiến chương gồm 6 điểm, trong đó chấp nhận nam giới từ 21 trở lên được quyền bỏ phiếu, phân chia các khu vực bầu cử cả nước giống nhau, nghị viên phải bầu hằng năm, xáo bỏ điều kiện thuế tài sản đối với cử tri và trả phụ cấp cho các nghị sĩ.- Canh Tuất (1850): Pedro II thống nhất và cải cách Brazil, thiết lập được chính quyền cả nước, sau đó bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1870 và trở thành nước Cộng hòa.- Nhâm Tuất (1862): Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc là Abraham Lincoln tuyên bố giải phóng và bãi bỏ chế độ nô lệ, nên gây ra cuộc nội chiến nam bắc. Tướng Robert .E.Lee của quân Liên minh miền Nam chặn được quân Hiệp Chủng Quốc miền Bắc tại Richmond, bang Virginia là thủ đô của Liên minh miền Nam. Trong khi đó quân Liên Minh cũng bị chặn lại tại Atietam bang Maryland. Tu chính án 13 của hiến pháp chấm dứt chế độ nô lệ trên nước Mỹ năm 1865.- Năm 1862 chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật cấp đất, cho bất kỳ ai định cư tại vùng trung tây nước Mỹ. Nhờ vậy 13 bang về phía tây sông Missiissipi mới thanh hình, thu hút nhiều di dân Trung Hoa, Ái Nhĩ Lan tới làm đường xe lửa xuyên lục địa hoàn tất vào năm 1869.- Giáp Tuất (1874): Samori Turé, gốc Konyan thuộc Guinea (Châu Phi), đã xây dựng được một đế quốc ở thượng nguồn sông Niger, nhờ tiền bán vàng và ngà voi, để đổi lấy súng đạn của ngoại quốc từ bờ biển. Đế quốc này đã bành trướng rộng lớn từ Sieera Leone ở phía tây tới Barmako phía đông, nên đụng chạm tới quyền lợi của Pháp và Anh tại Châu Phi. Năm 1898 Samori bị Pháp bắt và đầy tới Gabon rồi chết tại đó năm 1900.- Ngày 1/1/1874: Nữ Hoàng Anh Victoria làm lễ đăng quang., cũng là ngày đánh dấu cuộc chinh phục Ấn Độ thành thuộc địa của Vương quốc Anh.- Bính Tuất (1886): Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đang cai tri Cao Miên, do các quan chức và đồng bào Kampuchia, trong đó có nhiều Việt Kiều, tại tỉnh Kampot. tham dự, dù lúc đó người Việt tại đây rất được Pháp coi trọng, cho nắm giữ những chức vụ trong guồng máy chính quyền, kinh tế, giáo dục..- Tháng 2/1886: Thực dân Anh chiếm Miến Điện, giao cho một Thống đốc Anh cai trị, đặt dưới quyền của Phó vương Anh đóng tại Ấn Độ.- Thực dân Anh hợp nhất các tiểu quốc trên bán đảo Mã Lai gồm Perak, Selangor, Sembilan, Pahang..thành Liên Bang Mã Lai, do một Công sứ` Anh cai trị.- Ngày 1/5/1886: Công nhân Mỹ tại thành phố Chicago (Hoa Kỳ) biểu tình, đòi cải tổ 8 giờ làm việc/1 ngày. Cuộc biểu tình lan khắp nước Mỹ và cũng từ đó, ngày 1/5 hằng năm được chọn làm Ngày Quốc Tế Lao Động.- Mậu Tuất (1898): Tháng 3, đại hội lần thứ I thành lập đảng cọng sản Nga nhưng chưa đề ra chính cương và điều lệ.- Ngày 28/4/1898: Hoa Kỳ tuyên chiến với Tây Ban Nha, để dành các thuộc địa tại Châu Mỹ La Tinh và vùng Thái Bình Dương. Chiến tranh kết thúc ngày 10-12-1898, Tây Ban Nha đại bại nên mất hết các thuộc địa cũ.