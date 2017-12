Nổ Bom Khủng Bố New York: Hung Thủ, 4 Người Bị Thương

NEW YORK CITY - Nghi can trong vụ nổ hôm Thúứ Hai 11/12/2017 nơi hệ thống xe điện ngầm New York khai rằng y cho nổ quả bom tự chế nhân danh quân ISIS để trả thù những cái chết của người Hồi giáo toàn cầu.Akayed Ullah, 27 tuổi, di dân từ Bangladesh, nói rằng y tự học làm bom qua mạng Internet và ráp bom này trong căn chung cư ở Brooklyn, New York.Ullah vào Mỹ từ Bangladesh với visa di dân ngày 21/2/2011, hiện nay là thường trú nhân với thẻ xanh.Y là tái xế taxi từ tháng 3/2012 tới tháng 3/2015. Gần đây, y làm thợ điện.Cảnh sát thành phố New York nhận đuợc điện thoại báo động về chất nổ gần ngã tư của đại lộ 8 và đường thứ 42 tại khoảng giữa bán đảo Manhattan – lúc đó nhà chức trách cho biết: chưa rõ nguồn gốc của chất nổ.Tin hôm Thứ Hai xác nhận cảnh sát đã tới nơi xẩy ra vụ nổ lúc 7 giờ ruỡi sáng tại bến xe bus, bắt 1 nghi can. Các đường xe bus A, C và E di tản - các đuờng xe điện phía duới tạm ngưng hoạt động.Truyền thông sở tại cho biết : bom ống nổ – tại Bạch Ốc, phát ngôn viên Sarah Sanders tuyên bố: TT đã đuợc trình báo.Tin mới nhận là cảnh sát đã nhận diện nghi can Akayed Ullah 27 tuổi và nạn nhân gồm 4 người bị thương.Cứu hoả xác nhận thương tích của họ không đe dọa tính mạng. Riêng hung thủ bị phỏng tay và bụng, tình hình sức khỏe nghiêm trọng.Phó ủy viên cảnh sát John Miler cho biết: chính nghi can cũng bị thương vì bom ống giấu bên trong quần áo.Cảnh sát New York và FBI đang tìm biết đây là bạo động đơn độc hay là 1 phần trong âm mưu khủng bố rộng lớn hơn.Cựu ủy viên cảnh sát Bill Bratton tin rằng vụ nổ này đuợc thực hiện nhân danh ISIS.Theo lời ông, Ullah là người Bangladesh, sinh sống tại Hoa Kỳ từ 7 năm, có địa chỉ tại Phường Bronx.Tin CNN trưa Thứ Hai cho hay : Ullah khai đã làm bom thô sơ tại nơi làm viêc, và động lực là hành động của Israel tại phần lãnh thổ Gaza của Palestie – y đang bị quản thúc tại Bellevue Hospital trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.6 tuần trước, Manhattan chứng kiến 1 trận tấn công khủng bố bằng xe vận tải thuê của Home Depot, gây thiệt mạng 8 người, là đẫm máu nhất từ biến cố 11-9-2001.