Hồng Châu: Đề Cử Giải Quả Cầu Vàng; Sinh Trong Trại Tỵ Nạn Thái Lan Năm 1979, Trở Thành Ngôi Sao Điện Ảnh Hoa Kỳ...

Nữ tài tử Hồng Châu.HOLLYWOOD (VB) -- Hong Chau, nữ diễn viên Mỹ gốc Việt, đã được đê cử là Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất Giải Quả Cầu Vàng (Golden Globe Award for Best Supporting Actress) nhờ một vai trong phim Downsizing (2017).Theo lịch trình, người thắng giải sẽ được công bố trong Lễ trao giải Globe Awards năm thứ 75 vào ngày 7 tháng 1/2018.Nữ diễn viên Hong Chau (có lẽ là: Hồng Châu) sinh trong trại tỵ nạn Thái Lan vào năm 1979, nghĩa là năm nay khoảng 37 tuổi.Ba mẹ cô vượt biển ra khỏi VN, sinh cô Hồng Châu trong trại tỵ nạn Thái Lan rôi sang định cư ở Hoa Kỳ. Cô trưởng thành ở New Orleans, Louisiana, rồi vào học ngành điện ảnh ở đaị học Boston University.Cô Hồng Châu giữ một vai trong phim “Downsizing” của đạo diễn Alexander Payne. Phim này sẽ công chiếu từ ngày 22/12/2017.Phim này là phim lớn thứ nhì cô đóng, nhưng trước đó cô đã từng đóng trong nhiều chương trình truyền hình và phim nhỏ.Cô giải thích với báo Los Angeles Times về tin cô được đề cử: lúc đó, cô vừa bay từ Los Angeles tới New York, vào khách sạn, đang tắm thì được điện thoại báo tin rằng cô được đề cử Giải Golden Globe Awards.Tới khi cô tắm xong, thì tin nhắn và lời chúc mừng đầy trong điện thoaị.Cô Hồng Châu là một trong ba đứa con của ba mẹ, và ba mẹ cô làm việc vất vả nuôi các con vào đại học.Cô cho biết, tại New Orleans, cô học trung học đệ nhất cấp ở Eleanor McMain Secondary School và trung học đệ nhị cấp ở Ben Franklin Senior High School, và hoàn tất bậc trung học ở trường chuyên Louisiana School for Math, Science, and the Arts tại thị trấn Natchitoches, Louisiana.Cô vào Boston University ở Boston, Massachusetts học về nghiên cứu phim, dự đoán sẽ làm việc hậu trường. Cô đóng nhiều phim ngắn của sinh viên, rồi lên New York City học về đóng phim, rồi vê cư ngụ ở Los Angeles, California.Một trong các vai lớn của cô là vào đóng trong loạt phim truyền hình Treme (2010–2013).Phim lớn đầu tiên của cô là Inherent Vice (2014).Sau đó là đóng phim Downsizing (2017). Và nhờ đó được đề cử Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất Giải Quả Cầu Vàng. Phim này đã chiêu ở một sô đại hội điện ảnh, và cô được khen ngợi đã thủ vai xuất săc.Và thảm đỏ chắc chắn sẽ trải dài thêm trong sự nghiệp của cô Hông Châu.