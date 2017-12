Thư Viện VN Ra Mắt Bộ Truyện Cổ Tích VN Song Ngữ Việt-Anh

Từ trái, Nhà báo Du Miên, BS. Võ Trong Di.Nhà báo Du Miên chào mừng quan khách.Quang cảnh buổi ra mắt sách.Giáo Sư Tôn Thất Diên.Garden Grove (Bình Sa)- - Thư Viện Việt Nam tọa lạc tại số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove do nhà báo Du Miên Giám Đốc Điều Hành đã tổ chức buổi ra mắt sách “ Bộ Truyện Cổ Tích Việt Nam”, ấn bản song ngữ Việt Anh 3 cuốn, đã được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017, tại Phòng Sinh Hoạt Thư Viện Việt Nam.Tham dự buổi ra mắt sách có một số qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, đại diện Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, có ông Huỳnh Phổ, ông Võ Văn Thiệu, Luật sư Đỗ Thái Nhiên, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, ông Hoàng Đình Khuê, nhà văn Mắt Nâu, giáo sư Song Thuận (Chủ tịch CLB Hùng Sử Việt), cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục (Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam) nhà văn Lê Tâm Anh, nhà thơ Trạch Gầm, ông Bùi Đức Uyên, ông Nguyễn Địch Hà, ông Bùi Bỉnh Bân (Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An), nhà báo Minh Phú, các cơ quan truyền thông, về phía Thư Viện Việt Nam có Bác Sĩ Võ Trọng Di và phu nhân, ông cũng là một trong những người sáng lập Thư Viện Việt Nam cùng lúc với Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Cố Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Nhà Báo Trần Lam Giang, Nhà Báo Du Miên, Đốc Sự Bùi Đắc Danh ….. . Đặc biệt một người có công lớn trong việc phiên dịch bộ sách ra Anh ngữ đó là Giáo Sư Tôn Thất Diên.Sau nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Nhà báo Du Miên lên giới thiệu Bác Sĩ Võ Trọng Di thay mặt Thư Viện Việt Nam, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy vị quan khách, thân hữu và đồng hương, BS. Di nói: “ ông rất mong được sự góp ý của tất cả qúy đồng hương để bộ sách càng ngày càng hoàn thiện hơn. Ông cũng cho mọi người biết là có được bộ sách nầy là công lao của nhà báo Trần Lam Giang rất lớn.”Ông tiếp bộ truyện cổ tích là sợi giây liên lạc làm cho người Việt cũ, mới dễ hội nhập hơn giữa tiếng Anh, tiếng Việt làm cho thế hệ trẻ hiểu được lịch sử oai hùng của dân tộc rất đáng tôn trọng và tự hào.Tiếp theo nhà báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam, tường trình một số công tác mà thư viện đã thực hiện trong một năm qua, ông cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng ông để vực dậy kho tàng truyển cổ tích Việt Nam. Ông tiếp: “Âm mưu của Tàu là đốt sách, tiêu diệt đền đài, những di tích lịch sử nhưng chúng không thể tiêu diệt được những câu ca dao, những câu chuyện truyền khẩu qua tiếng hát ru con, gia tài qúy báu của chúng ta đó là ca dao tục ngữ, ông cũng nhắc lại khi xây Tử Cấm Thành của Tàu đó là một người Việt Nam tên Nguyễn An.. .”Trong phần phát biểu, Luật sư Đỗ Thái Nhiên phân tích về hai chữ Văn Hóa rất chi tiết và kết luận “Văn Hóa chính là cái hồn của dân tộc,” và văn hóa ấy diễn đạt như thế nào, Luật sư Đỗ Thái Nhiên đã trình bày cặn kẽ mang sức thuyết phục cao, cuối cùng ông ca ngợi tác giả Trần Lam Giang, dịch giả Tôn Thất Diên và những người cộng tác trong việc in ấn, phát hành Bộ Cổ Tích như chúng ta thấy ngày hôm nay.Tiếp theo, ông