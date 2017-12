Đám Cháy Skirball Fire Ở Los Angeles Do Nấu Ăn Gây Ra

LOS ANGELES - Hơn 1000 kiến trúc tại miền nam California đã bị bão lửa thiêu rụi, và chưa ngưng.Đám cháy lớn nhất là Thomas Fire, đã chỉ bị dập tắt 20% tính vào lúc chập tối Thứ Hai.Viên chức Santa Barbara mô tả gió hôm Thứ Hai là thuận lợi với lực luợng cứu hoả, đưa lửa đi các các cộng đồng gần rừng đang cháy – đơn vị cứu hoả của kiểm lâm tiểu bang cho biết: gió nhẹ đánh tan khói làm tăng tầm nhìn cho lính cứu hỏa. Thomas Fire là 1 trong 6 đám cháy rừng tại quận Ventura và tại Bel Air, ven tây bắc quận Los Angeles.6 đám cháy với diện tích lớn hơn thành phố New York đã thiêu hủy 1000 nhà các loại từ hơn 1 tuần – diện tích cháy là hơn 230,000 acres, lớn nhất trong lịch sử California.Nhiệt độ trong vùng đuợc dự báo giữa 75 độ và 85 độ trong ngày Thứ Ba và độ ẩm tiếp tục thấp.Báo động đỏ đuợc gia hạn đến hết ngày Thứ Tư.Ty cảnh sát Los Angeles cho biết hôm Thứ Ba rằng nguyên do gây ra hỏa hoạn Skirball Fire vào ngày 6 tháng 12 vừa qua tại khu vực gần Sepulveda Pass và Xa Lộ 405 là do lửa nấu ăn tại khu cắm trại trong vùng nhiều bụi cây khô gây ra.