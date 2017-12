Meghan Markle, Hôn Thê Của Hoàng Tử Anh Harry

Thành Lacey st – dịch theo Max Foster và Carol LordanBáo chí và các cơ quan truyền thông đang ồn ào sôi động với một thành viên mới trong tương lai của Hoàng gia Anh là nữ tài tử Mỹ có hai giòng máu, mẹ đen, cha trắng, tên là Meghan Markle.Cô Megan Markle năm nay ba mươi sáu tuổi, đẹp, thông minh và đầy nhiệt tâm về các nổ lực phục vụ cho nhân đạo khắp thế giới. Hiện nay nàng là một ngôi sao càng ngày càng được khán giả mến mộ nhưng giới báo chí háo săn tin rất ít được biết về nàng. Nàng giữ được sự cân bằng giữa một ngôi sao và một cô gái bình thường như Hoàng tử Harry kể về trường hợp chàng ngỏ lời cầu hôn với nàng xãy ra trong khung cảnh ấm cúng tại tư gia khi hai người cùng nướng gà để ăn tối.Hai người tiết lộ điều cầu hôn này hôm thứ Hai mới đây khi cùng trả lời trong cuộc phỏng vấn sau khi công bố cuộc đính hôn tại biệt thự trong khuôn viên của lâu đài Kensington Palace. Sự việc xãy ra trong vòng bí mật trước sự theo dò của thế giới khi có bất cứ gì có liên hệ đến Hoàng gia. HT Harry cho biết : “ Chúng tôi phải thay đổi cung cách bình thường và lời cầu hôn chỉ được thốt ra nói trứơc màn ảnh của chiếc máy TV ở phòng khách và khi hai tôi cùng nấu ăn cho bửa tối tại khu nhà riêng thay vì mọi người thấy chúng tôi đi ăn ngoài ở nhà hàng lớn. Đúng vậy, hai tôi đảo ngược cung cách bình thường ... Điều này làm chúng tôi có nhiều cơ hội gần nhau hơn chỉ trong khoản thời gian ngắn.”Điều mà HT Harry biết về con ngừơi của người phụ nữ sinh trưởng ở Los Angeles này, người đã từng viết là nàng “ sống theo sự tin tưởng sẵn có là hầu hết mọi yếu bệnh có thể đựơc chửa lành bởi hoặc là tập yoga, đi nghỉ ngơi ở bờ biển hay ăn một vài trái bơ ” và rất hợp với chàng ngay từ lúc đầu.Giống như HT Harry, Markle là có cha mẹ ly dị. Cha và mẹ nàng gặp nhau ở một phim trường ở Hollywood cuối năm bảy mươi. Khi đó ông là một giám đốc về ánh sáng phim trường và bà là một nhân viên là tạm thời. Cha mẹ nàng xa nghau khi nàng còn nhỏ nhưng Markle cho biết hai người hiện nay vẫn còn giữ mối liên hệ tốt đẹp. Nàng cho biết được cha mẹ mình khuyến khích nàng theo đuổi ngành diển xuất.Markle cho biết: “Tôi đang học thư pháp và đã từng giúp việc ở nhà hàng ... như mọi diển viên khác từng làm qua. Cha tôi biết là nghề của diển viên rất khó kiếm việc làm vì vậy ông là người rất tự hào là tôi đã vựơt qua được trở ngại đó. Những vai trò nhỏ trong show như ‘CSI: Miami’ hay “90210”, và “General Hospital” và vai phụ trong những films như “Remember Me” và Horrible Bosses, giúp nàng kéo được dài nghề diển xuất cho đến trứơc khi có đựơc vai trò trọng yếu năm 2011, trong vai một phụ tá luật sư đầy tham vọng tên là Rachel Zane trong lọat phim trên TV có tên : “Suits” đang ở mùa chiếu thứ bảy.Năm 2015, trong một bài báo viết cho tạp chí Elle UK, Markle cho biết về khó khăn mình phải cố vưựt qua trong nghề khi mình là ngưừi có hai dòng máu trong người: “ Tôi đen không ra đen, trắng không ra trắng, không thủ được vai trò cho “đúng màu da “ của mình. Điều này làm cho tôi khó được giao cho một vai để thủ diển.” May nhờ cha mẹ của nàng chuẩn bị cho nàng đối phó với khó khăn từ lúc nàng còn bé. Cũng do bản thân mang tính