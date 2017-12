Sau Vụ Bom Tại New York, Trump Thúc QH Điều Chỉnh Luật Di Trú

WASHINGTON - Thủ phạm nổ bom ống sáng Thứ Hai tại bến xe bus New York là 1 thanh niên 27 tuổi, con của di dân Bangladesh tái định cư tại Hoa Kỳ từ 6 hay 7 năm, có địa chỉ tại Phường Bronx (New York) – bom thô sơ nổ, 4 người bị thuơng.TT Trump tuyên bố trong ngày: phải điều chỉnh luật di trú cho phép di dân bảo lãnh người thân nhập cư, theo thông cáo báo chí do Bạch Ốc phổ biến. Ông cũng yêu cầu tăng nhân số kiểm soát di trú, tăng quyền bắt giam, cùng lúc chấm dứt gian lận chính sách di trú.Mới đây, Tối Cao Pháp Viện cho phép hành pháp thực hành toàn phần phiên bản thứ 3 sắc lệnh cấm tiếp nhận dân Hồi Giáo từ 6 nước, từ ngày 4-12.Bị cáo gốc Bangladesh mưu toan đánh bom Manhattan tới Hoa Kỳ bằng chiếu khán bảo lãnh của công dân Hoa Kỳ đuợc biết với tên hiệu F-43, đã trở thành thường trú nhân hợp pháp.Toà ĐS Bangladesh lên án vụ nổ bom và khẳng định chính sách “không dung thứ” của nhà cầm quyền Dhaka, và rằng phải đưa kẻ khủng bộ ra toà xét xử.