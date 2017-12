Đến Lượt Cán Bộ Ngành Cao Su Bị Tố

Vụ bắt và khởi tố các cán bộ lãnh đạo ngành dầu khí chưa xử xong thì nay đến lượt các lãnh đạo ngành cao su VN bị bắt và khởi tố, theo bản tin của Đài BBC cho biết hôm 12 tháng 12.Bản tin BBC viết rằng, “Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng nhiều người bị công an Việt Nam khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước.“Bộ Công an Việt Nam hôm 12/12 ra thông cáo nói đã khởi tố bị can, khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với năm người trong ngành cao su.“Trong đó có ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.“Bốn người khác làm việc tại Công ty Cao su Đồng Nai và Phú Riềng, gồm cả ông Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai và Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng.“Hai người còn lại là nguyên kế toán trưởng hai công ty này.”Bản tin BBC cho biết thêm rằng, “Ông Lê Quang Thung có 17 năm là tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, nghỉ hưu từ tháng Giêng 2012.“Tháng Tám 2010, ông Thung được Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm từ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên.”