- Ngày 11/6/1898: Vua Quang Tự Nhà Thanh, ban hành một số cải cách theo chủ trương của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu nhưng bị phái thủ cựu do Từ Hy Thái Hậu cầm đầu, cực lực chống đối, nên rốt cục đã thất bại- Ngày 21/9/1898: Hiệp định Paris về cuốc chiến Mỹ-Tây Ban Nha, chấp nhận Cuba, Puerto Rico, Guam, Phillippine trở thành thuộc địa của Mỹ. Ngoài ra Tây Ban Nha phải bồi thường chiến phí cho Mỹ 20 triệu đô la nhưng quan trọng nhất là Tây Ban Nha bị đẩy ra khỏi Châu Mỹ và Thái Bình Dương, đánh dấu thời kỳ suy tàn của nước này cho tới ngày nay.- Năm 1898: Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn của nông dân nổi lên chống Mãn Thanh và liệt cường đang xâu xé Trung Hoa, lan rộng từ Sơn Đông Sơn Tây, Trực Lệ tới Bắc Kinh, bị nhà Thanh hợp lực với các nước đàn áp.- Năm 1898: Nữ bác học Marie Sklodowska (1867-1934) đã hai lần tìm ra được chất Radium, nên được nhận giải Nobel vật lý vào năm 1903 và 1911.- Canh Tuất (1910): Vitrivaruth làm vua Xiêm La hiệu Rama VI (1910-1925), tiếp tục chính sách cải cách của Chululongkorn.- Năm 1910: cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Bồ Đào Nha.- Năm 1910: Đảng Lao Động Úc do Andrew Fisher lãnh đạo , giành thắng lợi lớn qua cuộc bầu cử tại Úc.- Nhâm Tuất (1922): Từ năm 1918 người Ái Nhĩ Lan thuộc Anh tuyên bố độc lập nên chiến tranh đã xảy ra , khiến người Anh phải cho họ tự trị từ năm 1922, trong khi 6 quận ở đông bắc đảo vẫn thuộc vương quốc Anh. Từ năm 1949 Ái Nhỉ Lan trở thành nước Cộng Hòa và cắt đứt mọi liên hệ với Anh. Sự thù nghịch giữa quân đội Cộng hòa Bắc Ái Nhĩ Lan với Anh tới nay vẫn chưa chấm dứt.- Ngày 20/10.1922: Mussolini (1893-1945) nắm quyền nước Ý, thiết lập chế độ phát xít.- Ngày 5/11 - 5/12/1922, cọng sản đệ tam quốc tế họp Moskva, thông qua luận cương của Lenin về chủ nghĩa xã hội. Ngày 30-12-1922 thành lập Liên bang sô viết (1922-1991).- Năm 1922: Vua Fuad cuả Ai Cập tuyên bố độc lập đối với Anh.- Giáp Tuất (1934): Hồng quân bị Quốc Dân Đảng truy sát, khiến cho đạo quân của Mao Trạch Đông và Chu Đức hơn 100.000 người, phải bỏ căn cứ địa ở Giang Tây, để mỡ cuộc vạn lý trường chinh hơn 9700 cây số về hương cực bắc nước Tàu tại tỉnh Thiểm Tây.- Tháng 7/1934 một đường ống dẫn dầu từ Kirkuk (bắc Iraq) tới hải cảng Tripoli của Syria được khánh thành, sau đó có thêm một đường khác cũng từ Kurkuk tới cảng Haifa của Palestine (sau thuộc Do Thái) hoàn thanh năm 1935.- 1934: Liên Xô gia nhập Hội Quốc Liên.- Năm 1934: Adolf Hitler (Đức) và Mussolini (Ý) liên minh thành lập Trục Roma-Berlin, chuẩn bị thế chiến II.- Ngày 9/10/1934: Quốc vương Nam Tư là Alexandre I, đã bị ám sát ngay trên đường phố Marselle (Pháp), khi chính thức thăm viếng nước này . Ông bị trúng hai viên đạn nên chết ngay tại chỗ. Còn Ngoại trưởng Pháp là Borthou thì chết trên đường tới bệnh viện. Theo tài liệu đã công bố, Pháp vì quyền lợi với Ý nên cố tình bưng bít vu án khi biết rõ có bàn tay Mussolini nhung1 vào, nhưng lại đổ tội cho Hung là thủ phạm. Do trên Nam Tư đoạn giao với Pháp và ngả theo Liên Xô.