Du Miên mời dịch giả Tôn Thất Diên lên trình bày về việc dịch bộ cổ tích tiếng Việt ra Anh ngữ. Ông Tôn Thất Diên cho biết, trong một lúc bốc đồng ông đã nhận lời của ông Du Miên dịch Bộ Cổ Tích ra Anh ngữ. Sau đó, bắt tay vào việc ông mới cảm thấy có rất nhiều khó khăn, trở ngại, Ông nói:“Tiếng Việt mình rất phong phú nhưng tiếng Anh thì khác, ông thí dụ câu, “Cái răng cái tóc là gốc con người,” có người đọc “Cái lông cái tóc là vóc con người.” Không biết câu nào đúng. Nhưng trong tiếng Việt, lông và tóc hai chữ khác nhau, còn trong Anh ngữ, lông và tóc chỉ có một chữ “hair” nên rất khó dịch, nhất là những câu nói lái của người Việt xưa càng khó khăn hơn, nên nếu độc giả khi đọc có thấy sơ sót hay dịch chưa sát thì thông cảm và email cho ông biết để lần tái bản sau được hoàn chỉnh (email mới của dịch giả là: tondien@gmail.com).Sau khi bộ Cổ Tích hoàn thành, ông cảm thấy rất thoải mái, gánh nặng đã nhẹ hẳn đi vì mình đã làm được một việc có ích cho thế hệ mai sau.”Đề cập đến ông Bùi Hiền muốn sửa đổi chữ Việt, dịch giả nói rằng, nhiều người phê bình ông ta là người muốn thay đổi hoàn toàn chữ Việt, nhưng thật ra, ông ta chỉ muốn thay đổi chữ quốc ngữ (chữ viết), còn tiếng Việt không thể thay đổi được. Nhưng dù sao, ông Bùi Hiền cũng chứng tỏ mình là một con người quá ngu dốt, vì nếu sự cải tổ của ông thành công, thì bao nhiêu sách vở của chúng ta từ trước đến nay đốt bỏ hết hay sao? Không chỉ ảnh hưởng trong nước, mà liên hệ đến các nước trên thế giới dùng chữ La tinh, họ sẽ không thể đọc và hiểu nổi tiếng Việt, còn chúng ta muốn học phải ít nhất cả chục năm. Ông cho rằng, đây là âm mưu của Trung Cộng, chúng muốn dùng hình thức này cho mọi người khó học, khó đọc để quay sang học tiếng Tàu dễ hơn. Đây quả là âm mưu hết sức thâm độc và nguy hiểm của Trung Cộng. Từ ngàn xưa, Tàu rất ghét chữ quốc ngữ của chúng ta, chúng đã dùng mọi thủ đoạn để xóa bỏ chữ quốc ngữ như sắc chỉ của vua Tàu sau đây:Để chứng minh cho điều này, Thư Viện có trích in ra cho mọi người tham dự bản Chỉ Dụ Của Minh Thành Tổ Chu Đệ: Thiêu Đốt Tất Cả Sử Sách Của Nước Ta: Có cả nguyên bản bằng tiếng Tàu và bản dịch ra tiếng Việt như sau:“Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra, hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại sách ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu: Thượng Đại Nhân, Khưu Uất Dĩ. Một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước, phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh, một chữ chớ để còn.”Sắc chỉ bí mật, ban bố 10 điều cho quân lính tuân theo, đề ngày 8 tháng Bảy, năm Vĩnh Lạc thứ 4 (21-8-1406).Trong phần phát biểu Ông Huỳnh Phổ và ông Võ Văn Thiệu, Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam cũng đã cho biết, hàng ngàn em học sinh tử lớp Mẩu giáo đến lớp 8 học tiếng Việt tại Trung Tâm Văn Hóa. Trung Tâm đã dùng những bộ sách nầy để dạy cho các em chống lại cộng sản Việt Nam tại quê nhà. Những vị nầy cũng đã cảm ơn sự gắn bó của Thư Viện Việt Nam đối với Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.Trong lúc hàn huyên, Ban tổ chức mời mọi người thưởng thức các món ăn quê hương do Thư Viện Khỏan Đãi.Đồng hương cần mua bộ Cổ Tích Việt Nam, trọn bộ $50. Ở xa gửi thêm cước phí cộng chung là $65 gửi cho Thư Viện Việt Nam ở địa chỉ: 10872 Westminster Ave, Suite 214 – 215, Garden Grove, CA 92843. Điện thoại (714) 398-3033.