chất “không rõ màu da” mà Markle có được lòng thương cảm với những người có cùng thân phận. Cũng trong Elle UK năm 2016, nàng cho biết bằng cách nào mẹ của mình, bà là bác sỹ về tâm lý và một thầy dạy Yoga, giáo dục cho nàng trở thành “ một công dân thế giới, có con mắt mở rộng để thấy những thực tế nghiệt ngã.”Marke đã dùng căn bản nghề nghiệp của mình là một ngôi sao TV để hô hào cho sự bình đẳng giới tính, phong trào làm sạch nước uống, khuyến khích nhận nuôi cho mèo và xoá bỏ hiện trạng nô lệ trong thời hiện tai. “ Tôi hảnh diện là một phụ nữ và là một người tranh đấu cho nữ quyền,” nàng phát biểu như vậy trên diển đàng một buổi họp của Liên Hiệp Quốc trong Ngày Phụ Nữ Quốc Tế năm 2015. Nàng vừa được nêu danh trong số “ Những Phụ Nữ trong cơ quan LHQ bênh vực cho sự Tham gia chính trị và Lảnh Đạo của Phụ Nữ.” Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã làm được việc bênh vực cho nữ giới này ngay khi còn ở lớp học và đã đạt được kết quả và nàng cho biết : “ Từ việc đó, tôi nhận ra được sức mạnh từ ảnh hưởng do việc tranh đấu của mình. “ Nàng cùng nữ ca sỹ có tiếng tăm là Lady Gaga hoạt động thúc đẩy cho quyền được giáo dục của pụ nữ.Ở người chồng tương lai của mình, Hoàng tử Harry, Markle sẽ có được người bạn kề bên tích cực hợp tác với mình trong ý muốn giúp đở người khác.Năm 2006 HT Harry đồng thành lập hôị từ thiện Sentebale nhằm cứu trợ cô nhi ở Lesotho, Phi châu. Chàng cũng yễm trợ cho nổ lực bảo tồn thiên nhiên ở Phi Châu và gíup đẩy mạnh phong trào thể thao Invictus Games, một phong trào thể thao dành cho thương phế binh nam nữ. Và chàng tiếp tục công việc của mẹ mình là Công nương Diana giúp đở cho mững ngừơi mắc bịnh AIDS và HIV. HT Harry nói trong lần phỏng vấ hai người là chàng tin là Markle “ có khả năng làm đựơc mọi chuyện và cùng nhau, chúng tôi thấy rất còn biết bao việc phải làm . Hiện tại chúng tôi xem việc củng cố mối lên hệ tình cảm là ưu tiên nhưng cả hai chúng tôi có đam mê muốn tạo sự thay đổi, một thay đổi cho tốt đẹp hơn cho thế giới.”Markle nói là đam mê làm việc từ thiện đã thực sự đưa hai người đến nhan với nhau: “ Đó thực sự là điều đầu tiên hai chúng tôi nối kết nhau, là điều đầu tiên chúng tôi nói với nhau về những gì mà mình muốn làm cho thế giới và cái đam mê nhiệt thành muốn thấy sự thay đổi trên thế giới...”Tin từ Kensington Palace công báo hôm thứ Ba là Markle sẽ cùng HT Harry tham dự một buổi tổ chức vào thứ Sáu để đánh dấu Ngày Bệnh AIDS Thế Giới. Phát ngôn viên của Cung Địên Kensington cũng cho đài CNN biết hôm tứ Ba là sau lễ cưới của hai người vào tháng Năm 2018, Markle sẽ trở thành thành viên chánh yếu thứ tư trong ban tổ chức của Hội Hoàng Gia của Quận Công và Công Nương của Cambridge và HT Harry.Đây không phải là lễ cưới lần đầu tiên của Markle. Cô đã từng kết hôn với nhà sản xuaất phim là Trevor Engelson hai năm trước khi họ ly dị vào năm 2013. Markle gặp hoàng tử của lòng mình vào tháng Bảy năm 2016 khi bạn của hai người giới thiệu cho họ gặp nhau. Họ hò hẹn nhau cách bí mật trước khi HT Harry công bố bất ngờ hồi tháng Mười một vừa rồi xác nhận về mối liên hệ của hai người và cảnh cáo báo chí là đừng làm phiền đến người bạn gái của mình.Gần một năm sau, Markle nói trên tạp chí Vanity Fiar là: Chúng tôi là hai người thực sự hạnh phúc và thực sự yêu nhau.”