- Bính Tuất (1946): là năm sinh của Tổng Thống G. W.Bush ( sinh 6/7/1946 tại New Haven, Connecticut, là con trưởng của Tổng thống G.Bush) và vợ là Laura Welch cũng sinh năm 1946 tại Texas.- Năm 1946: các nước thắng trận Mỹ, Nga, Anh, Pháp chia nhau chiến lợi phẩm tại Đức. Tháng 7/1946 Pháp chiếm chiếc máy tạo năng lương bằng sức gió tại Nhà Máy luyện kim Otztal trong vùng Tyrol của Áo và chở về Lyon, trở thành chiếc máy Modane ở Savoie ngày nay. Với người Mỹ, thì ngay Đức đầu hàng, đã vội chiếm các Hỏa Tiễn V2 đ::6o1:: về nước. Tháng 4/1946 bắt đầu cuộc thử nghiệm và từ đó Mỹ đã chế tao các loại hỏa tiễn đạn đạo Redstone (tầm xa 300 km) và Jupiter (2800 km), sau đó là Jupiter C được dùng phóng Vệ tinh Explorer I vào quỹ đạo năm 1958. Còn Nga thì chậm chân nên chỉ còn cách bắt 152 chuyên gia Đức đem về Liên Xô ngày 22/10/1946 để học cách chế tạo Hoả tiễn V2 như Mỹ. Riêng Anh-Pháp cũng không chịu thua, nên cuối cùng cũng chế được V2 như Mỹ Nga.- Ngày 24/1/1946: Đại Tá Péron được bầu làm Tổng thống Á Căn Đình.- Ngày 18/2, cuộc nổi dậy của 20.000 Hải quân Ấn trong đạo quân viễn chinh Anh tại Bombay, chống lại thực dân. Đồng lúc sinh viên, học sinh, công nhân và đồng bào Ấn cũng tham gia đình công bãi thi, nghĩ học để đòi Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, kéo dài từ 18/2 -20/2/1946 là đỉnh cao của phong trào chống Anh.- Ngày 1/3/1946: Thành lập đảng quốc gia Mã Lai (UMNO), đòi Anh trao trả độc lập. Đảng này vẫn tồn tại tới nay và là đảng cầm quyền của Mã Lai Á.- Ngày 21/3/1946: Dân chúng Lào nổi lên chống thực dân Pháp tại Thà Khẹt (NamLào).- Tháng 3/1946: Pridi Phanomyon làm thủ tướng Thái Lan (3/1946-11/1947).- Ngày 5/3/1946: Thủ tướng Anh Winton Churchill dọc diễn văn tại Phunton (Hoa Kỳ), khai pháo cuộc chiến tranh lạnh giữa khối tự do và cọng sản do Liên Xô cầm đầu.- Ngày 4/7/1946: Hoa Kỳ cho Philiipine độc lập và theo chính thể cộng hòa.- Ngày 25/4 - 29/7/1946: Các nước đồng minh thắng trận trong thế chiến II, họp tại Paris bàn thảo việc ký kết hiệp ước với các nước thua trận.- Ngày 3/5/1946: Tòa án quân sự Tokyo gồm 11 nước tham dự Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Hoa... xét tội phạm chiến tranh Nhật gây ra trong thế chiến II, có 7 án tử hình, 11 án chung thân..nhưng đá động tới Nhật Hoàng.- Ngày 14/12/1946: Thành lập cơ quan Unesco của Liên Hiệp Quốc.- Ngày 25/12/1946: Lò phản ứng nguyên tử đầu tiên của Liên Xô bắt đầu hoạt động.- Năm 1946: Hãng Piaggio của Ý lần đầu tiên sản xuất chiếc Vespa Scooter, dựa theo kiểu của Mỹ ở New York, với 4 bánh, máy móc đơn giản, đến nay vẫn còn thông dụng.3 - THỜI HIỆN ĐẠI:- Mậu Tuất (1958): - Thành lập liên minh quan thuế và kinh tế giữa Bỉ-Hà Lan và Lục Xâm Bảo, viết tắt là BENELUX., mở đầu cho sự hình thành Liên Âu ngày nay.