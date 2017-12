SIPRI Báo Động: Mua Bán Vũ Khí Tăng Khắp Thế Giới

STOCKHOLM - Trung tâm nghiên cứu hoà bình thế giới Stockholm (tên tắt SIPRI) báo tin : xuất cảng vũ khí tăng và là nguồn lợi lớn của các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ và Tây Âu. Mua bán vũ khí và dịch vụ quân sự năm 2016 tăng lần đầu tiên trong 5 năm – tăng 1.9% so với năm trước, và tăng 38% so với năm 2002. SIPRI ước luợng: khoảng 100 công ty quốc phòng thu 374.8 tỉ MK – các doanh nghiệp Hoa Kỳ thu hơn 212 tỉ (tăng 4%).Lockheed Martin bán chiến đấu cơ hiện đại F-35 cho các nươc, nhưng Không Quân Hoa Kỳ là khách hàng chính. Biểu đồ của SIPRI ghi 4 nưóc đầu bảng xuất cảng vũ khí là Hoa Kỳ, UK, Nga, Pháp, với tỉ lệ tăng lần luợt là 57.9%, 9.6%, 7.1% và 4%.Khủng hoảng đem lại nguồn thu lớn cho kỹ nghệ quốc phòng của cường quốc. Trung Cộng là 1 tiềm năng lớn nhưng không có tên trên bảng phân tích vì không có số liệu thống kê - giới chuyên môn giải thích : không có dữ liệu tin cạy về các doanh nghiệp quốc phòng của họ.Giám đốc Aude Fleurant phụ trách quân phí tại SIPRI cho hay : cơ quan nghiên cứu giả định Beijing có tên trong 20 nước đầu bảng.Các nhà nghiên cứu nhận thấy các nhà nhập cảng vũ khí truyền thống dường như “kẹt tiền” trong năm qua do ảnh hưởng của giá dầu xuất cảng, nguồn thu ngân sách quan trọng của họ – 1 phần khác cũng vì các trừng phạt của EU và Hoa Kỳ.