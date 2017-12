VN Báo Động: Thực Phẩm Tươi Sống Chứa Đầy Vi Khuẩn E.coli

Thất đáng sợ! Báo Thanh Niên ra ngày 13 tháng 12 báo động vi khuẩn “E.coli vây quanh bữa ăn” của người dân Việt trong nước.Bản tin báo Thanh Niên viết rằng, “Gần 300 mẫu thực phẩm tươi sống được Viện Pasteur TP.HCM lấy ở các chợ tại 5 tỉnh, thành phố lớn phía nam, qua phân tích hầu hết đều nhiễm vi khuẩn E.coli.“E.coli vây quanh bữa ăn“Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 12.12, PGS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết từ tháng 4 - 8.2017 Viện Pasteur đã tiến hành giám sát chủ động nguy cơ ô nhiễm thực phẩm năm 2017. Cán bộ viện đã đi lấy mẫu thực phẩm tươi sống ở một số chợ tại 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là việc làm thường xuyên của Bộ Y tế mà Cục An toàn thực phẩm (ATTP) làm đầu mối.“Kết quả lấy 150 mẫu thịt gà, vịt, heo (vịt 2 mẫu, gà 58 mẫu, heo 90 mẫu) kiểm nghiệm thì 100% mẫu nhiễm vi khuẩn E.coli vượt ngưỡng cho phép rất cao. Song song đó, lấy 147 mẫu chem chép, hàu, nghêu, sò kiểm tra, tỷ lệ nhiễm E.coli là gần 64% (94 mẫu), trong đó 82% nhiễm E.coli mức từ trung bình đến cao.“Nguyên nhân dẫn đến thực phẩm nhiễm E.coli là do điều kiện vệ sinh từ lò giết mổ gia súc, gia cầm đến nơi bày bán, chế biến thực phẩm... rất kém. Ngoài ra, còn do sự lây nhiễm vi khuẩn trong các công đoạn cắt tiết, nhổ lông, quy trình giết mổ không đảm bảo vệ sinh ATTP, không đảm bảo nguyên tắc một chiều...”Báo Thanh Niên cho biết thêm về vi khuẩn E.coli rằng, “Theo PGS-TS Lân, E.coli là vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae, phần lớn không gây bệnh và thuộc hệ vi sinh vật đường ruột. Tuy nhiên, một số chủng E.coli sinh độc tố có khả năng gây tiêu chảy và các bệnh lý khác như nhiễm trùng máu, viêm đường tiết niệu. Tại VN đã từng xảy ra các đợt dịch E.coli. Năm 2014, tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh (TP.HCM) xảy ra dịch E.coli với chủng gây bệnh Epec. Năm 2017, ở Bến Tre dịch E.coli cũng xảy ra với chủng gây bệnh Epec...“"E.coli có sức đề kháng khá cao, có thể tồn tại lâu dài trong đường tiêu hóa và nhiều vị trí trên da, niêm mạc của cơ thể người, động vật. Nó cũng có mặt khắp nơi trong môi trường ngoại cảnh (đất, phân, nước) với thời gian tồn tại kém hơn so với trong đường ruột. Các yếu tố làm giảm sự tồn tại của E.coli trong môi trường: nhiệt độ cao, điều kiện hiếu khí (thiếu ô xy), pH cao, độ sét trong đất thấp. Vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ 60 độ C sau 5 phút và bị tiêu diệt ngay ở nhiệt độ trên 70 độ C", PGS-TS Lân cho hay.”