- Năm 1958: Các nước Phi Châu Zaire, Nigeria, Somalie và 12 nước nhỏ khác tuyên bố độc lập.- Tháng 2/1958: Mỹ phóng Vệ tinh nhân tạo Explorer lên quỹ đạo trái đất.- Tháng 4/1958: Trung Cộng phát động phong trào ' ba ngọn cờ hồng ' do Mao Trạch Đông đề xướng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại nhảy vọt công xã nhân dân.- Ngày 14/7/1958: Kassem đảo chính cướp quyền, lên làm tổng thống Iraq , thân Nga.- Ngày 4/9/1958: Trung Công vẽ lại bản đồ Trung Hoa, tự tuyên bố lãnh hải 12 hải lý tại các quần đảo chủ quyền của VN là Hoàng Sa, Trường Sa, qua tên mới Tây Sa, Nam Sa. Bản tuyên cáo trên bị thế giới phỉ nhổ, chỉ có Bắc Hàn và nhất là Bắc Việt đồng thuận. Ngày 6/9/1958 bản văn trên được dịch ra tiếng Việt đăng trên trang nhất tờ Nhân Dân Hà Nội. Ngày 14/9/1958 qua chỉ thị của Hồ và đảng, Phạm Văn Đồng nhân danh thủ tướng VC đã gủi thư cho thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai để cung hỉ và xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của giặc Tàu, vì hai quần đảo lúc đó thuộc lãnh thổ của VNCH.- Canh Tuất (1970): - Charles de Gaulle chết, sau khi bị truất quyền tổng thống Pháp năm 1969. Đây là tên đại thực dân, dự phần làm cho dân tộc VN bị mang ách nô lệ cọng sản quốc tế tới ngày nay, qua chủ trương không chịu nhả món mồi thuộc địa Đông Dương năm 1945.- Năm 1970: Sau khi Salvador Allende đắc cử tổng thống, muốn biến Chile, một quốv gia Nam Mỹ thành cọng sản, nên bị Tổng thống Mỹ Nixon, chỉ thị CIA mở chiến dịch Kên Kên để lật đổ vì không muốn có một quốc gia cọng sản ở sát nách. Do trên vào năm 1973, tướng Pinochet đã đảo chính lật đổ Salvador và làm tổng thống độc tài,- Năm 1970: Các đảo quốc Tonga, Fiji giành được độc lập từ thực dân Anh.- Ngày 11/2/1970: Lần đầu tiên Nhật phóng Vệ tinh Osumi nặng 22,5 kg lên quỹ đạo trái đất.- Ngày 18/3/1970: Lonnol đảo chánh tại Nam Vang, truất phế Sihanouk. Kampuchia theo Mỹ.- Ngày 10/4/1970: Vụ tai nạn Tàu ngầm nguyên tử đầu tiên của Liên Xô, ngoài khơi vịnh Biscay Tây Ban Nha. Đó là chiếc K-8 bị cháy và chìm xuống đáy biển sâu 4680 m, làm chết 52 thủy thủ và chỉ huy tàu.-Ngày 11/4/1970: Lúc 13 giờ 13' hệ thống hỏa tiễn Saturn, đã phóng Phi thuyền Apollo 13 của Hoa Kỳ vào không gian . Phi thuyền gồm bộ phận Odyssey chỉ huy và bộ phận Aquarirus thám hiểm. Tất cả được phi hành gia Jim Lowell 42 tuổi chỉ huy, với nhiệm vụ thám hiểm Cao nguyên Fra Mauro trên Nguyệt Cầu. Do trục trặc kỹ thuât, làm máy móc trên phi thuyền hư hỏng, nên con tàu được lệnh phải đáp khẩn để trở về trái đất, theo lộ trình chỉ dẫn vào lúc 10 giờ 43' ngày 17/4/1970 tại một địa điểm trên hòn đảo, Nam Thái Bình Dương. Phi hành đoàn an toàn- Ngày 24/4/1970: Trung Cộng phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên nặng 173 kg.- Ngày 4/5/1970: Sinh viên phản chiến do cọng sản quốc tế giật dây chông chiến tranh VN, tại đại học Kent (Ohio) , biểu tình bạo động đót phá, vệ binh bắn chết 4 người.- Ngày 12/8/1970: Liên Xô và Liên Bang Đức ký hiệp ước về ngoại giao và biên giới giữa hai nước, để xác nhận thực trạng bản đồ Châu Âu sau thế chiến II.- Ngày 31/8/1970: Mã Lai Á ban hành đạo luật Rucu Negara, được coi như nền tảng của Hiến pháp quốc gia, trong đó nhấn mạnh bổn phận của người dân, phải trung thành với đất nước, nhà vua, thượng đế...- Nhâm Tuất (1982 ): Ngày 2/4 cuộc chiến Manvinat giữa Anh và Á Căn Đinh tranh giành quần đảo Manvinat, còn gọi là Falkand sau 17 năm thương thuyết không thành. Á Căn Đình bai trận mất đảo.- Năm 1982: Ba Tư và Iraq đại chiến, sau thời gian 19 tháng Iraq chết 70.000 quân còn Ba Tư cũng thiệt hại nặng nề. Iraq được Pháp, Ai Cập, Đông Âu bán vũ khí. Ba Tư mua của Nga, Lybia, Syria, Ý, Bắc Hàn.- Năm 1970: Angola thuộc điạ Bồ theo Liên Xo nên bị thế giới Tây phương cô lập.- Năm 1982, chính quyền Bolivia (Nam Mỹ), ban hành đạo luật ân xá những người bị dính trong chiến dịch Kên Kên của Mỹ tại Nam Mỹ. Tòa Án quân sự đã bắt giữ nhiều sĩ quan có liên hệ trong vụ tàn sát người vô tội, dưới chế độ độc tài vừa qua.- Năm 1982: Quốc hội Mỹ thông qua Tu Chính Luật Boland, cấm CIA sử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho khang chiến quân Contra, lật đổ chính phủ cọng sản Nicaragua.- Năm 1982: Mễ Tây Cơ không trả nổi nợ nước ngoài, gây cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế.- Ngày 6/8/1982: Do Thái tấn công Liban.- Ngày 31/8/1982: Do Thái bao vây thủ đô Laban, trụ sở của PLO phải chạy sang Tunis của Tunusie ở Bắc Phi.- Ngày 10/11/1982: Tông bí thư cọng sản Liên Xô L. Brezhnev chết (1905-1982), ngày 12/11/1982 V.Andropov thế chức.- Giáp Tuất (1994): Hải tặc lộng hành trên biển Đông. Ngày 5/1/1994 tàu buôn Jui-Ho từ Singapore đi Okinawa (Nhật) thị bị 20 hải tặc chận cướp lấy sạch 5346 thùng thuốc lá. Ngày 22/1/1994 tàu buôn Chip Tat chở 3343 thùng thuốc lá từ Singapore đi Hồng Kông bị mất tích trên biển. Hiện vùng biển từ Mã Lai, Singapore đi Đài Loan, là hải lộ nguy hiểm nhất thế giới vì bọn hải tặc thuộc lực lượng đa quốc gia, trong đó có nhiều bộ đội Trung Cộng, nên có đầy đủ hỏa lực, khiến tàu buôn không chống cự nổi.- Năm 1994: Ý phát động chiến dịch chống tham nhũng cả nước, cho về hưu hay vào tù nhiều tai tio mặt lớn bê bối. Berluconi nhờ to mồm nên được làm thủ tướng nhưng rồi cũng lem luôt, nên mất chức vào tháng 12/1994.- Năm 1994, lần đầu tiên ở Sri Lanka có nữ tổng thống Chandrikar Kamaratunga 49 tuổi- Năm 1994: Chiếc phà Estonia, từ Tallinn tới Stockholm, bị chìm vì nước tràn vào khoang chứa hàng, , có 900 hành khách chết, chỉ cứu sống có 150 sống sót.- Năm 1994: Vợ chồng Clinton bị tai tiếng về vụ Whitewater, chính sách đối nội và cải tổ hệ thống bảo hiểm Mỹ bị quốc h6i Hoa Kỳ bác bỏ. Clinton bị Paula Jones thưa về tội sách nhiễu tình dục khi còn làm thống đóc bang Arkansas- Năm 1994: Ứng cử viên Tổng thống Mexico là Luis Donaldo Colosio bị bắn chết.- Năm 1994: Thiên tai và bệnh dịch tràn ngập tại Ấn Độ, Nam Trung Cộng, Ý Đại Lợi và đồng bắng sông Cửu Long (VN).- Năm 1994: Hội đồng bảo an LHQ bị khủng hoảng khi thi hành nhiệm vụ tại Phi Châu, đã bất lực ngăn nội chiến ở Rwanda, Angola. Nhưng trên hết LHQ đã không đủ tiền để trả lương cho Binh sĩ phục vụ (1300 US/1 tháng) vì Mỹ không chịu đóng góp như đã hứa.- Ngày 1/1/1/994 Hiệp định thuơng mại khối Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Hoa Kỳ-Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ có hiệu lực. Đây là khu vực thương mại lớn nhất thế giới.- Ngày 25/1/1994: Cơ quan Nasa của Hoa Kỳ, đã phóng phi thuyền Clémentine lên quỹ đạo, để thăm dò Mặt Trăng,mang về trái đất 382 kg khoáng sản, cho thấy Mặt Trăng là khu vực có nhiều tài nguyên phong phú.- Ngày 11/1/1994 khai mạc phiên họp khoán đại đầu tiên của quốc hội Nga (sau khi Liên Xô tan rã) , có 450 ghế của 13 đảng phái trong nước, kể cả đảng cọng sản.- Tháng 2/1994: Truyền hình Anh tường thuật vụ khám phá kho tàng của cưụ tổng thống Phi Luật Tân là Marcos và được chính phủ Phi yêu cầu Thụy Sĩ phong tỏa kho tàng trên, với tổng số tiền lên tới 356 triệu đô la. Đây chỉ là con số nhỏ trong bạc tỉ tham nhũng của Marcos.- Ngày 3/2/1994 Tởng thống Hoa Kỳ Bill Clinton hủy bỏ lệnh cấm vận đảng Việt Cộng.- Ngày 6/4/1994: Phi cơ chở hai vi Tổng thống Juvénal Habyarimana của nước Rwanda và Tổng thống Cyprien Ntaryamira của nước Burandi, bị bắn hạ đang lúc chuẩn bị hạ cánh tại phi trường Kigali. Do đó đã xảy ra vụ tàn sát bộ tộc người Tutsis. Dù lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ lên tới 5000 người nhưng vẫn không ngăn nổi cuộc chiến tại đây, chỉ trong vòng vài tháng đã có hơn nửa triệu người thương vong và hàng chục triệu người khác có nguy cơ chết đói nếu LHQ không cứu trợ.- Ngày 10/4/1995: Không quân khối Nato oanh tạc Nam Tư, bắt Serbie phải ngồi vào bàn hội nghị để giải quyết vấn đề xung đột giữa Bosnia-Herzegovina trong Liên bang Nam Tư.- Ngày 22/4/1994: Richard Nixon chết tại New York, sau khi bị lột chức Tổng Thống Mỹ ngày 9/8/1974 vì nghe trộm điện thoại của đảng dân chủ đang họp tại Watergate.- Ngày 26/4/1994: Bầu cữ mở rộng lần đầu tiên tại Nam Phi.. Ngày 9/5/1994 Nelson Mandela một người da đen được bầu làm tổng thống. Ông là chủ tịch đảng Dan tộc Phi Châu ANC, bị Anh bắt cầm tù suốt 27 năm, tới 1990 mới được tự do qua sự can thiệp của thế giới.- Ngày 4/5/1994: Chủ tịch PLO Palestine Arafat và Thủ tướng Do Thái E.Rabin, ký hiệp ước về quyền tự trị của người Palestine trên dãi Gaza và Jericho. Theo đó, Do Thái thả 5000 chính trị phạm Palestine và rút khỏi dãi Gaza. Ngày 11/8/1994 Thủ tướng Rabin cũng đồng ý rút quân ra khỏi cao nguyên Goland của Syria để đổi lấy hòa bình giữa hia nước. Ngày 26/10/1994 lần nữa Thủ tướng Rabin lại ký hiệp ước hòa bình với Thủ tướng Jordanie là A.S.Majali.- THáng 5/1994 L Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra vụ Tây Ban Nha bán vũ khí lậu cho Rwanda (Phi Châu) đang bị cấm vận mua bán vũ khí để gây chiến tranh, gồm 39 tấn quân trang dụng- Ngày 6/5/1994 khánh thành đường hầm xuyên biển Manche, gọi là Eurotunnel, dài 150 km, trong đó có 114 cây số ngầm dưới đáy biển, nối hai nước Anh-Pháp..- Ngày 5/7/1994: bốn nước Ba Tây, Á Căn Đình, Paraguay và Uruguay ký tại thủ đô Buenos Aires (Argentina), hiệp định thành lập thị trương chung Nam Mỹ, có hiệu lực 1/1/1995.- Ngày 8/9/1994: Chiếc Boeing 737 của Hãng USA Airway đã rớt gần thành phố Pittsburgh, làm 132 người chết.- Ngày 19/9/1994: Quân Mỹ vào Haiti bắt phe quân phiệt trao quyền cho Tổng thống dân cử J.B.A Ristide.- Ngày 5/10/1994: Một vụ thảm sát tập thể tín đồ của Giáo phái Ngôi Đền Mặt Trời 'Temple Solaire' do một người Bỉ tên Lúc Jouret, sáng lập và làm giáo chủ. Cuộc tàn sát thảm khốc đã xảy ra trong trang trai ở Les Rochettes (Thụy Sĩ), có 21 người nam nữ, kể cả giáo chủ chết. Nhiều vụ tương tự cũng đã xảy ra tại Canada và San Diego (Hoa Kỳ).- Ngày 5/12/1994: Khai mạc hôi nghị thượng đỉnh an ninh Âu Châu (CSCE) có 52 nước dự.- Ngày 10/12/1994: Tổng thống Nga Yelsin tuyên bố Nga sẽ dùng vũ lực để dẹp các tiểu quốc ly khai. Sau đó 40.000 quân Nga tấn công nước cộng hòa tự trị Chechnya.Bính Tuất 2006-Ngày 5/11, gần 3 năm sau khi bị bắt, cựu Tổng thống Saddam Hussein đã bị kết án tử hình bằng hình phạt treo cổ vì những tội ác chống lại loài người. Toà đã kết tội ông Saddam cùng hai cộng sự, cũng bị xét xử trong phiên toà này, đã ra lệnh xử tử 148 người dân vô tội năm 1982. ta.”-Vụ thử hạt nhân có mục đích của CHDCND Triều Tiên ngày 9/10 khiến cộng đồng thế giới vốn đang lo ngại về Bình Nhưỡng lại càng trở nên cảnh giác với nước này.-Cả thế giới phải tập trung chú ý khi lực lượng quân đội Thái Lan tiến hành lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra bằng một cuộc đảo chính không đổ máu ngày 19/9.-Một tờ báo Đan Mạch đã cho đăng 12 bức biếm hoạ miêu tả đấng tiên tri Muhammad của người Hồi giáo như một kẻ khủng bố. Điều này làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong khắp thế giới Hồi giáo trong tháng 1 và tháng 2. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, nhiều tài sản bị phá huỷ. 10 người thiệt mạng ở thành phố Benghazi, Libya, trong một cuộc nổi dậy ở bên ngoài lãnh sự quán Italia. Đại sứ quán của Anh, Đức, Đan Mạch và các nước khác ở Iran, Libăng, Iraq và Syria trở thành mục tiêu rất dễ bị tấn công. Đại sứ quán Đan Mạch ở Beirut bị đốt cháy.--Trận động đất 6,3 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Yogyakarta, Trung Java, Indonesia, hồi cuối tháng 5. Hơn 5.800 người thiệt mạng, gần 45.000 người bị thương và khoảng 200.000 mất nhà cửa - một thảm hoạ đến quá nhanh sau trận sóng thần khủng khiếp cuối năm 2005 khiến 100.000 người Indonesia thiệt mạng. Khu vực này chịu thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3,1 tỉ USD.-Hai người lính Israel đã bị bắt cóc và 3 người khác bị giết bởi các tay súng của lực lượng du kích Hezbollah ngày 12/7. Ông Ehud Olmert, người trở thành Thủ tướng Israel sau khi ông Ariel Sharon bị một cơn đột quỵ, cam kết sẽ lấy lại tự do cho 2 người lính bị bắt cóc. Đây là nguyên nhân gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài cả tháng tại Li-băng. Israel đã cho bắn phá hàng trăm mục tiêu ở Libăng, trong khi lực lượng Hezbollah đáp trả bằng những vụ bắn tên lửa. Quân đội Mỹ đã phải tiến hành một hoạt động cứu trợ quy mô lớn, sơ tán hàng ngàn người Mỹ và những người nước ngoài khác khỏi Libăng. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 14/8.-Năm 2006, áp lực quốc tế ngày càng tăng trong việc chấm dứt nạn thanh trừng sắc tộc ở khu vực Darfur, phía tây Sudan. Một lực lượng chung phối hợp giữa tổ chức Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi cuối cùng đã bị Sudan từ chối. Theo các báo cáo, trong những tháng cuối năm, tình hình bạo lực ở Darfur đã lan sang cả biên giới với Chad. Các chuyên gia cho biết, khoảng 200.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người mất nhà cửa trong sự vụ Mỹ gọi là nạn diệt chủng diến ra trong gần 4 năm qua.-Một âm mưu nhằm làm nổ tung một loạt máy bay bay từ Anh sang Mỹ bằng những chất nổ lỏng đã bị phá vỡ trong đầu tháng 8. Kết quả là anh ninh sân bay được thắt chặt: Ở Mỹ, hành khách bị cấm mang các chất lỏng lên máy bay. Hàng chục người, trong đó có nhiều người được xác định đang sống ở Anh, đã bị bắt vì bị kết tội đã tham gia vào âm mưu nói trên.-Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld từ chức hồi tháng 11 đã cho thấy dấu hiệu về một sự thay đổi mới trong chiến lược của Mỹ đối với cuộc chiến ở Iraq. Nhóm Nghiên cứu Iraq kêu gọi việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq, trong khi đó Tổng thống Bush thừa nhận cần có sự điều chỉnh trong chính sách.-Trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào đầu tháng 11, một sự thay đổi có tính bước ngoặt trong Quốc hội đã được quyết định tại khu vực bầu cử ở bang Virginia khi ứng cử viên đảng Dân chủ Jim Webb, đã vượt qua đối thủ đảng Cộng hòa George Allen Chiến thắng trên đã mang lại cho đảng Dân chủ chiếc ghế thứ 51 trong tổng số 100 ghế Thượng viện, giữ lại quyền kiểm soát Thượng việnLịch sử luôn mơ hồ nhưng các biến cố được ghi lại, biết đâu cũng cho ta những bài học để đoán mò những đường đời mà ta phải bước khi năm Tuất 2018 đang dần tới -/-Xóm Cồn Hạ Uy DiTháng 12-2017MƯỜNG GIANG